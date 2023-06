¿Mala gestión del Paraíso de nuestras playas, entorno y limpieza de las calles de Almuñécar?

¿Es falso la Q de calidad de las playas, que otorgó la Junta de Andalucía a la playa de La Herradura? Porque no se entiende que aparezca en los medios de comunicación que Ecologistas en Acción antes de la temporada veraniega otorgue la 'Bandera Negra' a la playa de La Herradura como un punto negro de la Costa Tropical. Porque la del municipio de Almuñécar se otorga por las "desorbitadas actividades acuáticas y turísticas" que provocan contaminación acústica y física, ocasionando daños a la fauna y flora marina, y molestias e inseguridad a usuarios y buceadores. Que por si fuera poco, aparte se están construyendo chiringuitos permanentes de obra de grandes dimensiones en plena playa con licencia municipal, privatizando terrenos públicos igual que otros similares en otras playas de Almuñécar.

No obstante lamentablemente sigue existiendo en su entorno numerosas urbanizaciones y construcciones aisladas no conectadas al alcantarillado y varios emisarios ilegales, que no permiten la depuración y tratamiento de la totalidad de sus aguas residuales, lo que genera vertidos a sus aguas, malos olores y la aparición de manchas en superficie. Por tanto se requiere alguna medición o estándares de evaluación coherentes o es contradictorio que el sistema de reconocimiento de las Administraciones o La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Atergus) sean un referente objetivo; si a esto se suma que el reconocimiento que se le hizo al esfuerzo del Ayuntamiento de Almuñécar y FCC, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos-cuando carecía de puntos limpios para el tratamiento de residuos y falta de control exhaustivo-, como un pueblo limpio dándole el galardón de la 'Escoba de Platino 2022', la máxima distinción nacional a la limpieza con el que reconoce las mejoras introducidas, la calidad del servicio y la sensibilización en la gestión de este servicio durante los dos últimos años.

Nos hace pensar que los indicadores que se aplican no responde a lo que nos quieren hacer ver; pues no hay más que darse una vuelta y comprobar que ni nuestras playas son de calidad ni nuestra imagen de limpieza es ejemplar. ¡Qué más quisiéramos que tener unas playas que sean modelo a tomar en cuenta en cuanto a accesibilidad y servicios! Así pues tomemos como ejemplo la cercana población de Torre del Mar para verificar que sí tiene unas playas de calidad y que la limpieza de sus calles es un espejo en el que poder mirarse para ver qué distancia denotativa y connotativa separa una de la otra, aunque físicamente estemos sólo a 32 kilómetros

Ni que decir tiene que el trabajo de concienciación medioambiental con los centros educativos y tejido asociativo tiene mucho camino por andar para justificarse, o lo que es lo mismo deja mucho que desear y brilla por su ausencia en propuestas de acción, creativas e innovadoras que otorguen visibilidad y sensibilización para mejorar el control de los excrementos y micciones de las mascotas por lo perjudicial que puede ser para la salud la transmisión de sus bacterias. Ya que sería necesario la vigilancia y medidas policiales o judiciales que contribuya a la concienciación sanitaria y ambiental tanto de nuestras playas como de nuestras calles sin olvidar la tala indiscriminada de árboles hace poco tiempo "para más inri del saqueo de nuestra sequía". Juzguen ustedes.