Paul, primer favorito de la edición y Denna salvada 'in extremis': así fue la Gala 1 de OT

Nervios, muchas emociones y alguna que otra lágrima en la Gala 1 de Operación Triunfo. La primera semana en la academia más famosa del país culminó por todo lo alto con la primera gala en directo emitida en Primer Video, una primera emisión en directo que tuvo final feliz para todos los concursantes granadinos de esta edición, especialmente para Paul.

El aspirante de Armilla se ganó el corazón y la admiración de todos los seguidores de OT en la Gala 0 con su interpretación de 'Way Down We Go' gracias a su increíble voz y su carisma, cualidades que ha mantenido durante la semana en la academia y que le han servido para alzarse como el primer 'Nómada Favorito' de la edición de 2023.

Paul quedó directamente salvado de las nominaciones gracias al voto del público y disfrutará de una serie de ventajas esta semana, como la posibilidad de realizar una clase de refuerzo en una materia su elección. A pesar de haber sido salvado directamente, el jurado del programa alabó muy positivamente su actuación junto a Chiara de la canción 'El Encuentro', por lo que su permanencia en la academia una semana más estaba asegurada.



En el caso de Violeta y Denna, las granadinas unieron fuerzas en su primera semana como concursantes oficiales para cantar 'Padam Padam' de Kylie, Minogue. La actuación de las artistas de Granada era la más compleja de la noche al ser la que mayor escenografía y coreografía presentaba, además de ser la más esperada de esta Gala 1. Violeta y Denna supieron salvar la complicada papeleta que les había tocado enfrentar esta semana, aunque la de Motril quedó mejor parada al ser salvada directamente por el jurado.

El mal trago llegaría para Denna. El jurado decidió proponerla para abandonar la academia junto a Alex, Lucas y Suzete. El formato del programa establece que los profesores salvan a uno de los concursantes nominados y los compañeros a otro, valiendo doble el voto del 'Nómada Favorito'. Los concursantes decidieron, con otro votos en total, que Denna debía continuar una semana más en la academia, dejando a Lucas y Suzete como los primeros nominados de esta edición de Operación Triunfo 2023.