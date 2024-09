Pixies regresa a España en 2025 con un único concierto en Granada

Pixies, una de las bandas más importantes de la historia del rock alternativo, ofrecerá un único concierto en nuestro país en 2025. Será el 9 de mayo en el Palacio de los Deportes de Granada donde además de repasar los himnos de sus casi 40 años de carrera, vendrán a presentarnos The Night The Zombies Came, su nuevo trabajo que se publicará el 25 de octubre.

En 2024, Pixies celebran importantes hitos en su carrera. Han pasado 35 años desde el lanzamiento de Doolittle, su icónico álbum que los llevó al éxito y ahora, lanzan su décimo trabajo de estudio, The Night The Zombies Came, compuesto por 13 canciones.

Pixies, conocidos por su estilo único que mezcla influencias de Hüsker Dü y Peter, Paul and Mary y autores de éxitos de la talla de ‘Where Is My Mind?’, ‘Monkey Gone To Heaven’ o ‘Here Comes Your Man’ han abordado temas tan diversos como la reencarnación, el cine de Luis Buñuel y la mitología bíblica, manteniendo siempre una combinación imaginativa y electrizante en su música. The Night the Zombies Came es una obra cinematográfica donde se mezclan elementos góticos, ciencia ficción de bajo presupuesto, terror y westerns al estilo de Ennio Morricone.

Un cambio significativo es la incorporación de Emma Richardson, bajista de Band of Skulls, quien aporta un nuevo sonido al grupo. Su voz sutil ha sido elogiada por el vocalista Black Francis mientras que el baterista David Lovering la considera una bajista perfecta.

El proceso creativo de este álbum también incluyó la habitual práctica de titularlo a partir de frases de sus canciones. Aunque Black Francis inicialmente tuvo dificultades para encontrar el título adecuado, finalmente llegaron a la conclusión de que The Night the Zombies Came era el nombre perfecto para esta nueva colección, reflejando la identidad peculiar y distintiva de la banda.

La preventa de las entradas comenzará en Live Nation-S.S Music este miércoles 18 de septiembre, a partir de las 10:00 horas con un límite de dos entradas por persona. El jueves 19 de septiembre, a partir de las 10:00 horas saldrán a la venta en Live Nation y podrán comprarse hasta seis tickets siendo el precio de venta de 40 euros más gastos de distribución. La venta general de entradas se producirá el viernes 20 de septiembre, también a partir de las 10:00 horas, tanto en Livenation.es como en Ticketmaster.