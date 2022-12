Así quiere Netflix acabar con las cuentas compartidas en 2023

El año 2022 ha sido un año complicado para Netflix, que sufrió una gran pérdida de suscriptores en sus primeros meses. Desde entonces, la compañía ha buscado alternativas para recuperar clientes, entre ellas ofrecer una suscripción con publicidad más barata el pasado noviembre. Ahora la empresa sigue decidida a restringir el uso de cuentas compartidas a partir de 2023 en un intento por recuperarse.

Según The Wall Street Journal, Netflix planea implementar un sistema que obligará a los usuarios a pagar por compartir sus contraseñas de Netflix con dispositivos fuera de sus hogares. Netflix ya comenzó a probar este sistema en países como Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras, haciendo que los usuarios que se encuentran fuera del hogar principal de la cuenta ingresen un código de validación en la pantalla al iniciar sesión, que caduca después de 15 minutos.

Si los usuarios no desean pasar por este proceso al iniciar sesión, el titular principal de la cuenta puede optar por agregar hasta dos usuarios adicionales.

Al igual que con su suscripción con publicidad, el control de cuentas de Netflix es un intento de sumar nuevos suscriptores, en lugar de depender de los que ya tienen actualmente un perfil. Al limitar el acceso a aquellos fuera del hogar principal, es probable que algunos exusuarios que se dieron de baja vuelvan a suscribirse.

Sin embargo, también es posible que la plataforma no obtenga los resultados esperados, al igual que ha ocurrido con su suscripción con publicidad. Los usuarios se han quejado de que varias producciones importantes como Arrested Development y House of Cards no se incluyen en el nuevo nivel de pago, lo que, por supuesto, ha molestado a los espectadores que buscaban una alternativa económica a la experiencia completa de Netflix.

Según los primeros informes de las pruebas de uso compartido de contraseñas en América Latina, los consumidores ya se han quejado de cómo funciona esta nueva característica del servicio. Si Netflix continúa implementando estrategias que desagradan a los clientes, la plataforma podría correr el riesgo de disminuir aún más su base de suscriptores.

En el mejor de los casos para la empresa, el final del uso compartido de cuentas podría terminar aumentando la cantidad de personas suscritas a la plataforma con publicidad. Es más probable que aquellos que ya no pueden aprovechar la suscripción de Netflix de otras personas creen su propia cuenta eligiendo la opción más barata.