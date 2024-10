Un calendario más ameno a la par que exigente

Lo peor ya ha pasado. El Covirán Granada ya puede decir que ha dejado atrás un inicio de temporada que no muchos equipos soportarían y, sobre todo, que no muchos podrían salir indemnes de él. Ahora llega un pequeño llano en la escalada continua que supone alcanzar la permanencia, aunque este "remanso" no puede tomarse con un simple paseo.

En comparación con sus rivales directos por la salvación, el Covirán Granada ha sido uno de los conjuntos con peor calendario. A los duelos ante Unicaja, Barcelona y Tenerife, tres claros aspirantes al Top 5 de la Liga Endesa, se une un MoraBanc Andorra forjado esta campaña para molestar a los de arriba y tratar de colarse en puestos de playoff. Solo Girona entra como rival "asequible" y ha sido al único al que los granadinos han conseguido vencer.

Con el balance de una victoria y cuatro derrotas, los de Pablo Pin afrontan un mes algo más amable, pero claramente trascendental para sus objetivos. Llega el momento de conocer realmente dónde se puede situar Covirán Granada. En función de lo que ocurra en las próximas cinco jornadas, el futuro de los rojinegros puede ser prometedor o puede tomar tintes de gestas pasadas.

El camino hacia la redención y la salvación comienza este sábado con el duelo ante Surne Bilbao Basket. Los de Jaume Ponsarnau marchan en novena posición con dos victorias y tres derrotas. Si bien es cierto que llegarán al Palacio con dos partidos perdidos consecutivos, pero no son equipo que vendan barata su derrota. Empezar con buen pie esta nueva etapa de la temporada pasa por conseguir el primer triunfo en tierras granadinas ante Bilbao Basket.

Tras esto llegará el duelo ante BAXI Manresa en el Nou Congost. El plantel catalán ha sido capaz de derrotar a equipos como Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria, dos cocos de la competición. Sin embargo, ha caído ante Bàsquet Girona e Hiopos Lleida, dos rivales de la zona baja y que, a priori, deberían ser "asequibles" para el proyecto de Diego Ocampo. Los manresanos aun no conocen la victoria a domicilio, eso sí, en su pabellón hasta el momento están invictos por lo que el reto para Covirán Granada será doblemente complicado.

En la jornada 8 llegará uno de esos encuentros que desprenden cierto aroma a final por la permanencia. Leyma Coruña visitará el Palacio de Deportes el próximo 30 de noviembre en un duelo que el Covirán Granada está obligado a ganar, no solo porque se trate de un rival directo, sino porque se jugará ante la marea rojinegra y el pabellón del Zaidín debe ser un fortín. Además, los de Diego Epifanio vendrán a tierras granadinas tras enfrentarse al Barcelona en el Palau y a La Laguna Tenerife en el Coliseum, dos enfrentamientos que la lógica dicta que deben convertirse en derrota para los de A Coruña.

De gallego a gallego. El siguiente reto de los de Pablo Pin pasa por visitar un Pazo Dos Deportes poco amigable en los últimos años. Una vez más, Río Breogán y Covirán Granada vuelven a ser rivales por la permanencia por lo que su enfrentamiento vuelve a estar marcado en rojo en el calendario. Vendrá tras el parón de las Ventanas FIBA por lo que ambos conjuntos contarán con una mayor preparación para esta segunda final por la permanencia. Romper la mala racha en tierras gallegas sería un paso importantísimo si los granadinos no quieren sufrir a final de temporada.

Para rematar este futuro calendario algo más ameno, el Covirán recibirá a un Joventut Badalona que, actualmente, presenta más dudas que certezas aunque el pasado fin de semana venciese a Baskonia. Los catalanes aun no conocen la victoria en el Palacio por lo que prolongar esa buena racha puede ser el broche de oro a un mes que debe convertirse en un mes de gloria antes de afrontar un nuevo tourmalet.