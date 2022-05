El empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña desata la polémica en la política andaluza

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, está empadronada desde hace seis meses en Salobreña. Concretamente, en la vivienda de Manuel Martín Montero, presidente del partido a nivel provincial y concejal de este municipio. Así lo ha desvelado este viernes la Cadena Ser. El detalle no tendría importancia de no ser porque la política alicantina no reside habitualmente en la localidad granadina. La ley obliga a los candidatos a estar empadronados para presentarse a las elecciones autonómicas, motivo por el que habría cambiado su domicilio a efectos legales.

El propio Manuel Martín Montero ha sido quien ha confirmado este hecho en la propia emisora de Prisa. El presidente de Vox en Granada, y amigo personal de Olona, ha excusado a la cabeza de lista de la formación de Abascal asegurando que, por norma general, su estancia allí se debe a vacaciones y que no supone ningún gasto para ella.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha mostrado su extrañeza por el "revuelo" generado en relación con su empadronamiento en la provincia de Granada y ha criticado que desde la "izquierda y la derecha" se esté apelando al "miedo a Vox".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, Olona ha sido preguntada sobre la información periodística que ha trascendido este viernes sobre que se inscribió como vecina del municipio de Salobreña (Granada) el pasado cinco de noviembre y que lo hizo en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Olona no ha entrado a valorar los detalles de dicha información y se ha limitado a apuntar que ella es diputada por Granada en el Congreso, elegida en dos ocasiones. "Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma, a veces tengo la sensación de que todavía no me están creyendo" ha sentenciado la candidata de Vox, quien ha lamentado que en algunos medios de comunicación haya "auténticos activistas políticos, subvencionados al servicio del régimen, lanzando un mensaje de miedo hacia Vox", tanto desde la izquierda como desde la derecha.

"Qué tristeza más grande tener que apelar y escudarse en el miedo", ha indicado Olona, quien ha considerado que esa situación sólo demuestra que los otros partidos "no tienen un programa constructivo ni un mensaje de ilusión y sólo pueden apelar al miedo para tener debates artificiales e intentar ocultar una realidad", como es el "cariño" que ella está recibiendo por parte de la ciudadanía en las calles de toda Andalucía y que es la única encuesta que le vale.

Ha añadido que Granada la acogió hace tres años como una hija y que ella hizo la promesa de que no sería como esos diputados que, aún siendo oriundos de la provincia, una vez que pasan Despeñaperros se "olvidan de las promesas electorales".

"Mi servicio va a ser íntegro para Andalucía y vengo a ganar porque si Vox gana, Andalucía gana", según ha recalcado Olona, para quien esta comunidad tiene la oportunidad de convertirse "en foco de esperanza para toda España". "Andalucía no es ningún paso intermedio ni ningún instrumento, sino mi objetivo", ha recalcado.

Ha señalado que cuando gane las elecciones no necesitará que le den los "cien días de margen como presidenta de la Junta" porque ya está demostrando su compromiso con esta tierra y, por ello, incluso dejará, antes de que se inicie la campaña electoral, el escaño en el Congreso de los Diputados. Ha garantizado que "el cambio real está a las puertas de Andalucía" de la mano de Vox.

La izquierda pide explicaciones

Los candidatos a las elecciones andaluzas del 19 de junio de los partidos de la esfera de la izquierda han coincidido en pedir explicaciones a Macarena Olona. Al respecto, el secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, ha afeado a la cabeza de lista de Vox que concurra a la cita electoral del 19J en "circunstancias de dudosa legalidad", y ha reclamado a Olona, en una atención a medios en El Ejido (Almería), que explique "por qué se está saltando la normativa" cuando "conoce perfectamente el ordenamiento jurídico".

Por su parte, la candidata a la Junta por parte de la coalición 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, ha opinado desde Córdoba sobre dicho empadronamiento de Olona que la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta "ha hecho un Maroto", en alusión al portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, de origen vasco, que en 2019 fue elegido senador por designación autonómica en las Cortes de Castilla y León tras empadronarse en Sotosalbos (Segovia).

Asimismo, el candidato de la coalición 'Andaluces Levantaos' a la Presidencia de la Junta, Modesto González, ha afeado en otro comunicado el "empadronamiento extraño de una candidata que entiende Andalucía como un cortijo al que venir desde fuera a veranear". Además, ha anunciado que 'Andaluces Levantaos' solicita a la Junta Electoral de Andalucía que, "una vez aclarado este incidente, considere no elegible a la candidata de Vox, así como que por el Ministerio Fiscal se estudie si ha podido haber falsificación en documento público, puesto que el propio dueño de la casa ha reconocido públicamente que Olona no reside allí, y que han realizado ese empadronamiento ficticio para poder presentarse a las elecciones andaluzas".

Ciudadanos y PP evitan la polémica

Por su parte, el coordinador de campaña del PP de Andalucía y también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, no ha querido entrar a valorar el empadronamiento de Macarena Olona, sobre el que ha dicho que supone "que los órganos correspondientes decidirán si es correcto o no", y en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha agregado que los 'populares' no se van a "entretener" en "todo el ruido y los líos que tienen todos los partidos", y quieren centrarse "en lo que preocupa a los andaluces".

Asimismo, el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha manifestado que le "da igual la provincia por la que vaya" a presentarse Macarena Olona a las próximas elecciones andaluzas, para añadir, en una atención a medios en Sevilla, que es una candidata "respetable" a la que ha deseado "suerte".

Ayuntamiento de Salobreña quita hierro al asunto

La alcaldesa de Salobreña (Granada), María Eugenia Rufino (PSOE), ha señalado este viernes, ante las críticas surgidas en torno al empadronamiento en esta localidad de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, que en todo momento se ha seguido "el procedimiento establecido por ley" y "no se ha producido ninguna irregularidad".

Desde el Ayuntamiento de Salobreña han emitido este comunicado después de que la Cadena Ser haya informado de que Olona se inscribió como vecina del municipio de Salobreña (Granada) el pasado 5 de noviembre y que lo hizo en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Ante estas informaciones, la alcaldesa de Salobreña ha precisado que "el servicio de empadronamiento de este Ayuntamiento ha seguido el procedimiento administrativo establecido por la ley, que exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por lo que no se ha producido ninguna irregularidad".

"El empadronamiento no es solo un derecho, si no que es una obligación, por tanto fuera del juicio de valor que se pueda hacer sobre el ejemplo que deben dar los servidores públicos de la utilización instrumental del mismo, lo demás excede las competencia de este Ayuntamiento", ha agregado, matizando que "en todo caso es la Junta Electoral Central la que podría actuar de oficio si así lo estimase oportuno".