El policía de Iznalloz que colecciona medallas de oro y plata

Los vecinos de Iznalloz se cruzan a diario con José Miguel López (Granada, 1987) sin sospechar nada, pero tras la placa, esconde una doble vida que le corona en el olimpo de las fuerzas y seguridad de todo el continente. Patrulla las calles del municipio granadino como policía local, pero cuando nadie le ve, es coleccionista de medallas. "Es complicado, porque cuando estoy de mañanas, al llegar a las tres de la tarde, ni siquiera como: me voy directamente a entrenar", reconoce, con una sonrisa en sus palabras. Regresa de Braga, donde se disputa en estos días el Campeonato Europeo de Policías y Bomberos, con dos de oro y una de plata colgadas al cuello, idéntico equipaje con el que volvió el año pasado de Torrevieja en su primera participación.

"Fue muy emocionante", reconoce, apenas unas horas después de llegar a Granada desde Portugal. "Gané la plata en los 5.000 metros lisos y el oro, en 800 y 1.500 metros", detalla, con la espina de no haber podido continuar compitiendo. "Quedan carreras como la media maratón y un cross, pero ya me tenía que volver. Son muchos días, me lo tengo que costear yo… He hecho esas modalidades y la verdad es que estoy muy contento, gracias a que mi profesión me permite poder vivir muchas cosas", esgrime. Al cuello, le cuelgan los metales; a la espalda, carga una experiencia que ilumina de ilusión el relato. "Hacerlo en un estadio allí, en Braga, que parece un coliseo… Había mucha gente, de todos los sitios", dibuja el escenario.

A Josemi, como le llaman, pilló de nuevas, pues su debut en 2023 ya le permitía saber a qué se enfrentaba. "Casualmente, también me llevé dos oros y una plata. El año pasado cambié los 800 por el 3.000 obstáculos, que cogí oro. Como estoy operado del ligamento cruzado y es una modalidad muy lesiva, no lo hice. En 1.500 fue plata y en 5.000 fue oro", rememora. Por ello, también acudió a Braga con la convicción de que se coronaría de nuevo. "No voy a engañar, yo me consideraba entre los favoritos. Lo que pasa es que yo no sabía lo que me podía encontrar. Va gente de toda Europa y había dos invitados, que eran México y Brasil", puntualiza, si bien impregnó de tensión la prueba en la que se quedó con la miel en los labios la última vez. "Empecé a adelantar y a adelantar en la última recta y conseguí llevarme el oro", se congratula.

Compaginar con su profesión

Para poder triunfar, exprime sus días al máximo bajo las indicaciones de su entrenador, Pedro Bogarra. "Con dos niños, es complicado, pero uno va sacando el tiempo así, jugando con los horarios y haciendo lo que se puede", se encoge. El jueves, viajó en avión a Oporto y, con su mujer, alquiló un coche para trasladarse hasta Braga. Compitió el sábado tanto por la mañana como por la tarde y el domingo, y este mismo lunes volvió de madrugada. "Aterricé anoche en Málaga, que se retrasó el vuelo, a la 1:00 horas. A Granada llegué a las dos y algo. Mi niña, Jimena, estaba dormida y a mi niño, Enzo, lo tenía con mis suegros. Ya hoy que los hemos recogido, esta tarde, querían ponerse las medallas, ahí las han cogido un rato", narra el reencuentro con sus hijos.

Pero no tiene demasiado tiempo para entrar en detalles. Su otra vida le reclama. "Tengo turno de noche, entro a las 22:00 horas y tampoco puedo disfrutar de ellos. Ya mañana lo haré un ratillo más", se apresura a retomar su faceta de agente. Cae el sol y el agente López cambia las medallas por la placa, presto para patrullar de nuevo por las calles de Iznalloz, pero sin perder de vista los retos de su alter ego. "En junio es el Campeonato del Mundo. Es en Estados Unidos. Es otro nivel y es más complicado en lo económico, son más días… No puedo asegurar que vaya a ir, pero voy a intentarlo", adelanta Josemi.