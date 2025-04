Pablo Pin: "Cuando has perdido varios partidos por la mínima, lo mejor es no hacer cuentas"

La situación sigue sin variar en exceso para el Covirán Granada. La enfermería de los rojinegros sigue sumamente ocupada, por lo que el peso de cosechar una balsámica y esperanzadora victoria volverá a recaer sobre unos jugadores ya agotados y sobre los recién llegados que aun tratan de acoplarse en un puzle granadino demasiado fragmentado. Pablo Pin ha señalado en rueda de prensa que a las bajas ya conocidas se une, una vez más, la de Sergi García. Las lesiones y los malos resultados están pensando demasiado en un equipo que trata no solo de recuperar la salud de sus efectivos sino también la mejor versión de jugadores como Rousselle, Elías Valtonen o Amine Noua. El técnico rojinegro ha analizado también ante los micrófonos a su próximo rival, La Laguna Tenerife, que se ha reforzado recientemente para paliar la baja de Fran Guerra. Por último, Pin ha hablado durante unos instantes sobre las críticas que está recibiendo, además de dedicarle unas palabras a sus exjugadores Lluís Costa y David Kramer.

Bajas para el partido de Tenerife: "Sergi García no ha entrenado en toda la semana, no va poder jugar a no ser que cambie mucho la cosa. Agus va a empezar hoy a hacer la parte contra cero, pero esperamos a ver si la semana que viene podemos recuperarlo. Lugo, ni Gian Clavell, ni Scott Bamforth, ni Pere Tomàs estarán disponibles. Hemos cuidado un poco a Amine durante la semana, le hemos quitado algún entrenamiento pero el es un profesional increíble y ya está entrenando. El resto está bien. Omar Silverio se tuvo que salir ayer del entrenamiento por un esguince, pero podrá hacer un esfuerzo. Dentro de nuestras circunstancias ha sido una semana buena en la que estamos construyendo dentro de nuestras posibilidades".

Momentos bajos en algunos jugadores: “Jonathan, Elias y Amine están jugando muchísimos minutos, cada uno en sus circunstancias están tirando del equipo desde hace mucho tiempo. Sergi no ha tenido una continuidad por lo que Jonathan está tirando del equipo. Con Amine no hace falta ni decirlo. Se junta un poco todo, el cansancio físico, el sobreesfuerzo, la sobrecarga de los minutos y los entrenamientos. Ver que el equipo estaba siendo sólido y que en dos semanas hay hasta seis jugadores lesionados y no puedes trabajar también afecta. Amine está muy implicado con el equipo. Elías y Jonathan tienen una implicación personal y también se frustran. Son buenos profesionales y desde nuestra parte estamos intentando que intenten recuperar ese nivel que tenían".

Últimos minutos y que hacer para sacar una victoria: "Contamos siete partidos de menos de cinco puntos. Lo que necesitamos es ser consistentes, no tener altibajos, que es difícil porque se construye con el tiempo. Intentar no tener esos parciales que se vieron por ejemplo en Bilbao. También tenemos que dar un paso adelante en concentración. Tenerife tiene una plantilla con una calidad increíble y sino estas concentrado va a ser muy difícil".

Lluís Costa: Se que Lluís sigue nuestros partidos porque hablo con él de vez en cuando, seguimos teniendo contacto. Somos su equipo, fuera de lo que es su equipo profesional, somos su equipo del corazón. Nos tiene mucho cariño a nosotros, a la afición y a la ciudad. Le agradezco que nos siga y que nos anime, solo puedo tener buenas palabras para Lluís".

David Kramer: "No me sorprende que esté jugando bien. El que lo fichó tenía buen ojo. Es muy buen jugador y un gran profesional, está en un equipo con muy buenos directores de juego que hacen que mejore aun más. Los bloqueos son buenos y le dan el balón cuando debe. Tienes que defender a muchos jugadores, no solo a Kramer. Es una ventaja conocer al jugador".

Cuentas por la permanencia: "Mi cuenta es la que intento hacer para ver que numero de jugadores tengo para entrenar. Amine tuvo que entrenar de tres, para que nos hagamos una idea. Lo demás no pasa más allá del primer cuarto del partido de Tenerife. Cuando vienes de varios partidos que hemos perdido por la mínima, lo mejor es no hacer cuentas. Hay que ir de uno en uno, no nos podemos fijar tampoco en los demás. Cada vez que gane el Lleida o Coruña pasarlo bien o mal porque cuando pierdes parece que pierdes dos veces en la misma jornada".

Lesión de Fran Guerra: "Tenerife ha perdido a Guerra, pero acaba de fichar a Badji y tienen a Shermadini. Lo primero, más que fijarnos mucho en ellos que tienen un estilo muy marcado desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a nivel defensivo, hacer un esfuerzo en la pintura y ser más sólidos con los manejadores. Más que ellos es cuestión de hacerlo nosotros lo mejor que podamos. Puede ser el equipo que más situaciones de juego tenga. Su playbook es super completo, hacen un juego sencillo, pero muy bien estructurado. Cuando tu le hacen una defensa a Marce el ya te la ha leído. Es un equipo bonito de ver y de trabajar. Jugar en esta liga es increíble, todas las semanas son un reto. Es una semana que disfrutar viendo a tu rival. Se pasan el balón juegan bien y es el mejor equipo de la liga a nivel táctico."

Recientes fichajes de Girona y Lleida: "Son equipos que han fichado bien, económicamente han podido fichar a jugadores de muy buen nivel, cada uno tiene sus circunstancias y nosotros tenemos las nuestras"

Críticas al entrenador: "A nadie le gustan las críticas, cuando es constructiva, es a lo que hay que darle valor. Tampoco le doy mucha más atención. Nosotros tenemos que poner la atención en el equipo, en lo que intento construir con los jugadores nuevos. Han venido a intentar aprovechar una oportunidad, son jugadores que necesitan ese periodo de adaptación y ellos no lo van a tener. Es una situación muy complicada. La persona que no sea capaz de entender esta situación pues dice más de esa persona que de nosotros. Me preocupa mi equipo, solo eso. Estamos sacando petróleo y recursos de donde no los hay. Sacando partido a muchos jugadores que después han tenido una gran carrera y viceversa"