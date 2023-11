El Palacio de Congresos de Granada acoge el I Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

El I Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada. Un hito en la innovación en la región andaluza, que ofrece la oportunidad de explorar la colaboración con la Inteligencia Artificial para transformar nuestro camino.

El congreso está dirigido a profesionales experimentados, una empresa del sector, un estudiante o simplemente a quien esté interesado en este campo.

Se trata de una cita para conocer las aplicaciones de la Inteligencia Artificial, explorar las últimas tendencias y necesidades en este ámbito y aprender de expertos destacados y, por supuesto, hacer networking.

El congreso contará con una extensa zona expositiva de más de 2.400 metros cuadrados con empresas líderes en la industria y una completa agenda con charlas, debates, demostraciones y talleres donde compartir conocimientos y experiencias con profesionales referentes de la IA para diseñar juntos el camino hacia un futuro que ya es presente.

Durante los días 22 y 23 de noviembre, el I Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía ofrecerá una amplia programación de charlas, ponencias, demos y talleres.

Programación del I Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

22 de noviembre

9:00 h

Acreditaciones y café de bienvenida

9:30 h

Recorrido oficial por los stands

10:00 h

Apertura Institucional

Antonio Sanz | Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía

Marifrán Carazo| Alcaldesa de Granada

10:30 h

'Oportunidad de la IA para el ecosistema público – privado'

Participan:

Raúl Jiménez | Director Gerente de la Agencia Digital de Andalucía

Osmar Polo | CEO y Presidente de T-Systems Iberia

Germán del Real Urbano | Director General de AYESA

Ángeles Delgado | CEO Fujitsu

11:10 h

'Bienvenidos a la 4ª Revolución' Keynote

Carlos Santana | Experto en IA y Divulgador en Youtube (DotCSV)

11:35 h

Charla Experta

Participan:

Miguel Escassi | Director de Relaciones Institucionales Google Iberia y Portugal

Asunción Gómez | Vicerrectora UPM

Pablo Rodríguez | Director Google

12:00 h

'NASA' Caso de Éxito

Juan Bernabe | Director IBM Research Europe / UK & Ireland – Climate & Sustainability Accelerated Discovery Strategy Lead

12:20 h

'El impacto de la IA en los Servicios Públicos' - Mesa debate

Modera: María Pérez | Directora General de Estrategia Digital de la ADA

Participan:

Salvador Estevan Martínez | Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial, Administración General del Estado

Julián Cerviño Iglesia | Director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de GaliciaTech Lead​ ​at Telefónica Tech

13:00 h

Pendiente titulo Keynote

Participan:

David Hurtado Toran | CTO Microsoft

Natalia Escobedo | Directora del Sector Público de Microsoft

13:20 h

'IA aplicada a la protección de Aves en parques eólicos.” Caso de Éxito

Carlos Vivas Teno | Minsait – Indra

13:40 h

'Transferencia en la innovación IA: Puente entre universidad y empresa' - Mesa debate

Modera:

Roberto Álvarez | Responsable de Innovación y Transformación Digital en Cámara de Comercio de Granada

Participan:

Enrique Herrera | Vicerrector Investigación y Transferencia, UGR

Jose Aldana | Vicerrector Transferencia, UMA

Carmen Barroso | Vicerrectora de Análisis y planificación estratégica, US

José Ángel Pérez | Head of NTT Data Andalucía, Canarias y Extremadura

Carlos Alberto Castaño | Director Técnico COe Data Intelligence Fujitsu

14:30 h

Descanso

15:30 h

'Entrenamiento de Modelos Federados de IA para Observación de la Tierra' - Caso de Éxito

Pablo González | Responsable de IA en GMV

15:45 h

'Regulación y Ética IA' - Mesa debate

Participan:

Emilia Gómez | Investigadora Senior en Joint Research Centre, European Commission (EC)

Francisco Herrera | Universidad de Granada

María Álvarez | Head of Government Relations Google Cloud Iberia/Privacy EMEA

Miguel del Valle | Representación Española, Comisión Europea

Jesús Jiménez López | Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Natalia Díaz Rodríguez | Professor and researcher at DaSCI Universidad de Granada

