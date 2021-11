¿Cuánto dinero del acertante de Otura del Extra del 11/11 de la ONCE se queda Hacienda?

El premio especial del Extra 11/11 de la ONCE es de 11 millones de euros para un solo acertante, que este año ha sido un vecino de Otura. Para conseguir este premio ha acertado el número principal de cinco cifras y el número de serie correspondiente. También hay otros 11 premios de un millón de euros para otras once combinaciones de número y serie.

Pero esa no es la cantidad de dinero que recibirá el ganador de Otura porque los grandes premios están sujetos a tributación. En todos los que superan 40.000 euros, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20%. En el premio especial del sorteo 11/11 de la ONCE, los once premios de 1 millón y el primer premio de 50.000 no se cobran íntegramente. En el premio de 11 millones, 2.192.000 euros van a parar a Hacienda. Así, el ganador recibe 8.808.000 euros finalmente. En los premios de 1 millón de euros, el ganador recibe 808.000 euros, ya que Hacienda retiene 192.000 euros. En el premio de 50.000 euros, el ganador recibe 48.000 euros, ya que el Estado se queda con 2.000 euros.

En el resto de categorías, como el premio está por debajo de los 40.000 euros, están exentas de tributación y los ganadores reciben el premio íntegro.

La ONCE es la encargada de hacer el cálculo de retención correspondiente y de ingresar el importe final en la cuenta virtual de JuegosONCE del ganador o en la cuenta bancaria.