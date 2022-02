La pandemia ha sido "muy dura" para los pacientes con cáncer por "retrasos diagnósticos y la situación hospitalaria"

De forma global, la pandemia del Covid-19 ha provocado una situación “muy dura” para todos los pacientes y en especial para los pacientes con cáncer. “Ha sido una situación dura en cuanto a retrasos diagnósticos y situación hospitalaria”, destaca a GranadaDigital la doctora Encarna González Flores, oncóloga en la Unidad de Oncología Médica del Hospital Virgen de las Nieves. Los datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica apuntan que durante la primera ola “disminuyeron un 20% los diagnósticos”, comenta la doctora, quien asegura que, no obstante, en sus centros al enfermo oncológico “se le ha prestado un especial apoyo” y han ido “aprendiendo a lo largo de las distintas olas, manteniendo activas todas las consultas, algunas de ellas presenciales y otras telemáticas”. “No se han cancelado tratamientos oncológicos salvo por causas médicas y se les ha habilitado nuevas formas de comunicación al paciente con su oncólogo que evitaran, en la medida de lo posible, tener que acudir al hospital. En el momento actual que vivimos en la sexta ola, existe una sobrecarga asistencial para los profesionales por el aumento de los contagios; sin embargo, la atención oncológica no se está viendo mermada ni en el ámbito diagnóstico ni terapéutico. Se priorizan las pruebas diagnósticas en nuestros pacientes y se mantienen activo el enfoque multidisciplinar del paciente”, explica.

“A nivel nacional se pretende realizar un nuevo estudio con datos multihospitalarios para cuantificar la magnitud del impacto de la pandemia en los pacientes oncológicos y oncohematológicos. Hoy día, seguimos teniendo retos como la situación de la atención primaria, que es un gran pilar de apoyo para el enfermo oncológico y el impacto psicológico en nuestros pacientes”, asegura la oncóloga Encarna González, que desarrolla su trabajo como especialista en Oncología Médica en el Hospital Virgen de las Nieves desde 1999, donde es también investigadora, fundamentalmente centrada en el cáncer de mama, cáncer colorrectal y tumores neuroendocrinos. “Ser oncóloga es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, me ha permitido enriquecerme profesionalmente y como persona. Si te gusta la medicina, la investigación y, sobre todo, el contacto directo con el enfermo, creo esta especialidad lo cumple todo. Cada día me levanto para trabajar por y para mis pacientes”, asegura.

En Granada, más de 5.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en 2021, según las estimaciones de la SAOM, que apunta que esta cifra seguirá en aumento en el futuro teniendo en cuenta la tendencia creciente de los últimos años y la recuperación de la actividad de diagnóstico en el cáncer, que se vio afectada por la pandemia, especialmente en las primeras olas de 2020, cuando muchos posibles pacientes dejaron de acudir a los servicios sanitarios por el miedo al Covid-19. El cáncer es la segunda causa de muerte en España después de enfermedades del sistema circulatorio y tres de los tumores diagnosticados con más frecuencia en nuestro país son urológicos: próstata, vejiga urinaria y riñón, según datos de la SEOM. En Granada, los datos del Registro de Cáncer del periodo 2014-2046 apuntan que los cánceres más frecuentes fueron los de próstata y colon-recto en los hombres; y mama y colon-recto en las mujeres.

“Recientemente se ha publicado el informe ‘Las cifras del cáncer en España 2022’, sin incluir el posible efecto del Covid-19, y los nuevos casos de cáncer experimentarán en España un ligero incremento en 2022 con respecto al año anterior, estimándose un total de 280.101 nuevos casos –160.066 hombres y 120.035 mujeres-. En hombres, los cánceres más frecuentes diagnosticados en 2022, al igual que en 2021, serán los de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga urinaria, mientras que en mujeres serán los de mama, colon y recto y pulmón, que se mantiene como el tercer tumor más incidente relacionado con el aumento del consumo del tabaco en mujeres. En general, se espera un aumento de la incidencia de los otros tumores relacionados con el tabaco, como los de la cavidad oral y faringe o la vejiga urinaria”, señala la doctora Encarna González Flores.

En las últimas décadas, el número absoluto de cánceres diagnosticados en España se ha incrementado a causa del aumento poblacional, el envejecimiento y la exposición a factores de riesgo como el tabaco, alcohol, contaminación, obesidad y sedentarismo, entre otros, según apunta la oncóloga granadina. En otros tipos de cáncer como el colorrectal, y los de mama, cérvix o próstata, los casos se han incrementado por el “aumento de la detección precoz”. La oncóloga también destaca que se ha producido “una variación en la prevalencia de algunos factores de riesgo en las últimas décadas, como el tabaquismo, que se ha reducido en hombres, pero ha aumentado en mujeres”. “Ello ha provocado un claro descenso en el cáncer de pulmón y vejiga urinaria en varones, pero un aumento del cáncer de pulmón en mujeres, con una tasa de incidencia en 2022 que casi triplica la de 2001”, añade.

La importancia de la comunicación oncólogo-paciente

Junto a otros cinco oncólogos y Pfizer, la doctora Encarna González ha colaborado en la elaboración de la Guía de comunicación oncólogo-paciente: ‘Seis razones para hablar con tu oncólogo’, que está centrada en mujeres con cáncer de mama metastásico. La comunicación entre paciente y oncólogo es muy importante. González explica que en el ejercicio de la profesión médica, “la relación humana es muy importante y, en ocasiones, muy intensa debido a las circunstancias especiales en las que se desarrolla”.

