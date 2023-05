Paco López: "No nos rendimos en su día, no lo vamos a hacer ahora"

Las últimas oportunidades para asegurar el ascenso directo comienza a acabarse. El Granada CF tiene ante sí una nueva final, en esta ocasión ante el Alavés, y los resultados inesperados de las últimas jornadas aun colean en una plantilla que no pierde la ilusión. Paco López, entrenador del conjunto rojiblanco, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el equipo es consciente de lo que se juega y asegura que "si no nos rendimos cuando el Alavés vino aquí y podía sacarnos 12 puntos si nos ganaba, no vamos a rendirnos ahora". El técnico rojiblanco recalcó la necesidad de que todos aporten su máximo en esta fase final de la temporada y de "ser nosotros mismos, mostrar nuestra personalidad como en Albacete".

Cómo llega el equipo al partido contra el Alavés: "El equipo llega muy consciente de lo que se juega, ilusionado, con rabia por los resultados anteriores. En cuanto a los lesionados, los de siempre de larga duración y esta semana ha entrenado con normalidad Cabaco y ha entrado Ricard poco a poco al trabajo con el equipo. Víctor Díaz está disponible, está haciendo un esfuerzo increíble y está a disposición de lo que haga falta".

Richard Sánchez: "Ha entrenado, pero decidiremos si entendemos que puede jugar. Tenemos a Quini también, en ese sentido estamos tranquilos. Decidiremos lo que creamos que es mejor para este partido. Obviamente tratamos de dar las menos pistas posibles".

Weissman: "Esta semana ha entrenado todos los días con normalidad, algo que es importante. Lo necesitamos a él y a todos. Cada jugador, cuando pasa por diferentes problemas, también necesita de nuestra ayuda. Necesitamos generar un ambiente positivo y que los jugadores sean conscientes de que tienen que aportar y ayudar en el momento que sea. La semana pasada hablé de los delanteros como podía haber hablado de situaciones de duelos defensivos. Esto es una cosa colectiva. Obviamente aparecen las individualidades y los duelos que, para este partido, van a ser importantísimos".

Uzuni: "Ha demostrado durante toda la temporada el compromiso que tiene con este equipo y este club. Es importantísimo tanto él como el resto. Para que él haga los goles, el resto tiene que ayudar. Los que aparecen poco, los que aparecen de vez en cuando, esto es una cosa de todos y para lo que queda necesitamos el 100% de todo el equipo".

Partido clave por el ascenso y cómo afrontarlo: "Claro que es un partido clave para el ascenso directo, también lo era el del Eibar. Cada partido lo será. La idea es ser nosotros, irnos a ese partido contra el Albacete donde mostramos desde el primer minuto nuestra personalidad. Hay una mezcla de emociones en el vestuario, de rabia por no haber conseguido puntos importantes las otras semanas y, a la vez, de ilusión. Cuando el Alavés se enfrentó a nosotros aquí, venía líder y nos sacaría 12 puntos de diferencia si nos ganaba. En ese momento era intratable. Muy pocos en este club creían en el ascenso directo, solo yo creía. Ese día lo dije al igual que después de caer contra el Levante. Si no nos rendimos en su día, con lo difícil que parecía, cómo lo vamos a hacer ahora. A por todas mañana, a exigirnos y a darlo todo. Que cuando acabe el partido, que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros, sobre todo los que se van a desplazar allí que son increíbles. No nos vamos a rendir".

Qué le falta al equipo en los últimos partidos: "Hay muchas cosas que influyen tanto con los buenos como con los malos resultados. Cada partido es una historia distinta. Ya no toca recordar lo que nos ha faltado. El Alavés es otro contexto muy diferente y hay que tratar de ser superiores tanto en el juego como en otros aspectos".

Lleno en Mendirrozora: "Es un partido similar al que nos encontramos en casa el otro día. Influyen muchas cosas, el juego te lleva a unas emociones u otras. Siempre considero que lo más importante es aplicarse en la tarea, tener muy claro el trabajo que tenemos que hacer. Ser un equipo intenso, que igualemos en intensidad, en agresividad, en ganar duelos... Con nuestras armas hacerles daño. Depende de cómo transcurra el partido se darán unas emociones u otras, pero tenemos jugadores con experiencia y que ya han vivido partidos como estos. Tenemos absoluta tranquilidad".