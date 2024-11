Cosentino y otros negocios del polígono de Santa Fe critican la inacción municipal tras el desbordamiento del Arroyo del Salado

El pasado miércoles se activó la alerta naranja en la provincia de Granada debido al paso de una DANA acompañada de fuertes lluvias. Las autoridades y administraciones públicas adoptaron medidas preventivas para evitar que el temporal derivara en una tragedia similar a la ocurrida el pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. Además, se puso en marcha el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia por inundaciones, el cual fue desactivado el jueves alrededor de las 9:00 horas.

Pese a estas medidas, algunas localidades como Santa Fe y Chauchina, o en la costa, Motril y Almuñécar, fueron sacudidas por las lluvias torrenciales de esta DANA. En Santa Fe, el desbordamiento del Arroyo del Salado provocó inundaciones en el municipio llegando a cortar el tráfico en la A-92.

Dos días después, zonas como el Polígono Industrial El Salado, situado en el municipio santafesino, mantienen anegadas sus calles y comercios. Los propietarios de las naves industriales denuncian la inacción del Ayuntamiento ante la falta de medidas para agilizar el drenaje y prevenir daños mayores en el género de los negocios. Así lo asevera Fernando Molina, gerente del Grupo Consentino en Granada: "Aquí nadie ha llamado de ningún ayuntamiento para ver si necesitábamos algo después del desbordamiento".

Además, señala que llevan dos días en esta situación y que cuando se produjo la inundación "las calles estaban que no se podía pasar con los coches y ni las cortaron", y añade que, "tuvimos que ponernos nosotros a advertir a la gente". Molina reconoce que el malestar es evidente entre los demás propietarios de las otras naves industriales: "Tenemos el ejemplo de Valencia y hemos visto cómo ha actuado la administración. Aquí, en cambio, no está actuando, y esto es una "almendrita" comparado con lo que ha pasado allí. No nos pueden decir que están desbordados".

"Somos 12 naves afectadas, hemos perdido grandes cantidades de material, las arquetas están hasta arriba de lodo y las calles del polígono son intransitables", manifiesta este propietario. Fernando asegura que se ha puesto en contacto con la alcaldía en varias ocasiones desde este miércoles y detalla que "aquí nadie viene. Ayer vino el alcalde con el presidente de la Diputación, se hicieron una foto y eso fue todo, han pasado dos días y nadie ha venido a hacer nada y hay muchos daños".

"Nos sentimos completamente abandonados por el Ayuntamiento, y es que, estamos a viernes y los dos accesos al polígono siguen empantanados", denuncia.