“El oncólogo es el especialista que, además de tener el conocimiento científico, cuenta con experiencia para que la relación entre médico y paciente se desarrolle en un clima de confianza y apoyo. La relación humana con el oncólogo se basa en un vínculo de confianza mutua, una herramienta terapéutica importantísima, casi como si fuera un medicamento en sí misma: por un lado, cuando una persona tiene información correcta y precisa sobre su patología, pronóstico, y las opciones de tratamiento que existen para manejarla, así como sus efectos secundarios y las formas de prevenirlos, la relación es mucho más sencilla. En cuanto al médico, saber cuáles son las necesidades y prioridades del paciente le ayudarán a ofrecer una atención óptima”, asegura.

Los pacientes con cáncer necesitan “establecer un vínculo de confianza con su oncólogo” y tener “accesibilidad a su médico de referencia”, lo que le permita “conocer bien las opciones de tratamiento, saber la hoja de ruta que se va diseñando a lo largo de su enfermedad y tener información de los efectos secundarios asociados a los tratamientos y cómo reaccionar ante ellos de la forma más cómoda posible intentando mantener en todo momento su calidad de vida”.

Actualmente, con la tecnología, los pacientes “generalmente están más informados por ellos mismos o por sus familiares o conocidos directos”, aunque, en muchas ocasiones, esa información “procede de fuentes no científicas y es una información no veraz que necesita ser avalada por un especialista, en este caso por su oncólogo”. “El paciente demanda información de nuevos tratamientos, de estrategias terapéuticas que forman parte de la gran investigación que actualmente se está desarrollando en el campo del cáncer y es labor del oncólogo explicarle cuál es la realidad de esta investigación centrada en cada paciente concreto con cáncer y, por supuesto, abrirle una puerta a la esperanza y un futuro prometedor para su enfermedad gracias al importante papel que supone seguir investigando hoy día en oncología”, resalta la doctora González.

La oncóloga aconseja a las personas que le diagnostican cáncer que, en primer lugar, conozcan que “cada enfermo es único” y que “existen muchas alternativas terapéuticas”. “El escenario en el que se mueve cada paciente es muy distinto: por la enfermedad, que es diferente en cada persona y, por eso, el tratamiento no va a ser igual, pero también por los objetivos que cada persona tiene en la vida y, para ello, el paciente debe saber que su oncólogo le apoya, le acompaña y le informa. “Pregunta tantas veces como quieras o necesites y comparte con tu médico tus inquietudes y prioridades. Así, la relación será más fácil y la terapia se ajustará mejor a lo que esperas de ella”, recomienda.

Prevención del cáncer e investigación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que un tercio de las muertes por cáncer son debidas a los cinco factores de riesgo evitables. “Estos son el tabaco, responsable de hasta un 33% de los tumores a nivel global, y de hasta un 22% de las muertes por cáncer; la obesidad, con una incidencia de unos 450.000 casos de cáncer anuales; las infecciones; el alcohol; el sedentarismo y las dietas inadecuadas con insuficiente cantidad de fruta y verdura”, explica la oncóloga González Flores. “Por lo tanto, dado que un 75-80% de los cánceres pueden atribuirse a factores externos, es decir, modificables, realizar dieta saludable, ejercicio físico y eliminar el tabaco y el alcohol disminuye en 70-80% la incidencia del cáncer”, resalta la oncóloga.

“Por otro lado, implementar los programas de diagnóstico precoz resulta también imprescindible para conseguir diagnosticar tumores en estadios más precoces, lo que impacta de forma muy significativa en la supervivencia de los pacientes. Actualmente, el programa de diagnóstico precoz en cáncer de mama y de cérvix está bien implementado y necesitamos aumentar la adherencia al programa de diagnóstico precoz de cáncer colorrectal”, señala.

“Afortunadamente, la supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años, pero tenemos que seguir avanzando para mejorar estas cifras. Existen tres pilares básicos que impactan en la supervivencia: el diagnóstico precoz, la multidisciplinariedad - trabajo en equipo de los distintos profesionales que intervienen en el proceso del cáncer- y la incorporación de la medicina de precisión. En esta líneas, tenemos que seguir investigando: en los últimos años hemos vivido una auténtica revolución en la Oncología, de la mano de la Medicina de Precisión, esto ha ido posible gracias a un conocimiento cada vez más profundo de la biología del cáncer, mediante la identificación de biomarcadores, que han permitido tratamientos dirigidos, tratamientos específicos para cada paciente en función de las características moleculares de cada tumor, lo que ha supuesto una mejoría en la supervivencia de determinados tipos de tumores con una reducción de la toxicidad y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes”, recalca la oncóloga González Flores.

“La investigación en Medicina es básica y en Oncología es vital”, destaca la doctora, quien considera que todo lo que se ha conseguido hasta el momento se debe “a los grandes esfuerzos realizados en investigación. “Tenemos que seguir en esta línea y necesitamos mayor colaboración pública y privada para que se haga realidad el gran trabajo que muchos investigadores están llevando a cabo en el campo de la Oncología. Tenemos que seguir avanzando para conseguir el objetivo previsto: implementar de forma efectiva y homogénea la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud, garantizando la excelencia de la prestación y la equidad en su acceso a todas las personas en el territorio nacional”, recalca.