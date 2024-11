El evento comercial Black Friday, así como el Cyber Monday, son aprovechados cada año por muchas personas consumidoras y usuarias, debido a las ofertas ofrecidas por los comercios, tanto físicos como en internet, y las plataformas digitales. Aunque este evento se celebra el último viernes de noviembre –y el lunes siguiente–, al igual que ocurre con las rebajas, un gran número de comercios extiende el periodo de ofertas por más tiempo.

Desde la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, se destaca la importancia de realizar las compras con responsabilidad y sentido común, y no caer en compras compulsivas. Para ello, se recomienda elaborar una lista de lo que realmente se necesita y fijar un presupuesto previo. En este sentido, es esencial controlar el gasto con la tarjeta de crédito o débito y las compras financiadas para evitar el sobreendeudamiento.

En este periodo, se multiplican los mensajes publicitarios anunciando las ofertas. Desde Consumo, se recuerda que toda publicidad es vinculante, es decir, de obligado cumplimiento por parte de la empresa. Si se publicita un producto a un precio rebajado y se está todavía dentro del periodo de promoción indicado por la empresa, en la tienda se deberá proporcionar ese mismo producto con el precio rebajado que se refleja en la publicidad.

Las personas consumidoras deben cerciorarse de que el descuento es real y las empresas deben mostrar el precio original y el rebajado en el producto o artículo.

Además, las compras en eventos como el Black Friday también pueden implicar intentos de devolución de los bienes adquiridos. Hay que recordar que los establecimientos comerciales, con carácter general, no están obligados a aceptar el cambio o devolución de un producto, salvo que la persona consumidora detecte defectos o daños en el mismo. En ese caso, el establecimiento no puede negarse a la sustitución o reparación del producto puesto que estaríamos ante un caso de falta de conformidad. También podría la tienda devolver el importe pagado por el mismo.

Por lo tanto, la opción de cambio o devolución puede estar contemplada o no en la política comercial del establecimiento, por lo que antes de adquirir un determinado producto, la persona consumidora tiene que informarse en el establecimiento sobre la política comercial, donde se detallan aspectos como, por ejemplo: posibles cambios de talla, de color, etc., de una determinada prenda; si se acepta la devolución por el dinero pagado, o en vales o bonos que no podrán tener caducidad; o el plazo para devolución o cambio.

Es fundamental guardar el tique o factura de compra. Este documento debe conservarse en buenas condiciones. Se recomienda realizar una fotocopia o fotografía del documento para evitar problemas ante un posible deterioro.

Consumo recalca que, sin embargo, en el caso de las compras por internet, las personas consumidoras y usuarias gozan, salvo las excepciones establecidas por la Ley, del derecho de desistimiento, es decir, la posibilidad de desistir del contrato dentro de un periodo de 14 días naturales, contados a partir de la celebración del mismo (si se trata de un contrato de servicios), o a partir del día que la persona consumidora adquiere la posesión material del producto solicitado (si es un contrato de venta).

Seguridad en las compras online

En eventos como el Black Friday también proliferan los casos de ciberdelincuencia, por ejemplo, a través del phishing. Hay que desconfiar de todos los descuentos y promociones que nos lleguen a través de vías como WhatsApp, mensajes de texto o correos electrónicos, o de correos sospechosos que nos soliciten datos personales o bancarios, haciéndose pasar por empresas conocidas.

Se aconseja por ello realizar las compras en sitios web de confianza, donde ya se haya comprado con anterioridad. Para reconocer las páginas web seguras, existen diferentes aspectos que se pueden comprobar, como que la dirección comience por ‘https’, que tenga visible su política de tratamiento de datos personales, y que muestre información completa y transparente sobre la empresa, con datos como su razón social, su nombre, sus datos de contacto o su NIF, normalmente recogido en una sección llamada ‘aviso legal’ o similar.