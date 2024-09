Patti Smith, María José Llergo, Robe y Manolo García protagonizan una gran semana musical en Granada

Granada está preparada para vivir una nueva semana con una programación cultural llena de arte y magia. Con la apertura de la nueva agenda, que promete dejar huella en la ciudad, distintos rincones de la capital y sus municipios serán escenarios emblemáticos donde la música será protagonista con una oferta diversa que abarca desde el rock hasta distintas fusiones de estilos contemporáneos. Esta gran variedad convierte a la ciudad en un epicentro artístico que no solo seduce a sus habitantes, sino también es un atractivo para gente de fuera.

Entre los eventos más esperados destacan los conciertos de Robe y Manolo García, dos referentes de la música española que aterrizan en Granada para regalar noches inolvidables a sus seguidores. Además, el prestigioso ciclo '1001 Músicas-Caixabank' continúa con una propuesta referente que, en esta ocasión, presentará a María José Llego y a Patti Smith para sus citas en el Teatro del Generalife. Una semana que promete muchos sonidos, artistas de primer nivel y otros grandes espectáculos que harán vibrar a la ciudad.

Robe (Cortijo del Conde. 20 de septiembre - 22:00 horas)

Robe Iniesta, líder y alma de la mítica banda Extremoduro, vuelve a Granada para marcar, una vez más, un gran recuerdo para los asistentes. Con su característico estilo poético y su voz rasgada, Robe sigue siendo aclamado vaya a donde vaya dese hace décadas.

En la ciudad granadina, rica por historia cultural y musical, su presencia es un evento esperado con gran entusiasmo. Con canciones como 'Nada que perder' o 'El hombre pájaro', el de Plasencia volverá a transmitir emociones a través de letras intensas y melodías profundas.

Manolo García (Plaza de Toros. 21 de septiembre - 21:00 horas)

Manolo García, uno de los cantautores más emblemáticos del panorama musical español, llega a Granada como parte de su gira, generando gran expectación entre sus admiradores. Con una carrera que abarca desde sus inicios en El Último de la Fila hasta su exitosa trayectoria en solitario, Manolo ha sabido mantener su esencia artísticas, combinando rock y pop con letras poéticas en cada una de sus composiciones.

'Pájaros de Barro', 'Nunca el Tiempo Es Perdido' o 'A San Fernando un Ratito a Pie y Otro Caminando' son solo algunos de los himnos que el barcelonés volverá a interpretar en la Plaza de Toros de Granada, una ciudad mágica para el artista.

1001 Músicas-CaixaBank: María José Llergo + Patti Smith (Teatro del Generalife. 20 y 21 de septiembre - 21:30 horas)



El ciclo '1001 Músicas-Caixabank' continúa una semana más acogiendo grandes espectáculos musicales en el Teatro Generalife. Después de haber maravillado a los asistentes con los conciertos de Noa y Mikel Izal, esta semana aterrizan dos grandes artistas de talla nacional e internacional.

La primera de todas será María José Llergo, que este viernes aterriza para deslumbrar con su magnetismo y autenticidad. Considerada como una de las revelaciones del flamenco, la reconocida cantante y compositora traerá la esencia de dicho arte. Mientras tanto, la emblemática figura de Patti Smith aparecerá el sábado para dejar una marca indeleble en la música con letras evocadoras y profundas.

Cúllar Vega Rock (Casa de la Cultura, Cúllar Vega. 21 de septiembre - 19:00 horas)



Cúllar Vega acogerá de nuevo, el próximo sábado 21 de septiembre y a partir de las 19:00 horas, uno de los pocos festivales musicales completamente gratuitos de la provincia de Granada: el Cúllar Vega Rock, que este año cumple 17 años.

Este año actuarán The New Band Project, Renacidos, Metal Militia y The Fixed Trio. Un cartel para los amantes del rock y que quieren disfrutar de bandas de dicho género. Tendrá lugar en la explanada de la Casa de la Cultura, donde habrá zona con hinchables y actividades infantiles.

