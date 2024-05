Los nichos TikTok más populares para comenzar tu 2024

La plataforma de TikTok ha crecido enormemente en los últimos años. De hecho, se estima que la plataforma alcanzará los 1.800 millones de usuarios activos para finales de 2024. Impresionante, ¿verdad?

Hoy, te mostraremos los nichos de TikTok más populares, cómo encontrar tu nicho y cómo monetizar tu cuenta.

Vamos a sumergirnos.

Los nichos de TikTok más populares para comenzar tu 2024

Ya sea que estés tratando de hacer crecer tu nuevo canal de TikTok, convertirte en un UGC creator español, o simplemente empezar un nuevo pasatiempo, aquí tienes los nichos principales en los que puedes involucrarte este año.

1. Salud y fitness

¿Eres un entusiasta de la salud o el fitness? Este puede ser un nicho popular, pero siempre hay espacio para más. Desde entrenamientos rápidos hasta preparaciones de comidas veganas, este nicho es perenne. Comparte tu viaje, consejos o datos. El contenido de fitness nunca pasa de moda.

3 ideas de video que puedes hacer:

Crea un vídeo de desafío de 30 días

Comparte una historia de transformación

Desmiente mitos comunes sobre el fitness o la comida

2. Contenido educativo

¿Quién dijo que aprender no puede ser divertido? Desglosa temas complejos u ofrece hacks rápidos para la vida. Ya sea un idioma extranjero, marketing, desarrollo, finanzas, o cualquier otra área en la que seas bueno, el contenido educativo está en auge.

3 ideas de vídeo que puedes hacer:

Simplifica un concepto difícil con visuales

Comparte datos históricos divertidos

Crea un mini curso de idiomas

3. DIY nicho y mejora del hogar

¿Tienes un don para transformar espacios o hacer manualidades? El nicho de bricolaje es para ti. Muestra tus proyectos o consejos de renovación del hogar e inspira a otros a ser creativos.

3 ideas de vídeo que puedes hacer:

Presenta una renovación de una habitación

Comparte tutoriales paso a paso de manualidades

Da consejos sobre organización del hogar

4. Comida y cocina

La comida y la cocina nunca pasan de moda. Desde recetas rápidas hasta desafíos culinarios, a todos les encanta una buena comida, especialmente cuando se combina con consejos prácticos. Comparte tus habilidades culinarias o explora cocinas locales; añade tu toque único para mayor participación.

3 ideas de vídeo que puedes hacer:

Demuestra una receta en menos de un minuto

Comparte trucos de cocina

Organiza un desafío de cocina

5. Viajes y aventura

No todos viajan, pero eso no significa que la gente no ame ver vídeos de viajes y experiencias de todo el mundo. Comparte tus aventuras o lugares locales para convertirte en una fuente de referencia para los entusiastas de los viajes.

3 ideas de vídeo que puedes hacer:

Comparte joyas ocultas en tu ciudad

Crea una serie de consejos de viaje

Documenta una aventura de un día

¿Cómo encontrar tu nicho en TikTok?

Se está publicando tanto contenido en el mundo cada segundo que parece imposible que los vídeos no se pierdan rápidamente. La mejor manera de destacar es reducir tu nicho: enfócate en algo en lo que seas bueno y conozcas bien. Algo en lo que seas experto.

Al tomarte el tiempo extra para profundizar en un tema o estilo específico, podrás crear algo único. Te da una identidad de marca que atraerá a espectadores afines que son más propensos a quedarse y ver otros vídeos. Esto no solo aumenta tu número de seguidores, sino que también lleva a mayores tasas de participación y conexiones significativas con tu audiencia.

¿Cómo ganar dinero en TikTok?

Solicitar el TikTok Creator Fund una vez que seas elegible

Asociarte con marcas para contenido patrocinado que coincida con tu nicho

Explorar el marketing de afiliación promocionando productos y ganando comisiones

Convertirte en un creador de UGC para marcas y usar TikTok para mostrar tu portafolio

Usar la función de regalos LIVE de TikTok interactuando en tiempo real con los espectadores

Guiar a los seguidores a otras plataformas monetizadas o vender tus productos/servicios

Entonces, ¿cómo encontrar lo que funciona mejor?

Deja de pensar en qué tipo de contenido es popular en este momento; en su lugar, piensa en lo que amas hacer. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te entusiasma?

Las tendencias van y vienen más rápido de lo que la mayoría de la gente puede seguir, pero la autenticidad nunca pasa de moda. Internet ha hecho bastante fácil para todos detectar a alguien que solo está montando una ola sin importar nada sobre lo que está publicando. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los años, es que la gente aprecia la originalidad.

Experimentar con diferentes tipos de contenido siempre es una buena idea cuando intentas averiguar cómo debe usarse exactamente tu voz en TikTok. Los creadores verdaderamente exitosos encuentran maneras para que sus personalidades se derramen en todo tipo de videos diferentes.

Y por último: conecta con personas, ¡no con los números!

Tener millones de seguidores no significa mucho si nadie sabe quién eres o por qué decidieron hacer clic en el botón de seguir en primer lugar.

Conectar con estas personas debe estar en lo más alto de tu lista de prioridades tan pronto como comiencen a inundar tu bandeja de entrada con comentarios y mensajes directos.

Encuentra tu espacio único y ofrece las cosas que sabes que tu audiencia ama. Al mismo tiempo, encuentra maneras de monetizar tu cuenta y hacer un ingreso extra desde TikTok. Muchos creadores ya han encontrado una forma de hacerlo, vendiendo sus productos digitales, cursos, o aumentando sus ganancias con anuncios video UGC.