16:25 h

'IA, desde la restauración de monumentos al Gemelo Digital de la Alhambra' - Charla Experta

Participan:

Pedro Salmerón | Medalla de la Bellas Artes y Arquitecto

Rodrigo Ruiz-Jiménez | Director General del Patronato de la Alhambra

Juan Chiachio-Ruano | Profesor Asociado de Ingeniería Estructural en la Universidad de Granada

Manuel Chiachio-Ruano | Profesor Asociado en la UGR

16:50 h

'Robots + IA : mejorando la experiencia de cliente' - Caso de éxito

Javier Castellanos | Digital & Process Automation Director en el Área de Sistemas de Orange España

17:10 h

'Computación Cuántica aplicada a la IA' - Mesa debate

Modera:

Juan Luis Ceada Ramos | Subdirector de Servicios Digitales y Analítica de Datos. Agencia Digital de Andalucía

Participan:

Mikel Díez | Quantum lead IBM Research

Aitor Moreno Fernández de Leceta | Head IA Ibermática

José Esteban Lauzán | CTO Eviden Iberia, Italia y MEA

Gonzalo Romeo | Director General de Supercomputación e Infraestructuras Fujitsu

18:00 h

Despedida

23 de noviembre

9:00 h

'Riesgos en el sesgo de género en IA y ML' Keynote

Laura da Silva | Founder, Inspiring Women in Data Science

09:30 h

'Fútbol + IA' - Caso Éxito

Arturo Guerrero Pintado | IBM Client Engineering Manager. CDO Club de fútbol

09:50 h

'Conversación sobre el dato y su valor para las diferentes industrias' - Mesa debate

Modera:

Luis Montoto Rojo| Corresponsal ABC

Participan:

Álvaro Sánchez-apellaniz | Chief Data & Analytics Officer Consentino

Carlos Sánchez | CEO Forward Iturri

Elías Zamora | Chief Data Officer Sevilla FC

10:30 h

'Ciber & IA' - Mesa debate

Modera:

Juan José Prieto | CEO de Innovasur, actuará como moderador

Participan:

Marc Sarriàs | Country Manager Iberia en Palo Alto

Mar López | Fundadora y Vicepresidenta de Woman4Cyber

Xabier Mitxelena | Fundador y CEO de CYBERTIX y Director General de BeDisruptive

11:10 h

Pausa | Café

11:40 h

'Sector Salud' - Mesa Debate

Moderadora:

Beatriz Martínez Sánchez | Parque Tecnológico de la Salud de Granada

Participan:

Bidatzi Marín Bastida | Responsable del Área de Gobernanza y Calidad en la Subdirección TIC del Servicio Andaluz de Salud

Pablo Camba | Healthcare Manager T-System

12:20 h

'El poder de la inteligencia Artificial y los datos en la transformación digital' Keynote

Carlos Martínez | Global Director of Solutions & Services Telefónica Tech Cyber Security & Cloud

12:40 h

'IFMIF-DONES, a su imagen y semejanza' Keynote

Jose Aguilar | Coordinar de la Oficina Técnica de IFMIF-DONES.

Moisés Weber | Adjunto al Director del Consorcio IFMIF-DONES España.

14:30 h

Descanso

15:30 h

'La IAmbición digital del Puerto de Algeciras' Keynote

Jesús Medina | CIO en la Autoridad Portuaria de Algeciras

16:20 h

'De Deep Blue a Alpha Zero: cómo la IA conquistó el tablero de ajedrez (¿y del mundo?)' - Charla experta

Miguel Illescas | Gran Maestro Internacional de Ajedrez, ocho veces campeón de España e Ingeniero; asesor del proyecto Deep Blue de IBM

17:00 h

'El futuro de la enseñanza en AndalucIA' - Mesa debate

Participan:

Pedro García Fernández | Director E.T.S.I.I.T Granada

Rosa Ayala Palenzuela | Directora E.T.S. Almería

Antonio Arauzo Azofra | Coordinador E.P.S. Córdoba

Norberto Díaz Díaz | Director E.P.S. Pablo de Olavide

María del Carmen Romero Ternero | Directora E.T.S.I.I. Sevilla

17:40 h

Premios mejores TFG y TFM sobre IA

18:00 h

Despedida