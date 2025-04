Santi Antonaya y Manolo Lina: "El granadinismo merece un centenario en Primera"

Este 6 de abril, y con una importante victoria bajo el brazo ante la UD Almería, el Granada Club de Fútbol celebra su 94 aniversario, una efeméride que recorre casi un siglo de historia rojiblanca, cargado de momentos inolvidables para sus aficionados. Desde su fundación en 1931, el club ha sido testigo de ascensos épicos, noches europeas de ensueño y generaciones de futbolistas que han dejado huella en la ciudad de la Alhambra. En ese largo listado de nombres y figuras, esta semana Santi Antonaya y Manolo Lina visitan ‘La Redacción de GranadaDigital’ para compartir recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el fútbol de ayer y de hoy, en una conversación entrañable cargada de pasión por el escudo y las franjas rojiblancas.

La entrevista deja claro que Manolo Lina y Santi Antonaya no son solo leyendas deportivas, sino también guardianes de una forma de entender el fútbol basada en el compañerismo, la humildad y el amor por unos colores. Su relato no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una lección viva sobre lo que significa ser parte de un club y de una ciudad.

En una época donde el fútbol parece cada vez más alejado del aficionado común, historias como la suya nos recuerdan que la grandeza de este deporte también se mide en gestos sencillos, en vínculos que trascienden los resultados y en la memoria compartida que une a generaciones enteras. Por ello, estamos encantados de recibir en 'La Redacción de GranadaDigital' a dos leyendas vivas el granadinismo.

Pregunta: Como jugadores que habéis vivido otra época del Granada, viendo que este club pasó 35 años lejos del fútbol profesional, ¿alguna vez soñasteis con ver al Granada Club de Fútbol jugando en Old Trafford, frente al Manchester United?

Respuestas: No, la verdad es que no lo soñábamos. Mira, Manolo no tuvo la oportunidad de jugar con los grandes españoles, ¿no? Bueno, creo que no, no sé si alguna vez en Copa jugaste con alguno.

R: Con el Sevilla tuvimos una eliminatoria. Era un gran equipo entonces, teníamos buenos jugadores. Pero meterte en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Vicente Calderón… eso sí que era motivante. El miedo escénico que se decía.

P: ¿Cómo era jugar en esos grandes estadios en vuestra época?

R: Eran encuentros complicados. Recuerdo una lesión grave de Pedro Fernández a Amancio, que le abrió la pierna. Volvimos al Bernabéu y no sé cuántas personas habría, pero hasta por las banderas había gente insultándonos. Era una hostilidad tremenda. Salías con 80.000 espectadores en contra, todos diciéndote de todo. Tocábamos la pelota y tenías que soltarla rápido porque venían las patadas de todos lados. Hasta el árbitro nos advirtió: “Tengan cuidado con las entradas”. Desde el principio ya nos estaban marcando.

P: En ese tiempo, el fútbol era diferente, ¿no? No había VAR

R: Nada de VAR. Era otro tipo de juego. Era el barro (risas)

P: Y cuando ahora veían al Granada jugando competiciones europeas... ¿Qué sentían?

R: Pues eso es muy motivante. Es algo bonito. Jugar en Europa, como frente al Manchester, debe ser un orgullo. A cualquiera le gustaría tener eso en su currículum. Nosotros salíamos al extranjero también, pero eran partidos amistosos de pretemporada. Estuvimos en Holanda, Portugal, Alemania…

También jugamos trofeos de verano muy famosos, contra equipos grandes, pero no era lo mismo.

P: Manuel, tú que viviste también esa época más difícil del Granada, ¿Cómo ha vivido el resurgir del club?

R: Nosotros vivimos un poco la decadencia del club. Yo empecé en Segunda División, y poco a poco fuimos bajando. Nunca jugué en Tercera, pero el club se iba deslizando hacia abajo. Casi al final de mi carrera, pensaba: “¿Estaré vivo para ver al Granada en Primera otra vez?”. Y mira, al final Dios lo ha concedido. Ha cambiado todo absolutamente.

P: Ahora formáis parte de la asociación de veteranos del Granada Club de Fútbol. ¿Cómo vivís esta etapa?

R: Es una manera de mantener viva la esencia que nos hizo ser profesionales. Seguimos jugando, viajando, compartiendo convivencias. Lo bonito es que se mezclan generaciones. No solo con los compañeros con los que jugamos en su momento, sino también con los que vinieron antes y después. Se crea una gran familia en torno al escudo del Granada.

P: ¿También participan otras personas vinculadas al club?

R: Sí, no solo jugadores. También hay directivos, personas relacionadas con el club de alguna forma. El objetivo es crear una gran familia. Nos juntamos quienes tenemos la edad adecuada, porque claro, no es lo mismo tener 35 o 40 años que 60 o 50 y pico. Físicamente se nota.

Siempre se busca jugar con gente de un rango de edad parecido. Pero sí, se hacen partidos. Este mes y el siguiente tenemos dos o tres partidos cada mes. Es una forma de matar el gusanillo de volver a jugar. Las generaciones más antiguas ya no jugamos, solo hacemos acto de presencia, pero los que pueden siguen disfrutando de vestir la camiseta del Granada y representarlo en distintos lugares.

