Pablo Pin: "Noviembre es un momento en el que tenemos que ir a por victorias"

Arranca un mes de noviembre sumamente exigente para el Covirán Granada. Los rojinegros se miden este fin de semana a un Bilbao Basket ante el que buscarán su primer triunfo en el Palacio de Deportes. Pablo Pin contará con toda su plantilla para esta sexta jornada de la competición siempre y cuando ningún jugador caiga lesionado en las sesiones de entrenamiento que restan hasta la noche del sábado. El técnico granadino ha hablado sobre la necesidad de que Bamforth y Clavell muestren sus mejores versiones, sobre todo que "tengan buenos porcentajes", así como la importancia de ser "continuos como equipo".

Pareja de bases de Bilbao: "Dragic está jugando más de tres. Ese tipo de jugadores que todavía físicamente no están en su plenitud, pero Dragic está a un nivel que ha jugado competición europea siempre, el tener un perfil veterano siempre es positivo. Pantzar está rindiendo a un nivel espectacular y ayuda a que la adaptación de Harald Frey sea más sencilla tienen ese punto de equilibrio".

Victoria obligada: "Todos los partidos son exigentes, esta liga siempre nos va a exigir lo máximo, para nosotros es una oportunidad. Bilbao es un equipo que opta a algo más, a quedar en la novena-décima posición o incluso poder meterse en playoff. Es un equipo con mucha solvencia. Este mes de noviembre, que acabamos con Breogán, es un momento en el que tenemos que ir a por victorias, hay que dar un paso adelante todos, empezando por este sábado".

Seña de identidad de Bilbao: "La forma de construir su plantilla es parecida cada año. Con Hlinason tienen un cinco grande y otro con movilidad, con atleticismo. El estar con el mismo entrenador y hacer una plantilla parecida te da continuidad. Espero que todos estén preparados para aportar".

La bronca de Andorra: "Son momentos de partido de tensión donde buscas una reacción de los jugadores, poner en la pista lo que hacemos durante la semana. Te frustras cuando ves que durante la semana se hacen las cosas bien y luego no salen en la pista. Fue un momento normal, de cada 10/20 tiempos muertos hay uno así. No creo que los entrenadores seamos así, es el punto de show que hay que ofrecer".

Bamforth y Clavell: "No sé cuando podremos tener un buen partido de los dos, espero que sea este sábado. Este es un trabajo de equipo, todos tenemos que involucrar para que Scott tenga buenos tiros y él tiene que tener más paciencia. Tener a los dos mejores tiradores bien en el mismo día a nosotros nos hace un equipo diferente. Necesitamos buenos porcentajes. Se nota cuando tienes a los dos jugadores bien".

Cambio de imagen entre cuartos: "Es un punto de activación, de mentalidad, de concentración de que cuando no te salen bien las cosas ser capaz de salir de las acciones negativas. Ser capaces de ver que no estamos haciendo las cosas bien y empezar de cero. No hablo de jugadores, hablo de grupos que son más maduros en eso, quizás a nosotros nos falta un poco de maduración en eso. Tomamos dos malas decisiones en ataque contra Andorra cuando estábamos a nueve, nos precipitamos y nos meten dos canastas fáciles. Eso mide la madurez de un equipo, tratar de ser continuos como equipo".

Juego de Bilbao Basket: "Son muy solidarios, en defensa Hlinason marca mucho el nivel defensivo porque intimida mucho, los otros jugadores pueden ser muy activos y muy agresivos en ataque, juegan muy dinámico, utilizan mucho al cinco para hacer un baloncesto muy bonito de ver. No hay ningún jugador que destaque por encima de otro. Juegan muy en equipo. Como espectador es bonito de ver, en la pista son difíciles de parar".