Las palmas del Domingo de Ramos: de Padul a toda España

Por su obra se conoce al artesano, por su pasión al creyente. Con esta premisa podríamos definir a Lázaro Martín, de Padul, que con mucho mimo riza y trenza las palmas blancas de Semana Santa con diseños espectaculares para que este Domingo de Ramos se alcen espléndidas y con orgullo junto a las personas que las lucen con pasión y alegría.

Una Semana Santa que empieza llena de entusiasmo, después de dos años sin que se viviera esa tradicional intensidad. El Domingo de Ramos es una fecha destacada para los cristianos, pues, este día se recrea una escena de la Biblia en la que Jesús de Nazaret es recibido en las puertas de la ciudad de Jerusalén por sus discípulos y demás ciudadanos, que le dan la bienvenida alzando palmas y ramas de olivo.

Las palmas son hojas de palmera tierna o palma de cera (ceroxylon quindiuense), trabajadas artesanalmente y utilizadas para la liturgia del Domingo de Ramos. Han simbolizado a lo largo del tiempo fertilidad para los egipcios, a dios para fenicios, el triunfo para romanos y griegos, el árbol bendito para los árabes y un largo etcétera.

Palmas Lázaro es uno de los pocos negocios en Andalucía que se dedica a estas labores artesanales del diseño de las palmas para el Domingo de Ramos. La cuna de dicho arte en España reposa en Elche y es un gremio constituido en su mayoría por mujeres.

En Padul, se encuentra Lázaro Martín, un artesano que se dedica desde Palmas Lázaro, a la venta de solapas y otros complementos realizados en hoja de palma blanca, ideales para lucir el Domingo de Ramos. Solapas, palmas, palmones... Todos ellos elaborados a mano y exclusivamente de esta especie de palma. Con la ayuda de unas tijeras y un punzón, comienza la magia.

Martín es un menestral que desde los doce años lleva rizando palmas. Comenta que en sus inicios en este gremio apenas había información sobre la creación del diseño de las palmas, y puntualiza que actualmente tampoco. Él aprendió mirando vídeos de hindúes, especialistas en trabajar con hojas de palma verde muy largas. Partiendo de ahí y de las pocas nociones que Lázaro Martín tenía del trenzadillo, ha conseguido con constancia trabajar en ello.

Inicio del comercio de las palmas

Martín lleva en activo desde hace seis años, pero ha estado sumergido en esta destreza artística desde los doce, llevando en este mundillo artesanal cuatro décadas.

“Son años haciéndolo, practicando. Y todavía estoy aprendiendo, como quien dice. Esto no es una cosa que haya acabado, raro es el año que no innovo o saco algún modelo nuevo, un tipo de trenzado diferente…”, explica el paduleño.

Lázaro Martín tiene una página en Facebook en la que muestra todos los diseños, comparte fotografías de cómo hace sus productos artesanales. Entre ellas, destaca un catálogo con una muestra de 24 palmitas de solapa, pero cuenta que hay medio centenar de modelos en su repertorio. Con las palmas grandes elabora también diferentes modelos, aunque, por la complejidad de los envíos y el precio más elevado, la demanda de este producto es menor. Es por ese motivo que se ha centrado más a las palmitas de solapa.

Palmas Lázaro tiene encargos por todos el país, desde Asturias, Canarias, Valladolid, o Zamora... El diseño que más se pide es una cruz con una palma pequeñita al lado, aunque alega que los clientes no suelen tener una predilección por un diseño en concreto, por lo que todos sus diseños suelen tener un buen recibimiento por igual.

"Este es un mercado de una temporada en concreto. Concretamente, antes de que empiece la cuaresma. Desde el Miércoles de Ceniza hasta estas fechas, en las que ya estoy mandando los últimos pedidos", cuenta el artesano.

Lázaro Martín realiza unas 1.500 piezas de solapas al año, elaborándolas él solo y a mano, aunque, a veces, cuenta con la ayuda de su mujer e hija. Para Martín, esta es una labor complicada que "tiene que gustarte mucho y tener mucha paciencia, ya que se trata de un material que se puede partir con facilidad cuando ya estás a punto de acabar el trabajo. Eso hace que te vengas abajo. Por eso, hay que tener paciencia y vocación.

Herramientas para diseñarlas

Las herramientas que utiliza Martín para las palmas son unas tijeras y un punzón. Con la punta, atraviesa la hoja y poco a poco va cosiendo las palmitas.

"Las palmeritas que hago no son como en Elche, ya que allí las cosen con hilo de rafia. Yo lo hago con las mismas palmas. Aquí no hay hilos, no hay nada, es todo palma. Es decir que, va cosida la palma con otra palma", especifica el artista. Además de las herramientas esenciales, utiliza tijeras que hacen troquelados y figuras… Pero sobre todo, utiliza mucha imaginación para conseguir realizar esos maravillosos diseños.

Existe una norma no escrita en la que se dice que cuanto más rizada es la palma, más alto es el nivel económico de la persona que la porta, lo cual, Lázaro Martín afirma que tiene sentido. Las palmas que llegan a medir tres metros de altura y están muy cargadas de adornos no son una sola palma. En ese producto se han empleado, mínimo, otras dos palmas más. Por eso, cuantos más complementos tenga la palma, más se encarece la mano de obra, ya que se tarda más en crear el modelo… Esto es lo que hace que la palma se venda a un alto coste, no pudiendo todo el mundo permitirse comprarla.