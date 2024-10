Elisa Longo Borghini y María Pérez son las Reinas de la Alhambra

Reinas de la Alhambra ha inundado de deporte la Gran Vía de Granada este domingo 20 de octubre. Las pruebas ciclistas de escuelas animaron la mañana como antesala de las pruebas profesionales, una oportunidad para los más pequeños de competir en el mismo escenario que ellas y conocer a alguna de sus heroínas en persona. Mavi García fue, en 2023, la primera ganadora del critérium organizado por Relevo y promovido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada. La mallorquina acudió con la intención de revalidar su título, pero conocedora de que Elisa Longo Borghini sería una poderosa rival después de un año repleto de éxitos.

Las competiciones comenzaron con la prueba de Velocidad que serviría como primera clasificatoria para la final. La veterana gaditana Belén López se impuso por delante de Mavi García (Liv-AlUla-Jayco) y Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), que resolvieron sin problemas esta primera carrera y reservaron fuerzas para las siguientes.

Minutos más tarde comenzó la prueba de Eliminación, en la que cada paso por meta descartaba a una corredora del pelotón. Se vieron varios ataques por parte de diferentes ciclistas, pero el más importante fue el de Mavi García y Elisa Longo Borghini, que marcharon por delante con varios segundos de ventaja y ocasionaron que poco a poco el grupo se fuese haciendo más pequeño hasta que sólo quedaron ellas. Por detrás, Eukene Larrarte (Gipuzkoa Ogi Berri) fue la que terminó en tercer lugar y de esta manera se clasificó para la gran final. Con las dos protagonistas vigilándose, se dio el primer mano a mano entre la mallorquina y la italiana, que se decantó a favor de Mavi.

Por último tuvo lugar la Gran Final con solo 10 ciclistas: las mejores en las dos pruebas anteriores. Con las fuerzas justas, el control a los movimientos que iban surgiendo era máximo. Eukene Larrarte intentó anticiparse al ataque que todas esperaban, el de Longo Borghini, que llegó en el último giro pero con tiempo suficiente de rebasar a la vasca y alzar los brazos en solitario. Completaron el podio Mavi García e Isabel Martín (Eneicat-CM Team), escoltando a la nueva ‘reina de la Alhambra’.

La competición no terminó ahí, porque entre el público se encontraba una de las referentes deportivas internacionales del atletismo, María Pérez, oro y plata en las pruebas de marcha en los Juegos Olímpicos de París: por méritos propios, uno de los mayores emblemas del deporte granadino. María entró en acción con un Gran Reto frente a Elisa Longo Borghini en el que la atleta debía dar una vuelta a pie al circuito de Gran Vía mientras la ciclista daba tres. Desde el inicio, la granadina parecía tomar ventaja y tener bajo control la referencia de la italiana, pero los metros finales fueron los más emocionantes al ver cómo Elisa se acercaba rápidamente y María parecía sufrir. Con muy poco margen entre una y otra, la campeona olímpica cruzó primera la línea de meta y se impuso ante Longo Borghini, que emplazó la revancha a la próxima edición del evento en el 2025.

"He ganado el reto, pero la Reina de la Alhambra es Elisa", aseguró la granadina María Pérez tras la conclusión del Gran Reto, feliz de haber competido con la vigente campeona del Giro de Italia. "Me ha encantado que mi primer dorsal después de los Juegos de París me lo haya puesto aquí, en mi casa. Es una pasada lo que ha hecho Relevo. Da gusto que apoyen así el deporte femenino. El año que viene tendríamos que hacer un duatlón, que me haría mucha ilusión ponerme unas calas y competir por el centro de mi ciudad".

Las carreras de escuelas, con más de medio centenar de niños de entre 5 y 13 años poniéndose un dorsal para formar parte de la fiesta de Reinas de la Alhambra y recibiendo de manos de las ciclistas profesionales sus trofeos, fueron un auténtico éxito. Redondeó el evento la animosa presencia de las mujeres de Women in Bike, programa de promoción del ciclismo femenino de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).