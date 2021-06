El movimiento feminista de Granada ha convocado una concentración este viernes contra la violencia machista, la violencia vicaria y también para pedir la libertad Juana Rivas, que este mediodía ha ingresado en un centro de inserción social para cumplir su condena de dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores.

La concentración ha tenido lugar en la plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento, como también ha sucedido en otros puntos del país para mostrar su repulsa a los últimos asesinatos de violencia de género y de violencia vicaria, esto es, un tipo de violencia de género reconocida por ley ya que supone el uso de los hijos por parte del agresor como herramienta para hacer daño a la madre. Por Rocío Caíz, la menor sevillana asesinada por su expareja; por Olivia, una de las hermanas desaparecidas en Tenerife, cuyo cuerpo fue encontrado en el mar, a 1.000 metros de profundidad, tras ser arrojado por su padre, Tomás Gimeno; por Beatriz, la madre de Olivia y de Anna, y por todas las asesinadas en crímenes machistas ha tenido lugar esta concentración en la que han participado la Asociación La Volaera y la Plataforma 8 de Marzo y 25 de Noviembre Contra la Violencia de Género de Granada, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

El movimiento feminista ha unido sus voces en contra de la violencia machista y de la violencia vicaria. Están en contra de que se den custodias compartidas y regímenes de visitas a los maltratadores y lamentan que “hijos e hijas sean asesinados para matar en vida a las madres”.

“Exigimos a políticos, jueces, fiscales, policías y todos los profesionales que trabajan con víctimas de violencia machista y que sus vidas dependen de ellos, y a la sociedad en general, para que ni una más nos falte”, indicaba la Asociación La Volaera en el tuit de la convocatoria de esta concentración contra la violencia de género, que también ha apoyado a Juana Rivas.

El manifiesto de la Plataforma 8 de marzo y 25 de noviembre contra la Violencia de Género de Granada es el siguiente:

“La Plataforma 8 de marzo y 25 de noviembre contra la Violencia de Género de Granada manifiesta su más absoluta condena y repulsa ante los últimos feminicidios, mostrando también nuestra solidaridad con sus familias, amigas y amigos de las víctimas.

Nos sumamos a todas las mujeres y hombres que manifiestan su condena ante estos nuevos feminicidios, reiterando las exigencias que venimos reclamando de manera insistente desde hace tiempo.

Esta Plataforma 8M/25N sigue llamando a la concienciación y movilización social y sigue instando a las instituciones, partidos políticos y a nuestr@s representantes en todos los gobiernos a que mantengan este grave problema social como prioridad en su agenda política, especialmente en materia de prevención.

Por todo ello exigimos:

● Que se garantice la dotación presupuestaria adecuada y suficiente, actualmente reducida y cuestionada por muchas administraciones, para dar cumplimiento a las medidas legislativas de prevención de la violencia de género y de protección y recuperación de las víctimas.

● Que las instituciones con competencia en materia de prevención, detección y atención a las víctimas de violencia de género actualicen sus procedimientos, de forma que sus actuaciones resulten acordes a una realidad que se evoluciona día a día.

● Servicios públicos que garanticen el acompañamiento de las víctimas eficiente y efectivo a lo largo de todo el proceso que conlleva la separación del maltratador, fortaleciendo los recursos sociales y técnicos existentes.

● Que se garantice la aplicación completa de las medidas contenidas en el Pacto de Estado y en la Ley Integral contra la Violencia de Género acordados por unanimidad, así como la exigencia de responsabilidades en su incumplimiento.

● Que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un grave problema social, que atenta contra nuestro sistema de valores y contra los derechos fundamentales de las mujeres, visibilizando todas las violencias machistas en campañas dirigidas a toda la población y no sólo hacia las víctimas.

Hacemos un llamamiento a la sociedad, para que reaccione antes los numerosos intentos de reversión de los derechos históricos conquistados por las mujeres, que estamos observando en las diferentes instancias de gobierno, a lo largo y ancho de todo el Estado español.

¡¡NOS QUEREMOS VIVAS!!

¡¡NI UNA MENOS¡¡

¡¡ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES COSA DE TODAS Y DE TODOS!!

Con respecto a los casos de Olivia y Anna.

REIVINDICACIONES CONTRA LA “VIOLENCIA VICARIA”

Ante la estupefacción del secuestro y probable asesinato por parte de Tomás Gimeno de sus hijas Olivia y Anna, ponemos públicamente en conocimiento de la sociedad y de los medios de comunicación una serie de pautas, dada la especificidad del tipo de violencia, la violencia vicaria, y de su lento reconocimiento como parte de las agresiones contra las madres:

● Primero: la especificidad de la violencia vicaria se dirige a hacer el máximo daño a una madre. Por esta razón, vemos que no se puede castigar a una madre que protege a sus niñas o niños del peligro, cuando sabemos que existe, de entregarles a un maltratador. La reparación para una madre castigada de esta forma no existe, y sabemos que la justicia no sirve cuando todo es irremediable para las criaturas.

● Segundo: Por esta razón, confiamos en una reparación del daño cuando se hace de manera inmediata, con la protección de los derechos de l@s menores y su salvaguarda con la madre.

● Tercero: Que la violencia vicaria y el maltrato institucional aparezcan reflejados en la ley de violencia de género y la ley de infancia, y por tanto hay que poner medios y empeño en su conocimiento, sensibilización y erradicación.

● Cuarto: Tal y como señala el artículo 3 del Convenio de Estambul, se pongan en uso los artículos 65 y 66 de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la medida 139 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para la retirada de la patria potestad del padre en casos de VIOLENCIA VICARIA.

● Quinto: Urge que las madres que denuncian situaciones de peligro para con sus hijos e hijas, tras denunciar malos tratos, sean escuchadas, adoptando, en cada caso, las medidas correspondientes por parte del SISTEMA JUDICIAL. Recordemos las consecuencias que esa falta de escucha tuvo para asesinatos como los Martina y Nerea las niñas de de ITZIAR PRATS.

● Por último: Nos unimos al dolor inmenso por el asesinato de Rocío, de 17 años, asesinada presuntamente por su exnovio en Estepa. Queda huérfano su bebe de cuatro meses.

Como Plataforma enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y amistades de Rocío y de Beatriz, madre de Olivia y Anna.

Con dolor pero, siempre, con esperanza“.