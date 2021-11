La presencia de un hombre que persigue a mujeres en un parque pone en alerta a las vecinas de La Chana

Paula acelera su paso porque siente miedo al ver a un hombre acercarse a ella corriendo. "Eran las 9:30 de la mañana y estaba en el parque con mi perro. Vi a una persona correr hacia a mí y, sinceramente, me asusté", explica esta vecina de La Chana de 61 años de edad que asegura haber llegado a rezar en ese momento. Agradece que su perro sea grande porque al ladrar por la presencia del hombre que la estaba persiguiendo, éste se "asustó y se fue".

El suyo es solo uno de los varios relatos de mujeres alertando de la presencia de un hombre que merodea por el parque Gloria Fuertes para perseguirlas y asustarlas. Se reúnen en este punto de encuentro porque es allí donde pasean a sus mascotas, y aseguran que siempre ha sido una zona tranquila y segura. Hasta ahora. Aunque ni desde la Policía Nacional ni desde la Local constan denuncias al respecto, el Defensor del Ciudadano ha corroborado a GranadaDigital la notificación de varias quejas informales a su Oficina en relación a estos hechos. Aunque no se haya iniciado un procedimiento por escrito al respecto, Manuel Martín avala los testimonios recogidos por este medio.

Otra de las vecinas del barrio es Isabel –nombre ficticio para preservar el anonimato, como sucederá siempre de ahora en adelante– cuenta que el pasado domingo a las 11.00 de la mañana vivió un episodio similar. "Por nada del mundo pensaba que podría sucederme a mí, aunque mi madre me lo advirtió unos días antes, pero pensé que estaba exagerando", explica esta joven de 25 años.

Como todos los fines de semana, salió a pasear con su perro, pero no fue un domingo cualquiera. Notó la presencia de una persona y, aunque no quiso alarmarse, algo cambió cuando vio a un hombre escondido detrás de una pared: "Parecía que estaba esperando a que pasase por allí, pero no lo hice. Entonces, él volvió a aparecer en otra ruta que había escogido". Este último suceso fue lo que alertó a la joven, quien decidió llamar a su hermano para advertirle de lo que estaba ocurriendo y cómo iba vestido. "No me pasó nada grave, pero avisé a un familiar por si pasaba algo. Nunca se sabe".

Carmen, otra vecina del barrio, también pasea todas las mañanas por el parque Gloria Fuertes con su perro. Bastante temprano cruzaba el puente que une esta zona con el Ecoparque Norte, conocido en el barrio como 'túnel', y en ese instante relata que el individuo se puso enfrente de ella y "empezó a andar mientras se tocaba sus partes íntimas". En este caso, el tamaño de su perro no fue suficiente para disuadir a esta persona. Sin saber cómo actuar, empezó a correr sin ningún rumbo aunque algo de esperanza. Esto último funcionó porque el hombre no corrió detrás de ella y, al fin, Carmen pudo respirar.

El último testimonio recogido por este medio es el de Lucía, quien también ha querido denunciar la sensación de inseguridad que sienten las mujeres de esta zona de la capital. Como todas las demás, caminaba por el parque con su mascota sin percatarse de nada hasta que el hombre gritó con "poco disimulo". Lucía explica que el señor se encontraba escondido entre arbustos y, cuando se acercó ella con su perro, el individuo saltó para asustarla. La señora se fue corriendo porque no supo qué hacer en ese momento.

¿Cómo hay que actuar?

Casi todas las mujeres con las que GranadaDigital ha hablado coinciden en algo: no saben cómo reaccionar si son perseguidas por un hombre. Este medio se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para conocer cómo se debe actuar ante situaciones de este tipo.

Desde el Cuerpo Nacional recuerdan que siempre se puede llamar al 091. Además, existe la posibilidad de utilizar una aplicación que se llama 'AlertCops', que es totalmente gratuita y que, mediante geolocalización, facilita todos los datos de la persona que manda una alerta mediante la app a la policía. Es fácil de descargar y usar, y con solo pulsar un botón, la Policía puede rastrear el lugar dónde se encuentra la víctima.