Pablo Pin sobre Bamforth: "Se nota su experiencia y ya conoce las ideas con las que jugamos"

Primera oportunidad para sellar media permanencia a la vista. El Covirán Granada ha pasado por varias jornadas en las que el triunfo podría aportarles un paso de gigante en la lucha por la salvación. Sin embargo, el encuentro de este sábado ante Zunder Palencia sí que es uno de esos en los que la victoria dejaría a un rival directo prácticamente sentenciado y daría tres cuartos de la permanencia al conjunto rojinegro. El duelo ante los palentinos es una final, aunque Pablo Pin prefiere afrontarlo con la "mayor tranquilidad posible".

El factor mental será un punto clave en este duelo directo por continuar en la ACB entre Covirán Granada y Zunder Palencia. La concentración, la seguridad en el juego y el no flaquear cuando vengan los momentos malos serán más importantes que las jugadas y estrategias que se desarrollen durante un encuentro en el que los granadinos parten con ventaja. "Quitando a uno o dos jugadores, todos saben los que es jugar por mantenerse. Lluís, Rousselle en Bilbao, Christian en Breogán o aquí, Pere Tomás en la cantidad de equipos que ha estado, Elías en Manresa... Todos han estado en esa situación y nosotros tenemos ese punto de experiencia de haber vivido este tipo de partidos. La cabeza es algo que tienes que controlar y creo que la mejor forma de hacerlo es intentar jugar bien, jugar tranquilo y con confianza, sin ningún tipo de miedo".

El técnico granadino reconoce que para Palencia este partido es “más final entre comillas, aunque yo no comparto el tema de las finales. Aun así, para ellos es mucho más que un partido en cuanto a la clasificación. Para nosotros es una gran oportunidad ya que Obradoiro juega en Bilbao que es una pista muy difícil y Breogán juega en casa contra Gran Canaria. Si se dan ciertos resultados, tener otra victoria más quedando cuatro partidos es una muy buena oportunidad para nosotros. La ansiedad juega, está dentro del partido y es algo que ya hemos hablado”.

Más allá de la mentalidad, la energía y la actitud también serán claves en este duelo a todo o nada. “Ante Valencia hicimos un buen partido, pero hay una cosa que no es tan técnica ni táctica, sino de energía, de ambición y de físico. Por muchísimos minutos fuimos capaces de competir físicamente contra un gran equipo y eso es algo que para este partido tenemos que repetir. Poner ese punto de hambre, de ambición y de querer ganar el partido, de ir a jugar físico contra un equipo que no es más físico que nosotros. A nivel defensivo hay que intentar subir nuestro nivel, sino será difícil competir fuera de casa”.

El Covirán Granada contará esta jornada con la novedad de Scott Bamforth. El escolta, en palabras de Pin, se está adaptando bien a la dinámica del equipo y es que “se nota mucho la experiencia en ACB y en Europa. Llegó el lunes y por la tarde ya estuvimos bien con él cosas del juego. En el primer entrenamiento colectivo ya se conocía todas las ideas con las que jugamos. Sabe cómo se juega aquí, cómo colocarse.. se nota que tiene mucha experiencia y sabe a lo que viene y a dónde viene”. Bamforth se encuentra en buenas condiciones físicas, al igual que el resto de la plantilla que, salvo contratiempo, estarán todos disponibles para el encuentro.

Quien no estará será un Will Barton que tras poco más de un mes en el equipo ya ha tomado rumbo de vuelta hacia su país. Según el técnico rojinegro, la salida del estadounidense se produce tras una propuesta del club y una decisión del jugador motivada por otra oferta de otro equipo, algo que el propio Pin asegura no conocer “a ciencia cierta”, eso sí, remarca que ha sido de “mutuo acuerdo”.

Otro de los nombres propios de las últimas semanas ha sido Cristiano Felicio. Al pívot brasileño se le vio con mejor cara ante Valencia, una dinámica a la que Pablo Pin le pide “continuidad” tanto en concentración como en esfuerzo y a la hora de entrenar en el día a día. “Las cosas no son flor de un día, esto tiene que seguir y todavía queda tiempo para recuperar un buen nivel. Nos quedan cinco partidos que son muchos”. Mejores sensaciones transmite Kwan Cheatham que ha recuperado su mejor versión anotadora. “En ataque está encontrando buenas situaciones y nosotros volviendo a encontrar buenas situaciones suyas. En defensa está volviendo a ayudar con el rebote y creo que hay un tema que es el uso de las faltas que aún podemos mejorarlo, pero en general, como equipo, podemos mejorar todos. Al igual que con Felicio, debe tener esa continuidad actitudinal en el día a día, de ser positivos, de construir y de manejar bien la frustración cuando estás en un equipo en el que no ganas todos los días.

La defensa en zona, Hands y Pasecniks

Preguntado por la defensa en zona de Palencia, una de sus principales armas, Pablo Pin aseguró que “normalmente atacamos bien las zonas, lógicamente hemos visto las diferentes zonas que hacen, pero creo que nosotros tenemos que preocuparnos de atacar bien y no obsesionarnos si es en zona, individual, si cambian o no cambian. Tenemos que cumplir con jugar con buenos bloqueos, con buenos pases, ser agresivos, tirar con confianza y saber que va a ser un partido donde seguramente tengamos algunos tiros abiertos por su forma de defender. Creo que eso es más importante. Es el equipo que más defiende en zona con diferencia, pero sobre todo permiten en algunas ocasiones mucho tiro de tres y en esta liga eso es algo raro”.

El técnico del Covirán Granada también resaltó que hay algunos jugadores de Palencia que han subido a nivel estadístico como Pasecniks “que lo están buscando muy bien o Van Der Vuurts que está jugando muy bien. Creo que Benite está mejor ahora que al principio de temporada y creo que es un equipo que está jugando bien a nivel colectivo. Se pasan bien el balón y han mejorado. También es cierto que con Luis Guil son 19 partidos y llevan cuatro victorias. Han mejorado, pero también tenemos que tener en la cabeza que es un equipo que lleva un balance de 4-15”. Respecto a Hands, jugador con el que se especulaba podría haber sido rojinegro, Pin detalló que “Hands quizás tiene una mentalidad más anotadora, pero creo que Van Der Vuurts, además de anotar, está repartido muy bien, creo que ha subido a siete asistencias desde el cambio de entrenador. Se nota que es un equipo que está jugando más colectivo y que están encontrando los focos mucho mejor”.