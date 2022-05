Vox agita en Granada la bandera del "cambio que no se ha llegado a producir"

Con un mensaje claro, que el cambio en Andalucía no se ha llegado a producir, se ha presentado Vox este sábado en la plaza del Campillo de Granada. La formación nacionalista española sabe que equiparar al PP y el PSOE puede guardar un suculento cofre lleno de descontento y a eso mismo ha apelado Macarena Olona junto a Santiago Abascal en el centro de la ciudad.

"Hoy [por este sábado], el próximo 19 de junio, lo que estamos disputando es la Presidencia de Andalucía. Y no hay encuesta cocinada del candidato del Partido Popular que sea capaz de esconder lo que está pasando, que es el cambio extraordinario que estáis empujando desde la calle. Algo está pasando, algo extraordinario", ha proclamado la candidata a presidenta y líder de la formación por Granada toda vez ha superado la polémica por su empadronamiento.

En la misma línea de atacar a las encuestas, y de paso también a los medios de comunicación, Abascal ha querido usar como ejemplo de esa supuesta equivocación de los sondeos el apoyo recibido en Granada. "Vaya encuesta la de hoy o la de ayer en Málaga. Qué susto se van a pegar algunos el 19 de junio. Por dónde va a quedar el prestigio de algunos medios de comunicación y algunas casas demoscópicas", ha dicho.

"Empezamos muy bien, con vosotros tan acompañados. De una forma tan emocionante y tantas veces. Da igual para dónde miremos porque siempre que os convocamos estáis aquí. No habríamos podido llegar tan lejos si no es por vuestro aliento en mitad de los insultos de los adversarios políticos, de las mentiras de la mayor parte de los medios de comunicación, que han retorcido nuestro mensaje. No se puede encender la televisión sin escuchar auténticas basuras sobre Vox. Sobre vuestros principios, vuestros valores y lo que os han enseñado vuestros padres y abuelos", ha añadido el líder de la formación nacionalista.

Abascal ha aplaudido a los presentes que "no os han arrinconado". "Habéis vuelto a salir a la calle, ido a la urna, dado a Vox representación en Andalucía, haciendo posible el cambio que no se llegó a producir hace cuatro años, cuando decían que era imposible".

El líder ha mandado un aviso en última instancia: "Da igual lo que hagan contra nosotros o nuestras ideas porque cada vez seremos más en las urnas y cada vez es más difícil mentir sobre nosotros, nuestras ideas y convicciones".