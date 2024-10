Pablo Pin: "No podemos perder el espíritu de trabajo y sacrificio"

"Jugar a nuestro máximo nivel" esta es la gran premisa que Pablo Pin señala para el derbi andaluz de este domingo. La derrota de la primera jornada ante el Barcelona dejó malas sensaciones en el conjunto rojinegro, pero el técnico granadino aboga por no perder el "espíritu de trabajo y de sacrificio" que se vio en la Copa Andalucía. Para Pin el partido de pretemporada ante los malagueños y el de este fin de semana no se parecerán en nada, pero insiste en que el equipo debe tener una mentalidad positiva y saber que "ganar es difícil, pero no imposible".

Valoración de la semana: “Valtonen está bien. Desde antes de ayer ya está entrenando y ayer hizo el entrenamiento completo por la mañana. Cada día se encuentra mejor por lo que en principio llega al partido. En cuanto a la semana, con una derrota en la que no has encontrado tu mejor nivel, el ánimo suele estar un poco más decaído al principio de la semana. El equipo está trabajando a buen nivel. Saben que jugamos en casa de nuevo y tenemos muchas ganas de volver al Palacio”.

¿Qué le falta a Covirán para competirle a Unicaja?: "Unos 11 o 12 millones de euros y, sobre todo, quiero que demos nuestro máximo nivel, más que hablar de victoria derrota, dar nuestro máximo nivel y jugar a nuestro límite".

¿Qué se debe mejorar respecto al partido contra el Barcelona?: “Intentar reducir pérdidas, cuidar el balón y hacer bien los detalles sobre todo cuando las pérdidas son en un cinco contra cinco. Cuando un rival te mete 30 puntos de contraataque directo tras pérdida no se puede competir. A nivel defensivo, seguir trabajando las cosas básicas, ser más sólidos en el uno contra uno, pero sobre todo en el ataque en tener más control de balón”.

¿En qué se puede parecer este derbi al de la Copa Andalucía?: “No se parece en nada, los dos equipos nos estábamos iniciando. Unicaja ahora tiene más rodaje y, para mí, es el mejor equipo que hay en la competición, mejor que el Madrid y que el Barcelona. Nosotros necesitamos dar nuestro mejor nivel que es lo que nos interesa”.

Dosificación y pensar en el duelo ante Girona de la siguiente semana: “Nosotros tenemos que hacer el partido saliendo a ganar, ganar es difícil, pero nunca imposible. Nosotros tenemos que jugar creándonos la mentalidad de ganar. Cuando se acabe Unicaja pensaremos en el siguiente”.

¿Qué repetir de la Copa Andalucía?: “Ese espíritu de trabajo y de sacrificio no lo podemos perder, independientemente de cómo vaya el marcador, tenemos que estar dentro de los partidos y que nuestra actitud sea positiva independientemente de si meto un tiro o no”.

Iván Aurrecoechea: “Lo que tiene que hacer es seguir trabajando, es la primera vez que va a jugar en esta liga y necesita seguir trabajando. No todo es la lucha y el rebote, hay muchas más cosas dentro del baloncesto y no solo los partidos, sino también los entrenamientos. Lo que tiene que hacer es trabajar”.

Vicedo y Rubén Guerrero: “Edgar dentro del partido, por su estilo de juego, necesitamos que el equipo sea capaz de buscarlos. Necesitamos encontrarlo para que tenga buenas situaciones de tiro. El pasado fin de semana ayudó al rebote, que es algo que quizás no se tiene en cuenta y él no es un super reboteador e hizo un esfuerzo. Ruben, a día de hoy, necesitamos que nos dé él. No nos podemos ir de un partido con cero rebotes. Nosotros tenemos confianza en que va a mejorar y tenemos que ayudarle a que salga del rol que tiene interiorizado de la pasada temporada, que rompa la camisa de fuerza que lo tiene encogido y que sepa imponerse a nivel defensivo con el físico que tiene. En defensa es un jugador muy importante. Por nuestra parte no será el no ayudarle, pero si necesitamos que se lo crea”.

Gian Clavell: “Tenemos que darle confianza, no estuvo nada acertado es cierto, no tomó buenas decisiones en el cuidado del balón, pero necesitamos que sienta que confiamos en él. Es un jugador explosivo, pero para ello necesita confianza. Va a cometer errores, por supuesto, pero queremos que haga su juego con tranquilidad”.

Mala actuación grupal: “Es la consecuencia de todo. Si no tienes un buen día en el rebote no puedes jugar con ritmo y si los generadores se ven afectados porque estamos en un cinco contra cinco estático, el balón no llega donde queremos. Esto se trata de que cada uno haga su parte bien hecha y a la vez. El rendimiento de uno afecta al otro. Esto es un puzzle que hay que construir entre todos, espero que no ocurra más”.

Palacio de Deportes lleno para el derbi: ”Estaba seguro de que iba a estar lleno, no tenía dudas. Cada campaña de abonos se demuestra que la gente quiere al equipo y quiere baloncesto. Lo que más me gustaría es devolver todo ese cariño con trabajo, es momento de dar lo mejor de nosotros y que la gente siga disfrutando viéndonos”.