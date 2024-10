Ana Polvorosa rechaza participar en la secuela cinematográfica de 'Aída'

Ana Polvorosa, la actriz que daba vida a la 'Lore' en la emblemática serie de Telecinco, 'Aída', no participará en su regreso a la gran pantalla. Así lo ha anunciado en la mañana de este martes el portal web de FormulaTV, quien contaba en primicia los motivos por los que 'la Lore' no estará en la película dirigida por Paco León.

"Yo no voy a estar, no por nada, tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy y así me lo pide mi energía, es lo que siento", declaraba Polvorosa a FormulaTV.

Los fans de 'Aída' no han tardado en exponer sus reacciones a través de las redes. Algunos se han tomado la noticia con disgusto: "Ana Polvorosa no quiere volver a ser la Lore en Aída y Leire se va de la Oreja de Van Gogh, pero que es esto", declaraba una joven. Otra usuaria manifestaba estar "destrozada" ante las dos noticias.

ana polvorosa no quiere volver a ser la lore en aida y leire se va de la oreja de van gogh, pero que es esto pic.twitter.com/QqcUtVXRoO — maría (@maariasb_) October 14, 2024

entre lo de que leire se va de la oreja de van gogh y ana polvorosa rechaza participar en la peli de aída estoy destrozada pic.twitter.com/6vBOL3NYcj — tini (@taniaaavazquezz) October 14, 2024

La actriz se encuentra en un momento de expansión de su carrera profesional, en los últimos meses se ha podido conocer su participación en 'La última noche en Tremor' un largometraje de Netflix dirigido por Oriol Paulo y que verá la luz el próximo 25 de octubre.

Si pudieras ver tu futuro, ¿intentarías huir de él? #LaÚltimaNocheEnTremor llega el 25 de octubre. pic.twitter.com/yBAgY4fMN0 — Netflix España (@NetflixES) October 8, 2024

Polvorosa ha querido mantenerse alejada del tópico 'Lore, Lore, Macu, Macu' y centrarse en seguir creciendo profesionalmente. ¿Se dejará ver en el estreno cinematográfico de 'Aída'?