Pablo Pin: "Este es el nivel mínimo que queremos"

Esta derrota no duele tanto. Cuando el perder un partido se da casi por sentado, el llegar a competir e incluso colocarse por delante en el marcador es todo un premio para un equipo como el Covirán Granada. Pablo Pin se ha mostrado contento por el juego mostrado por su equipo y ha destacado la necesidad de que "todos los jugadores aporten". Además de resaltar la actuación de Pere Tomás, Germán Martínez y Christian Díaz, el técnico rojinegro ha afirmado que el nivel mostrado este domingo ante los de Chus Mateo "es el mínimo que queremos, de esa línea no podemos bajar".

Valoración del encuentro: "El primer periodo nuestro hemos estado un poco desacertados. Ha sido un periodo en el que hemos encontrado buenos tiros, pero no hemos anotado y en el tiro de dos no hemos estado acertados. El Madrid ha tenido todo lo contrario. Entre periodos hemos hablado de ser más agresivos, ser más verticales al aro y no sobreayudar en defensa. En el segundo periodo hemos hecho unos minutos defensivos muy buenos y hemos sido capaces de llevar el partido a nuestro terreno. Para mí los diez mejores minutos a nivel defensivo de lo que llevamos de temporada. El tercer periodo hemos seguido esa inercia, con mucho ritmo, con velocidad y con buena defensa. Nos hemos ido con el partido muy igualado, pero en los últimos minutos, el Madrid ha subido el nivel defensivo y en los momentos claves hemos fallado un par de tiros que solemos meter y un par de pérdidas que han sido por el cansancio que acumulábamos. Felicitar a mis jugadores, no todo es la victoria o la derrota, hoy hemos visto a un equipo con garra, con energía y con actitud. Ahora tenemos partidos importantes en el calendario y tenemos que seguir trabajando en el día como esta semana".

Posible miedo a la victoria: "No nos ha pesado, nos hemos visto que estábamos haciendo un buen baloncesto. El Madrid a nivel físico te leva a un límite físico y hemos caído en los últimos minutos. En el vestuario les he dado la enhorabuena por el esfuerzo. Ya sabemos en el camino que tenemos que llevar en el día a día y pensar en los partidos que vienen con la máxima ambición y con tranquilidad. Tenemos que saber movernos en el barro. Tenemos que seguir trabajando al mismo nivel que hemos trabajado esta semana".

Joe Thomasson y la segunda unidad: "En principio ahora veremos como está el martes, si puede ir incorporándose y ver cómo evoluciona. Es muy importante que jugadores como Pere Tomás o Germán y Christian que han dado un nivel defensivo altísimo. Si ellos están bien, nosotros somos un equipo muy competitivo. Necesitamos que todos los jugadores aporten".

Partido para demostrar que hay que confiar en el equipo: "Este tipo de partidos tienes que intentar salir a ganar, es obligatorio y sino que este tipo de aprtidos te sirvan positivamente, para trabajar y para que los jugadores que jueguen den su máximo. Hemos tenido nuestras opciones dentro del partido. Este es el mínimo nivel que queremos. Esta semana hemos entrenado muy bien, de esa línea no nos podemos bajar, se puede ganar o perder, pero hay que seguir trabajando al mismo nivel".

Defensa de Christian Díaz y Germán Martínez: "Prefiero tener a Joe en pista, mete una media de 19 puntos y todo lo que hace lo hace por el equipo. Esto ayuda a que todos confiemos más en el que está delante. Todo el mundo necesita ayuda. Germán y Christian hoy han estado muy bien, muy concentrados, no han hecho locuras. Esto tenemos que utilizarlo en el buen camino, tener al mejor Joe Thomasson y darnos cuenta de que estando al mejor nivel todos mejoramos. A nivel defensivo, si Germán y Christian están concentrados son muy buenos jugadores defensivos. Necesitamos este nivel de concentración todos los días para que estén en pista. Christian ha estado bien, con confianza. Es un jugador que cuando está metido en el partido te anota y te da mucho ritmo. Con Ziv, considero que hay jugadores que están mejor y tengo que buscar lo mejor para mi equipo".

Lucha por el rebote: "Los minutos de Felicio y Cheatham han estado muy bien. También la ayuda de Lluís y Pere. Con Poirier ha habido fallos por el bloqueo directo, donde nos hemos metido en cambios innecesarios. En general el rebote ha estado muy bien controlado".