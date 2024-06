La ilusión de un 14 en Selectividad: "Hemos hecho un TikTok para predecir las notas"

Sacar un 14 en la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) va mucho más allá de tocar la perfección durante tres días de exámenes. Los alumnos que alcanzan esta cota también suman dos cursos inmaculados de bachillerato. En Granada hay tres jóvenes que pueden presumir de este logro este jueves, en el que se han conocido las notas de Selectividad. Sus nombres son Mónica Ramírez, Miguel Crespo y Marta Giménez-Padilla. Sus notas les permiten ahora elegir a dedo el grado universitario que quieren cursar, pero esta jornada les toca celebrar con familia y amigos el excelente resultado conseguido.

Mónica Ramírez, alumna del Colegio Salesiano San Juan Bosco, confiesa que "esperaba sacar buena nota porque los exámenes me salieron bien, pero un 14 nunca se lo espera nadie". "Para mí, Lengua me ha costado muchísimo porque no acababa de entenderla, pero a nivel técnico es más difícil matemáticas", detalla la joven, que se encuentra este jueves "en la playa con una amiga" con la expectativa de disfrutar del mar en distintas orillas "todo el verano". Su preparación para la selectividad es un proceso de un curso completo, aunque incide en que en las dos semanas previas ha hincado codos con mayor intensidad. Su deseo ahora es estudiar Medicina en la Universidad de Granada.

Por su parte, Marta Giménez-Padilla, estudiante del centro Granada College, comparte la ilusión de cursar el grado de Medicina en la UGR. Pero antes de ese futuro, quiere festejar el 14 obtenido: "Quiero irme irme de viaje con mis amigas para celebrarlo y con mis padres también". Su estudio también ha sido más aplicado en las semanas previas para reforzar los conocimientos de todo el año escolar. Asimismo, señala que su mayor "miedo" era en el examen de Lengua porque "es más subjetiva".

Los años pasan y los tiempos de consultar calificaciones en un tablón quedaron atrás. Miguel Crespo, pupilo del IES Padre Manjón, se ha enterado de su éxito en Selectividad mientras hacia un TikTok en el que junto a una amiga predecían las notas del otro. Así, le han relatado al joven un 10 detrás de otro hasta llegar al 14. "Es increíble. No me lo esperaba", cuenta Miguel, quien se encuentra "súper contento" y de viaje de estudios en Conil. La estampa es difícilmente mejorable.

Sus sensaciones durante las jornadas de exámenes fueron contenidas porque no quería agobiarse durante "esta semana de espera". Ahora, ya piensa en estudiar el doble grado de Matemáticas e Informática, una ilusión regada durante una beca en Estados Unidos en la que tuvo la oportunidad de cursar una asignatura de programación o estar en un club de robótica. "Me encanto ese mundo y, como mi hermano también lo estudia, esta es la mía. Me gusta mucho el tema y le veo mucho futuro", añade.

Los tres jóvenes son el techo de las notas en Granada, que han dejado un 96,87% de aprobados con una nota media ha sido 7,158 sobre 10, mientras que el promedio en las calificaciones de corte para la Universidad asciende hasta el 7,869.