Pablo Pin: "Hablar de finales en octubre me parece absurdo"

"No creo en las finales en octubre". Así de contundente se ha mostrado Pablo Pin en la mañana de este viernes en sus declaraciones previas al encuentro que jugarán Covirán Granada y Casademont Zaragoza este próximo domingo en el Palacio. Las cinco derrotas consecutivas de los rojinegros han hecho que todos los focos se centren en el duelo de la jornada 6 de la Liga Endesa, incidiendo en la importancia de acabar de una vez por todas con la mala racha inicial. Cierta presión, nerviosismo o pesimismo es lo que se ha generado en torno al equipo al no cosechar aun ningún triunfo. Eso sí, Pablo Pin ha matizado que la presión está "en el entorno, nosotros estamos convencidos de que estamos trabajando bien y que hemos tenido opciones de victoria en todos los partidos".

La situación es complicada, aunque el técnico rojinegro ha sacado a relucir un detalle importante para seguir siendo optimistas, "hemos competido contra equipos que el año pasado era totalmente inaccesibles. En cuanto ganemos cambiará todo". Sobre el inicio de temporada, Pin ha vuelto a resaltar que "el equipo se merece esa victoria, deberíamos llevar al menos una, ya no por una cuestión de juego, sino de justicia. Que la gente tenga la recompensa que merece".

Ese primer triunfo tratará de conseguirse este domingo ante Zaragoza, rival que también llega necesitado de victorias que se sitúa justo encima de Covirán Granada en la clasificación con un balance de 1-4. Sobre el rival, Pin ha señalado la importancia de tener en cuenta que "Zaragoza ha jugado competición europea y ha dado descanso a ciertos jugadores como Okafor que, a nivel ofensivo, puede ser de los mejores jugadores de la liga. Debemos tenerlo en cuenta para el ritmo de partido, tratar de poner un buen ritmo de partido, además de mejorar en defensa".

Especial hincapié hizo Pablo Pin en la necesidad que tiene su plantilla de dar un pasito más en el plano defensivo. "Si no defendemos bien se pueden ir a los 90 o 100 puntos fácilmente. Tienen mucho talento defensivo, con una gran capacidad de anotación y muchos focos diferentes. Tenemos que seguir trabajando en defensa y encontrar un poco el equilibrio entre atacar bien y ser capaces de frenar los puntos en transición. Necesitamos un poco más de, no diría de actitud, pero sí de sufrir un poco más, de defender los 24 segundos, no despistarnos ningún momento".

En lo que al análisis individual de ciertos jugadores se refiere, sobre Yiftach Ziv, el técnico granadino ha apuntado que sigue con "altibajos durante los entrenamientos y en la semana. Tiene la cabeza en otras cosas como es lógico. Alterna momentos buenos con momentos malos y eso lo traslada a los partidos. Es normal que tenga esas situaciones, estamos aquí para ayudarle".

Sobre Evaldas Kairys, que presenta una evidente mejora en sus minutos en pista, Pin ha detallado que el pívot lituano ha tenido algunas molestias durante la semana, "pero estará disponible para el partido del domingo. Evaldas está mejorando cada día. Un buen Kairys hace más bueno a Felicio, así que lo necesitamos en pista".