P: Están listos para el tercer tiempo

R: Sí, es importante (risas). Por ejemplo, cortar el fútbol radical cuando te retiras es muy difícil. Yo he jugado muchos años con los veteranos y me ha servido para hacer lo que siempre me ha gustado, que es hacer deporte, jugar al fútbol y mantener la relación. Es muy bonito cuando vas a otros sitios, a otros lugares, y contactas con gente con la que has jugado, bien como compañero o como rival. Es bonito contrastar, mirar hacia atrás y contar la historia de cuando hemos jugado. Pero, aparte de eso, sobre todo es para realizarte, seguir haciendo deporte y hacer lo que siempre has hecho.

P: Luego, cuando pasáis a ser veteranos, a ser gente que sigue yendo al estadio a ver los partidos del Granada, ¿Cómo vivís esa faceta de convertiros en una especie de oráculos? A los que muchos aficionados acuden con preguntas sobre la situación actual del equipo…

R: Bueno… los años pasan tan rápido, tan rápido que, claro, tú piensas que yo dejé de jugar hace 40 años, posiblemente, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre? Como las generaciones pasan muy rápido, cuando yo voy al campo de fútbol no todo el mundo me conoce o me relaciona. La gente que sí vivió aquella época, que ya es mayor, pues sí me reconoce o me ha visto por algún medio de comunicación o gracias a algún periodista. Pero si yo me pongo en la puerta del estadio e hiciera una encuesta con los que pasan, ¿Quién me conoce? Te llevarías una sorpresa.

Hay algunos que me ven por la calle y me preguntan: "¿Cómo está el Granada?" Pero, a pesar de todo, sigo diciendo que todo ha evolucionado mucho. Ahora estamos en una Segunda División muy profesionalizada, que no tiene nada que ver con la antigua. Y el Granada tiene que asentarse como equipo en Segunda División e intentar, algún año, estar en Primera. Pero no creamos que se va a estar en Primera todos los años. Es muy complicado.

P: Y dentro de esa gran familia que sois alrededor del Granada, ¿Cómo vivís el debate y la situación actual del equipo?

R: Pues entiendo que hay que intentar consensuar. Evidentemente está el debate, pero al final tenemos que estar todos y no podemos fallar. Como decía Manuel, si visitas sitios donde se reúne gente que le gusta el fútbol (y hay gente de todos los niveles, de todas las edades) , la gente mayor sí te reconoce. A mí me saluda mucha gente por la calle y me recuerda anécdotas de aquella época: la época de Primera División, con Fernández, Montero Castillo, Porta, Benítez, Ángel Castellanos… con toda aquella gente y la anterior, que eran los "Matagigantes".

P: ¿Creen que aún hay margen de reacción?

R: Todavía tenemos oportunidades, eso está claro. Pero es como un estudiante que empieza el curso solo aprobando por la mínima o suspendiendo: es muy difícil que llegue al notable. Cada partido que pasa y no se gana, se complica todo.

P: Hay una máxima en el fútbol que dice que para hacer bueno el resultado en casa, hay que sacar puntos fuera. ¿Creen que eso está afectando al Granada?

R: Exactamente. Ganamos en casa, pero luego no sumamos fuera. Por ejemplo, ganamos al Oviedo, luego vamos a Tenerife, nos ponemos con un resultado favorable, pero no sabemos mantenerlo. Después pierdes en Tenerife, en Cádiz, en Córdoba... y encima con resultados malos. Eso te corta completamente. Mientras tanto, equipos como el Elche llegan a campos complicados como el del Córdoba y ganan. Eso es lo que marca la diferencia.

P: A pesar de todo, la afición sigue ahí. ¿Qué opinas del papel de la afición este año?

R: Hay que darle "un diez" a la afición, porque con cualquier cosita que le das, enseguida responde de forma impresionante. Yo creo que este año, lo mejor que tiene el Granada es su afición. Y es algo que viene de lejos. En nuestra época, el viejo Los Cármenes se llenaba, salíamos a calentar y ya nos estaban cantando. Cuando tenían que animar, lo hacían sin dudarlo.

P: ¿Ha cambiado algo en la afición en los últimos años?

R: Con este regreso a la profesionalidad, estamos volviendo a ver niños pequeños ilusionados con la camiseta del Granada. Niños que se saben las alineaciones, que conocen a los jugadores históricos recientes. Eso es muy importante, porque la ciudad vuelve a sentirse representada por su equipo.

P: ¿Qué esperas para el futuro del estadio y del club?

R: Ojalá Los Cármenes esté a la altura del club. Que los equipos grandes se sientan incómodos cuando vengan a jugar aquí. Se va a construir la esquina del estadio, va a haber más aficionados. De hecho, creo que ya se han cubierto todos los abonos. Eso dice mucho. Hay una media de espectadores bastante alta y, sobre todo, muchos jóvenes, que son el futuro del equipo.

P: En 2031 el Granada celebrará su centenario. ¿Cómo debería celebrarse una fecha tan especial?

R: Una buena forma de celebrarlo sería en Primera División. En el 75 aniversario, por ejemplo, yo estuve en la directiva y celebramos un año complicado, con problemas económicos, pero conseguimos ascender a Segunda B y tomar un poco de aire. Pero para el centenario, lo ideal sería estar ya en Primera, con experiencia, y celebrarlo como se merece.

P: ¿Algún mensaje para los jugadores actuales del Granada, en esta temporada tan convulsa?

R: Que no decaigan. En el fútbol, las cosas cambian de un día para otro. Aún tienen posibilidades. Que mantengan la esperanza y lo den todo en los nueve partidos que quedan. Sería un éxito para todos. Aunque no han tenido suerte, se están trabajando los partidos, y sería bonito para la ciudad que se lograra algo grande.