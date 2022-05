Adiós a la resaca

Se llama Kombucha y aseguran que es el mejor remedio contra la resaca.

Ya saben, ese tremendo malestar que uno tiene cuando han pasado unas horas, o menos, y el cuerpo comienza a decirte que porqué te has puesto hasta las trancas y la mente, la boca, la lengua…todo se te pone como un trapo y a eso le llaman resaca. O sea, un estado de ánimo que hace que te acuerdes del padre del que destiló el licor que te tragaste y no te echas a ti la culpa que eres el único que pudo remediarlo.

Hay muchos consejos, mientras alguien te receta una cerveza bien fresquita como antídoto y otros te dicen aquello de un café bien cargado. Pero con los años lo has probado casi todo y resulta que la resaca sigue siendo resaca, los síntomas no cambian, lo sigues pasando igual de mal y lo peor es que no aprendes de ninguna manera.

Bueno, no aprendes hasta ahora porque hay dos jóvenes brillantes que han formado una sociedad en Granada y tienen en sus manos un producto que garantizan que acaba con los síntomas de la resaca con lo que, si sigues sus consejos, todo lo anteriormente escrito, en lo desagradable, desaparece. Y, además, si lo bebes días antes del previsto festejo, prepara el cuerpo la cantidad de bebida alcohólica que está por llegar.

Se llaman Fernando y Raúl y con los dos cerebros trabajando en la idea, nació este antídoto rico en probióticos y en diversas vitaminas, sobre todo B12, que son básicas para remediar los malos ratos post-borrachera.

Te has puesto hasta arriba de bebida, pues antes de acostarte te tomas una ración del producto, y por la mañana otro trago, antes de desayunar, y ya lo tienes todo arreglado. Para que no sufras y tu cuerpo aguante un nuevo producto que, a lo mejor, como las medicinas que tomábamos cuando niños, no nos hacían gracia los tienes de muchos sabores con lo que estos muchachos han quitado de en medio esa posible sensación de “asco” que el muy reticente pudiera tener.

Ustedes preguntaran de donde ha salido así de pronto esta historia, y es que teniendo en cuenta que en Sevilla se está en plena feria y después llegan las demás de Jerez, Huelva, Córdoba y el Corpus, pues se están preparando las baterías para la guerra que está por llegar, o está llegando.

Así que aquí tienen ustedes el nombre y una descripción mas o menos fidedigna del producto y que puede hacer que haya menos dolor de cabeza, menos cansancio y menos molestias desagradables. Tiene un nombre raro y peculiar pero una vez que se aprenda, será mucho más fácil hacerse con él.

No suena muy español, ni a árabe antiguo recordando a los nazaríes, pero se produce en Granada con lo que además de lo muchísimo bueno que tenemos en la tierra nos encontramos con esto para solucionar ciertos problemas. Claro que alguien puede decir que no es importante, pero eso mejor díganselo al que bebe y al que vive la fiesta o las noches de feria hasta por la mañana y después tiene que buscar con detenimiento donde está el hueco de la cerradura por donde meter la llave. Entonces cuando le den la explicación entenderá usted de la importancia del tema.

Así que ya lo saben, es un producto producido en nuestra tierra, sano y vitamínico y según dicen sus autores, eficaz contra la resaca.

Así que, ¡viva la fiesta!