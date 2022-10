Domingo de pérdidas

Pongamos, por ejemplo, que el domingo por la tarde salí a darle una vuelta a mi hija de 5 meses. Pongamos que, sin un rumbo claro, recorrimos media ciudad y que, cuando regresé a mi casa, me di cuenta de que a la niña le faltaba un zapato. Pongamos que entonces me di media vuelta y deshice mis pasos por esa media ciudad en búsqueda del dichoso zapatito. Pongamos que no lo encontré porque ni siquiera sabía dónde buscarlo y que encima me perdí medio partido del Granada.

Hay veces que pasa precisamente eso. Que pierdes alguna cosa y que no sabes dónde buscarla. Justo le pasó también el domingo al Granada CF. En algún lugar del trayecto Granada-Canarias, debió perder el juego y los goles mostrados frente al Sporting de Gijón y por mucho que corrió por el césped del Heliodoro fue incapaz de dar con ellos. Lo mismo le pasó a Karanka con su credibilidad. Vete a saber si se la dejó flotando en algún punto inconcreto del Atlántico. Flotando. Perdida por completo, como el zapato de Sofía.