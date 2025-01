Pablo Pin: "Valoro los 35 minutos que hemos jugado a un nivelazo"

Satisfecho y contento por el trabajo de su equipo. Así se ha mostrado Pablo Pin tras vencer este domingo a Casademont Zaragoza. El técnico del Covirán Granada ha valorado muy positivamente la victoria de su equipo, un refuerzo más que positivo al trabajo de las últimas semanas. Pin ha desatacado el "partidazo" de Elías Valtonen, así como el esfuerzo de Agustín Ubal al jugar lesionado y de un Amine Noua cada vez más líder del equipo.

Valoración del partido: "El primer cuarto ha estado bastante bien, siendo sólidos. Cuando hemos jugado con mucho ritmo hemos anotado 22 puntos. Hemos tenido alguna situación que podríamos haber finalizado mejor como un contraataque de Rousselle que en lugar de finalizar nos roban el balón y meten ellos. Zaragoza es el mejor equipo en tiros de dos de la liga y. con buenísimos jugadores. Hemos hecho un segundo periodo bastante bueno. En el tercer cuarto, esos momentos que tienen un partido de momentos importantes donde fallas una canasta bajo aros y te meten un triple. Zaragoza ha cogido confianza para meterse en el partido. En el último periodo necesitábamos hacer un sobre esfuerzo mental para coger buena dinámica y ser positivos en el juego. Hemos sido capaces de mantenernos en el partido. Han templado los nervios con algunas situaciones. Hemos tenido una muy buena victoria, merecida. Elías ha sido super importante, ha hecho un partidazo y eso que no ha podido jugar en la primera mitad por tres faltas suaves. Bango ha hecho diez de valoración por lo que el trabajo de nuestros dos cincos ha estado genial".

Final de la primera vuelta positiva: "Es un refuerzo y creo que el equipo y todos nos merecíamos ganar este partido. Lo que tengo claro es que si hay algo que va a pasar es que vamos a estar luchando cada día a tope para sacar esto adelante. Hemos hecho un buen trabajo ofensivo, con confianza. Si el uso de manos hubiese sido igual tendríamos cuatro pérdidas menos. En ataque hemos jugado muy agresivos y hemos pasado bien el balón".

Partido más regular del equipo: "Nuestro tercer cuarto, lso primeros minutos no han sido buenos. Ha habido partidos que hemos jugado un poco mejor. Valoro los 35 minutos que hemos jugado a un nivelazo".

Amine Noua, líder en la pista: "Es un profesional increíble, a nivel de jugador no hace falta que expliquemos el nivel que tiene. Una cosa que hemos hablado dentro del equipo era que entre nosotros tuviésemos un lenguaje corporal positivo. Si juegas contra Murcia, Baskonia, Real Madrid y Valencia es fácil entre comillas que venga una mala racha por lo que se necesita mucho positivismo dentro del equipo para seguir viendo las cosas buenas. Cuando han venido momentos malos se ha visto siempre a los jugadores levantándose entre ellos".

Lesión de Agustín Ubal: "Agus ha jugado muy lesionado, si la semana pasado un jugador como Amine que está dando un nivelazo y está demostrando lo que es y ha jugado tocado. Agus en cuanto se lesionó me escribió para decirme que estaría disponible. Tiene riesgo de una rotura bastante grande, pero ha querido estar en el partido. Hemos intentado correr el riesgo justo".

Scott Bamforth: "Es un jugador que cuando no mete vamos a estar con él y cuando mete también estamos con él. Este tipo de jugadores tiran mucho tiro exterior y habrá días que tengan un mejor día y otros que no tanto. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y cuando no tiene un buen día pues seguir dando pasos adelante".

Balance de la primera vuelta: "acabamos con mejores average que otros años. Tenemos partidos muy importantes en casa en esta segunda vuelta. Para venir a ver al Madrid, al Barcelona, al Baskonia... esos partido ante rivales directos los tenemos que ganar entre todos. Este equipo tiene una honestidad en el día que hace que queramos seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo".