Óscar Fernández-Arenas: "Necesitamos un base titular, esto es la ACB y no podemos parar"

El pasado 19 de septiembre, justo unos días antes de que arrancase la temporada 23/24 de la ACB, Óscar Fernández-Arenas se presentaba ante los medios de comunicación para desgranar el nuevo proyecto de Covirán Granada y las pretensiones del club. Aquel día, el presidente de la entidad rojinegra se mostró tranquilo y confiado ante el gran reto que se avecinaba, haciendo especial hincapié en la necesidad de "mantener los pies en el suelo". Casi dos meses después de aquella intervención, Fernández-Arenas vuelve a recordar la necesidad de mantener la calma, confiar en el equipo y recordar que "el año pasado estábamos muertos y la afición nos levantó, nos salvamos a falta de seis segundos en nuestra pista. Hasta el 13 de mayo se puede conseguir".

Si bien es cierto que la situación que atraviesa el Covirán Granada en estos momentos es sumamente compleja. A las ocho derrotas que suman los granadinos en nueve jornadas disputadas se suma la ausencia de un Yiftach Ziv que se prevé abandone la disciplina rojinegra dada su complicada situación personal que le impide implicarse al máximo con el equipo. Para ponerle la guinda al pastel, Evaldas Kairys estará alejado de las pistas por tiempo indefinido a causa de una rotura del ligamento del tobillo de su pie izquierdo. Óscar Fernández-Arenas habla abierta y detenidamente sobre el juego de los de Pablo Pin, la confianza depositada en el entrenador granadino, la búsqueda de un nuevo base en el mercado y le manda un mensaje a la afición a la que le pide que "esté tranquila".

Pregunta: ¿Cómo se encuentra, cómo están los ánimos?

Respuesta: Muy tranquilo. Es verdad que se podían haber dado otros resultados, pero creo que estamos compitiendo bastante bien. Por algo de mala suerte, de pequeños detalles y de calendario, no se han dado los resultados. Pero, si nosotros nos tenemos que poner nerviosos cuando el año pasado nos salvamos a falta de seis segundos en nuestra pista... Tenemos los pies en el suelo y sabemos quienes somos y lo que dura la temporada. Hasta el 13 de mayo se puede conseguir.

P: Está siendo un inicio de temporada complicado, ¿más de lo esperado quizás?

R: No soy de hacer mis cuentas rápido. Tienes que contar con los equipos que hacen los demás, el nivel de la ACB se ha ampliado a lo bestia. Ahora es con mucha diferencia la mejor liga de Europa. La estamos disfrutando y sabemos que va a costar dios y ayuda porque nuestro presupuesto indica eso. Al principio, el entorno hizo ver que el equipo con Thomasson y compañía podía parecer que íbamos a estar en mitad de la tabla. El dinero es el que manda, los presupuestos de 10, 15 o 16 millones te dan otra vida diferente a la que tenemos nosotros.

P: ¿Dónde ve que está el problema del equipo, por qué se resisten tanto las victorias?

R: Son detalles de concentración, Pablo lo ha analizado muy bien en sus ruedas de prensa. Nuestro problema ahora mismo es más defensivo, nos está costando mucho trabajo defender determinadas acciones del rival. Lo bueno está en que sí sabemos cuáles son los errores para poder atajarlos y ponerle solución.

P: Estuvo en Gran Canaria, viaja siempre con el equipo, ¿Cómo los vio tras el partido?

R: El año pasado nos pasó una cosa parecida. No sé si es el viaje, Canarias o la hora que hasta yo me encontraba raro. Ellos salieron muy fuertes y con un acierto increíble en el triple. Eso ya te hace ver que va a ser complicado. No me gusta hablar de mala suerte por todo lo que nos está pasando, pero claro nos toca Girona cuando vienen como líderes. Nos toca Gran Canaria cuando vienen de cinco partidos consecutivos ganados cuando al principio de temporada les estaba costando dios y ayuda jugar; nos toca Joventut cuando tenían al equipo completo y ahora están con siete jugadores, igual con Baskonia que vienen con todo el equipo y ahora mira como están. No estamos teniendo esa fortuna de cómo es el calendario o cómo está actuando el calendario con determinados equipos. Aun así, Gran Canaria nos cuatriplica el presupuesto y tienen un auténtico equipazo. Es verdad, aun así, que no competimos igual que en el resto de partidos donde sí hemos competido de maravilla.

P: ¿Qué le diría a la afición ahora que los ánimos están algo más bajos tras sumar ocho derrotas?

R: Que estén tranquilos. Nuestro principal objetivo desde que empezamos es que el aficionado durante dos horas se divierta. Creo que les estamos dando eso en el Palacio, con la única puntilla final que falta de ganar los partidos. Creo que el equipo está jugando muy bien. Se vio ante el Real Madrid o ante UCAM Murcia que venía de jugar la Supercopa y fueron dos prórrogas con un último balón que nosotros perdemos y que nos podría haber dado la victoria. Creo que con el equipo hay que estar tranquilos. El año pasado estábamos muertos y nos levantó la afición, se vio en el partido contra Zaragoza. El aficionado, más que nunca, tiene que estar con los jugadores y con el cuerpo técnico porque el esfuerzo que hacen de lunes a viernes se merece esa recompensa.

"No me gusta hablar de mala suerte, pero no estamos teniendo fortuna con el calendario"

P: Siguiendo un poco con ese ruido exterior, cada vez crece más el “comentario” de prescindir de los servicios de Pablo Pin. ¿Está en duda su puesto?

R: Lo digo todos los años cuando empieza la temporada, él nos ha traído hasta aquí y nos ha dejado aquí. El año pasado tuvo que hacer malabarismos para poder sacar adelante una complicación que se vino por las lesiones de los tres jugadores más importantes que se habían fichado. Él pudo sacar adelante esto por lo que la confianza es total, tanto en Pablo como en el resto del cuerpo técnico. Sé lo que hacen, cómo trabajan y a dónde van a llegar por lo que voy a estar a muerte con ellos.

P: En estas semanas han salido varios nombres a la palestra, entre ellos Yiftach Ziv. Ya hay informaciones que hablan de una salida inmediata del base israelí y de que el club está buscando en el mercado. ¿Qué hay de cierto en esto?

R: Lo primero, decir que Yiftach Ziv es que es un profesional que tiene una cosa en la cabeza que ninguno de nosotros podemos llegar a valorar qué es lo que está pasando cuando toda su familia y amigos están en mitad de una guerra bestial. Nosotros lo que llegamos a ver es que, en las primeras jornadas que aun no se estaba produciendo esa guerra, tampoco estaba dando el resultado que esperábamos de él. Entendemos que es un jugador que seguro que es muy bueno, pero no ha dado el resultado ni antes ni después de la guerra. De hecho, después, creemos que va a ser todavía más complicado que pueda salir de eso. Esto es la ACB, no podemos parar. Nosotros llevamos en el mercado desde la primera jornada porque tenemos que estar atentos, más aun después de lo que pasó el año pasado. Estamos mirando una posible solución para el caso de Yiftach, tanto para él personalmente como para nosotros como club.

"La confianza en Pablo es total, tanto en él como en el resto del cuerpo técnico. Sé lo que hacen, cómo trabajan y a dónde van a llegar, estoy a muerte con ellos"

P: Entiendo que Ziv ha tenido ayuda psicológica en este tiempo

R: Le hemos planteado todas las opciones que pueda tener. Nos pidió seguridad para el tema de los desplazamientos y lo hicimos. Al final la seguridad es tanto para él como para todos los que viajamos con él. Yo no he querido preguntarle muchas veces por el tema, era más darle un apoyo, no le hacíamos ningún bien si le preguntamos por algo por lo que está preocupado las 24 horas del día. Es muy complicado. El día del partido de Bilbao Basket, Ziv me dijo que esa mañana se había despedido de su padre y de su hermano porque se iban en vuelo para Israel para entrar en las milicias de ellos, pensé que si me pasase a mí, ¿Cómo actuaría?. Es complicado.

P: ¿Cuánto os trastoca los planes de temporada esta baja “fortuita” de Yiftach Ziv? En caso de buscar un nuevo base, ¿Hablamos de un nuevo sobre esfuerzo económico del club?

R: Ese es el principal problema, él venía para ser el base titular. Es verdad que Lluís está en un estado de gracia y estamos muy contentos por él porque se lo merece, sobre todo, por los años de sufrimiento que ha tenido antes de llegar a este club. Aun así, seguimos pensando que necesitamos ese base titular para el equipo. Dentro de lo económico, sin hacer ninguna locura, siempre vamos haciendo las cosas bien para poder hacer esos pequeños esfuerzos económicos para poder ayudar en estos momentos. Llevamos 12 años con este club y siempre hemos reforzado al equipo por lo que sabemos que más tarde o más temprano podía pasar.

P: El último contratiempo para el equipo ha sido la lesión de Evaldas Kairys. ¿Qué planes tiene el club ante este baja?

R: Es un fastidio porque el jugador estaba empezando a coger bien la forma, estamos pendientes de la evolución porque sabemos que es una lesión que puede tardar entre dos y tres meses, pero tenemos que ver cómo evoluciona el jugador por si se pueden acortar esos plazos. Si que iremos al mercado para tratar de buscar un jugador que subsane su baja

P: La derrota ante Gran Canaria ha sido quizás el golpe más duro de la temporada, ¿Cree que vendrá un auténtico cambio de mentalidad de cara a las próximas semanas?

R: El equipo está muy motivado en cada partido. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero el juego está siendo bueno. Es verdad que en Gran Canaria tenemos un primer cuarto malo, pero después sí jugamos bien. Una distinción que tiene este club es que en los momentos malos sabemos apretar más todavía para hacernos más fuertes, bien sea en un partido como ocurrió contra Zaragoza el año pasado tras la victoria de Betis ante Girona. Estamos acostumbrados a estos momentos malos para después salir de ellos.

P: Ahora viene MoraBanc Andorra. En el club no gusta hablar de finales, pero este partido cada vez se parece más a una final, al menos a nivel anímico y mental.

R: Si perdemos contra Andorra parece que ya hemos descendido. Soy muy contrario a estas cosas. El año pasado parecía que ya estábamos salvados por haber ganado cinco partidos en las primeras jornadas. Este es un partido importante, pero porque es en casa. Este año podemos competirle a todos físicamente tal y como ya hemos demostrado. Es importante porque es un recién ascendido y tiene un presupuesto muy bueno. Lo que tenemos que hacer es salir a competir al 100% contra ellos y con nuestro público sacar el partido adelante.

P: Por último, una pregunta que le estoy haciendo a todos este año, ¿Qué sueño o deseo tiene para la temporada?

R: El sueño para el club es que la gente siga disfrutando y que estemos un año más en ACB, para eso estamos aquí. A nivel personal, que se lesionen lo menos posible los jugadores. Es algo que no se ve, pero es algo muy sufrido por parte de ellos entre quirófano, recuperación y unos dolores increíbles, además de su carrera deportiva que se puede ver dañada. Entonces, mi sueño es que se lesionen lo menos posible y que sean lo más pequeñas posibles si se producen. Aun así, el sueño es seguir en ACB porque la ciudad está preparada para estar en liga, eso sí tenemos que ser conscientes de quiénes somos y de nuestra situación.