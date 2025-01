Pablo Pin: "El objetivo es sacar un triunfo de los dos próximos partidos"

Dos oportunidades para cerrar la primera vuelta con un balance calcado al de anteriores temporadas. El Covirán Granada afronta un final de primera vuelta complicado con la visita al Valencia Basket y el duelo en casa ante Casademont Zaragoza. Dos encuentros de los que los rojinegros se marcan el objetivo de conseguir el triunfo al menos en uno. Así lo ha señalado un Pablo Pin que ha querido resaltar los aspectos positivos que su equipo realizó este pasado miércoles ante el Real Madrid, eso sí, sin dejar de lado los puntos a mejorar de cara a lo que resta de temporada. Más físico y más contacto en el ataque a nivel colectivo, mientras que el técnico también resalta la necesidad de que Sergi García tenga una mentalidad "más anotadora". Respecto al Valencia Basket, Pin lo califica como un rival tremendamente físico que lleva el "uso del tiro de tres a su máxima expresión" y capaz de mostrar un ritmo muy alto de juego.

Análisis del partido del Real Madrid: "Teniendo en cuenta que se acabó tarde, a nivel de cosas positivas, la capacidad de esfuerzo. Somos un equipo duro y capaces de esconder nuestras debilidades. La segunda pauta positiva es que fuimos capaces de subir nuestro ritmo de juego, es algo que nos tenemos que pedir contra todos los rivales. Por un lado, el aspecto del rebote. Ayer el Madrid coge 18, ellos son muy superiores a nivel físico, pero siempre hay que hacer un esfuerzo. Por momentos ellos vivieron mucho de esas segundas opciones. Hicimos muchas cosas bien y hay que seguir por ese camino".

Arbitraje: "No voy a romper mi voto de silencio. Es una cuestión de concentración mía y del equipo. Quiero que nos concentremos en el juego y en las cosas que podemos controlar. No sé hasta que punto ayuda pensar en esto que no podemos controlar. Hay un departamento arbitral con el que se discuten las jugadas. Espero que haya cierto cambio en algún momento. Vosotros también analizáis los partidos y habláis sobre ellos. Es algo de lo que también podéis hablar si estimáis oportuno. Esa jugada de la falta sobre Elías Valtonen es muy clara. Quedaba 1:20 y eran dos tiros libres. Claro que es difícil arbitrar, pero hay situaciones muy claras. Tenemos que superar eso y ser capaces de contrarrestar. Salimos perdiendo si se compara lo que pasa aquí con lo que ocurre en otros pabellones de equipos similares al nuestro".

Confianza de Sergi García: "Ha encontrado ya su nivel físico, pero en equipos como el Madrid, con jugadores muy intimidadores, te llevan a tomar esas decisiones. Por su forma de jugar, le pedimos que tenga mentalidad de anotación. El tiene una mentalidad más de asistencia, ayer da siete. Él piensa en jugar para el equipo, no es para nada egoísta y lo orienta todo para que el equipo gane, pero nuestras necesidades es que tenga más mentalidad de anotación".

Valencia Basket: "Es el líder de la ACB y no es casualidad. El uso del tiro de tres lo está llevando a su máxima expresión, con un ritmo de juego muy alto y pívots muy móviles que tiran de tres. Es muy complicado, lo primero que necesitamos es hacer las cosas muy bien a nivel ofensivo, no perder el balón porque nos va a permitir tener bien organizado el balance defensivo. Lo segundo que hacen muy bien es el rebote defensivo por lo que tenemos que proteger el rebote como sea. Ellos tienen muchos más tiros que los demás. Esos detalles son fundamentales".

¿Debilidades de Valencia?: "Todos los equipos tenemos nuestras debilidades, pero ahora mismo no sé cual podría nombrar porque están jugando muy bien, todos los jugadores están enchufados".

Rotación de la plantilla taronja: "Ese es el estilo de juego de Pedro Martínez, mucha rotación con nivel físico muy alto y rotación larga. Lo que intentaremos es igualar eso, que todo el mundo esté implicado, rotaciones y que jueguen once. Debemos dar un paso adelante para igualar a este tipo de equipos. Que todos estén implicados para jugar y todos estén al 200% es la única manera de frenar a este tipo de equipos tan físicos.

Rotación de Covirán: "Cuando eres entrenador, mi sensación es siempre soy injusto con algunos porque tengo un equipo que entrena bien. No me ha pasado muchas veces que un jugador se merezca estar sentado. Aquí todos se merecen jugar. Los jugadores lo ponen fácil porque están preparados siempre para entrenar y con la mejor actitud. Intentamos hablar con ellos y explicarle las cosas, aprovechar los momentos de forma de cada uno. Lo que hace falta es que cuando llegue la oportunidad se esté preparado".

Balance de la primera vuelta: "Primero hay que ver cómo terminamos. Si terminamos con cinco más los average que tenemos estaría bien, es una situación correcta. Nuestro objetivo tiene que ser sacar uno de los dos próximos partidos. Estoy muy satisfecho con el equipo en el día a día. Hay otras veces que hay días mejores o peores, pero en este equipo se disfruta el día a día, entrenan muy bien y se dejan todo. Excepto los dos primeros partidos, en el resto se nos han podido ir, pero siempre volvemos, somos competitivos. No ves a nadie con desidia, que le igual recibir una canasta. Cosas que tenemos que mejorar como equipo: muchísimas. Creo que podemos subir nuestro nivel físico. En ataque tenemos que dar un paso más de nivel físico porque los equipos ponen muchas manos y muchos contactos, debemos ser capaces de sacar contactos y anotar".