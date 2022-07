PLEX TV

Esta página web ofrece también películas gratuitas, aunque esta las ofrece con anuncios y subtítulos en inglés. Algunos de los que puedes encontrar en esta página son 'M: el vampiro de Düsseldorf', 'Repulsión', 'La diligencia', 'Nosferatu', 'Primavera Tardía' o 'La mujer del cuadro'.

Crunchyroll

Esta página, dedicada en particular al anime, ofrece una versión de pago, pero también una versión gratuita de la misma. Aunque la mayor parte del contenido son series, también cuenta con varias películas como 'Book Girl' ('Bungaku Shojo'), 'For whom the alchemist exists', 'Peace Maker Kurogane', 'Yes, No or Maybe?', 'Hakubo' o 'Strait Jacket'.