Agenda musical en Granada

Jueves 19 de septiembre

18:00 horas - Cuando el Albaicín suena, flamenco lleva. Varios puntos de Granada

21:00 horas - Vermilia. Sala Riff, Armilla (15 euros)

21:00 horas - Luis Gualda. Monasterio de San Bernardo (12 euros)

21:00 horas - Ciervoss. Planta Baja (7,99 euros)

21:00 horas - Coro Santa María del Llano. Plaza del Fuerte, Las Gabias

21:30 horas - Ya veremos + Izeta. Lemon Rock (8 a 10 euros)

22:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo (5 euros)

22:30 horas - Soundbay. Sala Víbora (5 a 6 euros)

Viernes 20 de septiembre

21:00 horas - Nakxma Fest. Sala El Tren (15,47 euros)

21:00 horas - Sobrinus. Lemon Rock (15 euros)

21:00 horas - Manteka pa la tostá + Mala Rabia. Planta Baja (10 euros)

21:00 horas - La Moneta. Abadía del Sacromonte (30 euros)

21:00 horas - Recital Lírico. Plaza del Fuerte, Las Gabias

21:30 horas - 1001 Músicas: María José Llergo. Teatro del Generalife (32,05 a 50,75 euros)

22:00 horas - Robe. Cortijo del Conde

22:00 horas - Vis Viva + Ruge Boreal. Rocknrolla (8 a 10 euros)

22:00 horas - Bratia. Ool Ya Koo (10 euros)

22:00 horas - Terral. JJ Taberna

22:30 horas - La Pipirrana. Sala Víbora (10 a 12 euros)

22:30 horas - Bruno Lévy. Carlota Braun, Granada

23:00 horas - Jaleo Canalla. Sala Premier

23:00 horas - Luis Manuel Ruiz. Eshavira Club (10,19 euros)

23:30 horas - Elegante y Embustero. New Chicago, Granada

00:00 horas - La Jam de Lucho. Berlín Music Club

Sábado 21 de septiembre

18:30 horas - M.I.N.D.S. Lemon Rock (3 euros)

19:00 horas - Cullar Vega Rock: The New Band + Renacidos + Metal Militia+ The Fixed Trío. Casa de la Cultura, Cúllar Vega

21:00 horas - Manolo García. Plaza de Toros (51,70 euros)

21:00 horas - Kid Simius. Planta Baja (15 euros)

21:00 horas - Marina Heredia. Abadía del Sacromonte (35 euros)

21:30 horas - 1001 Músicas: Patti Smith. Teatro del Generalife (126 a 222 euros)

22:00 horas - Barracüda + Ojaras'k. Rocknrolla (8 euros)

22:00 horas - Jonathan Crayford. Ool Ya Koo (7 euros)

22:30 horas - Fernando Beiztegui. Carlota Braun

23:00 horas - Extraño Verano. Sala Premier

Domingo 22 de septiembre

12:00 horas - Antonio 'El Turry' + Sergio Gómez El Colorao. Palacio de los Córdova (15 euros)

18:00 horas - Alberto Fer. Lemon Rock

20:00 horas - Concierto de Copla. Teatro Municipal de Armilla

Martes 24 de septiembre

21:00 horas - Psychobeers. Planta Baja

21:30 horas - Popi González. Lemon Rock

23:00 horas - Mymonkey Ettore. Sala Premier

Miércoles 25 de septiembre

21:30 horas - Radio Crooner. Lemon Rock

Eventos y espectáculos

Jueves 19 de septiembre

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales

20:30 horas - Festival de Cine Flamenco de Granada: Omega. Teatro municipal Isabel La Católica (3 euros)

Viernes 20 de septiembre

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales

20:30 horas - Festival de Cine Flamenco de Granada: La Singla. Teatro municipal Isabel La Católica (3 euros)

21:00 horas - Adri Romeo en Granada. Taberna JJ (10,19 a 12,23 euros)

Sábado 21 de septiembre

12:00 horas - Salvar vidas, con Miguel Assal. Palacio de Congresos (20 euros)

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales

19:00 horas - Festival de Cine Flamenco de Granada: Gala Clausura. Teatro municipal Isabel La Católica (5 euros)

Domingo 22 de septiembre

12:00 horas - Piano con sabor: Joan Martín-Royo y Rubén Fernández Aguirre. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

20:00 horas - La JOSG con Isabel Rubio (9 euros)

Lunes 23 de septiembre

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales

Martes 24 de septiembre

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales

Miércoles 25 de septiembre

18:30 horas - Exposición concurso internacional de fotografía: 'Sierra Nevada, el origen del agua'. Sala Zaida

18:30 horas - Exposición del certamen de pintura rápida al aire libre. Sala de exposiciones Servicios Centrales