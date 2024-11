Pablo Pin: "La victoria es un refuerzo positivo para un equipo que son unos luchadores"

Punto y final a una larga mala racha como local. El Palacio de Deportes ha vuelto a celebrar junto a su equipo una victoria que supone un golpe sobre la mesa en la lucha por la permanencia y que se traduce en un "refuerzo positivo" para la plantilla. Así lo ha señalado Pablo Pin en rueda de prensa, unas declaraciones post partido que ha centrado en destacar lo máximo posible todos los aspectos positivos que se pueden extraer de este encuentro y de semanas previas dado que este equipo "necesita seguir picando piedra para crearnos oportunidades para seguir en una liga que cada año es más dura".

Valoración del partido: "Nuestro primer tiempo se ha definido por el porcentaje en tiros de tres. No hemos estado muy acertados. Coruña ha sido todo lo contrario con 8/17, algunos tiros cómodos también. Era donde nosotros teníamos que dar un paso adelante. Ser capaces de finalizar las defensas, de llegar hasta el final y defender los 24 segundos. Ahí hemos sido capaces de bajar sus porcentajes. Tanto ellos como nosotros hemos tenido momentos en los que estábamos bien, hemos tenido algún error y nos han castigado. Nosotros estábamos bien y ellos sufriendo y se han acabado enganchando al partido. Hemos sido capaces de templar los nervios y de volver a entrar en el partido. Haciendo una defensa bastante buena en general. Sobre todo, un paso adelante de los pívots. Los minutos de Agustín han estado muy bien. Muy feliz por el equipo, se merece esta victoria".

Peso quitado tras ganar la primera en el Palacio: "Para nosotros, teniendo en cuenta que es la primera victoria que sacamos aquí, el ser capaces de seguir construyendo con la derrota y seguir sacando cosas positivas. Contra Manresa hicimos un buen partido, contra Bilbao no jugamos un buen partido, pero lo analizas e intentas construir sobre esos diez minutos buenos. El entrenar a un equipo que nunca pierda ojalá me pase alguna vez en mi carrera, pero creo que eso no pasa. Necesitas tener mucha mentalidad de mejora y construcción. Es nuestro trabajo. Esto es lo que hay".

Enseñanza de este partido: "Por un lado que tenemos que creer en nosotros, aislarnos de todo. Tenemos muy claro qué perfil de equipo somos y que tenemos que trabajar mucho para conseguir una victoria. Poco a poco tenemos que seguir trabajando para crearnos opciones de seguir en esta liga que cada año es más dura. Nosotros cada año tenemos que pelear más, no tenemos otra que seguir picando piedra".

Más que una victoria: "Todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, para nosotros es una victoria muy importante, pero sobre todo por el refuerzo positivo para un equipo que trabaja muy bien y que son luchadores. Nosotros los entrenadores nos cuesta saber qué es una tragedia y qué no. Aunque a veces cuesta, intentamos no caer en el error de que si se pierde mañana se acaba el mundo".

Ajuste defensivo: "No hemos hecho mucha defensa de cambios. Se han dado algunas situaciones que después de estar desajustados nos hemos equivocado nosotros. No ha sido porque la defensa no sea buena, cuando algo se hace se busca lo negativo y no lo positivo. Somos el equipo que menos triples recibimos y con peor porcentaje. Hemos incorporado cosas diferentes para tener más opciones. La defensa de cambios es un riesgo, pero hasta ahora estamos jugando así y ese estilo nos ha hecho ganar a dos equipos de nuestra liga".

Calma durante el peor momento: "Hemos sido el equipo que mejor ha competido en Manresa. La calma va con la madurez del equipo. Somos muchos jugadores nuevos y las cosas no se construyen de un día para otro. Voy a valorar la pausa de los siguientes minutos y de Agustín Ubal que tras el fallo que ha tenido ha seguido jugando muy bien y ha hecho un gran partido".

¿Qué no le ha gustado del partido?: "En algún momento nos ha faltado presión al balón para quitarle tiros a Barrueta. También un poco más de rebote".