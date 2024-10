Motril prepara la configuración de su Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Motril, a través del teniente de alcalde encargado del área de Movilidad, José Peña, ha presentado este viernes la futura configuración que va a tener la nueva Zona de Bajas Emisiones en Motril para dar cumplimiento a las diferentes normativas europeas y estatales en materia de cambio climático.

La Zona de Bajas Emisiones son franjas urbanas por las que la movilidad se ve reducida por razones ambientales. En concreto Motril es un municipio que no cuenta con un grado de contaminación alto y que cumple los requisitos para establecer esta zona de bajas emisiones que afecte, en la menor medida, a las zonas urbanas de Motril, además de que el flujo de coches no es muy alto y no conlleva problemas de contaminación. Y es que la zona de bajas emisiones no afectará a la circulación por las zonas delimitadas de ciudadanos que se encuentren empadronados en Motril y paguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), mientras que entrarán en vigor las restricciones para el resto de los vehículos que tengan un distintivo ambiental B o sin distintivo que no estén domiciliados en el IVTM en Motril tras un periodo de 3 años de prueba.

Desde el Ayuntamiento de Motril se crea este primer plan el cual asienta las bases de un proyecto que se va a ir construyendo poco a poco en función a las necesidades de la ciudad y a los datos y formas de movilidad que existan en la ciudadanía, con el firme objetivo de convertir Motril en un espacio más saludable, amable, seguro e inclusivo, mejorando la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero, así como la contaminación acústica. La aprobación de esta zona da cumplimiento a la Ley 7/2021 de 20 mayo de Cambio Climático y Transición Energética, en concreto su artículo 14.2, donde se establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad.

Este gran proyecto de transformación para la ciudad será enviado al pleno municipal del mes de octubre y con su futura aprobación comenzará un periodo de planificación de 3 años en el cual no habrá ningún tipo de restricción ni sanción para los ciudadanos. José Peña ha calificado este periodo como “un tiempo de sensibilización y concienciación para la ciudadanía, además de servir para que desde el Ayuntamiento de Motril podamos conocer y extraer datos medioambientales y de flujo de vehículos para que la evolución y gestión de esta zona de bajas emisiones vaya en función a los datos técnicos a través de las mediciones medioambientales”. Con la creación de la zona de bajas emisiones se abrirán también un gran número de alternativas para un transporte seguro, amplio y abierto por Motril gracias a la mejora de la movilidad ciclista con el aumento de los carriles bici por toda la ciudad, así como la mejora del transporte público con el nuevo servicio que ya se encuentra en fase de estudio.

¿Qué calles motrileñas quedarán delimitadas por la Zona de Bajas Emisiones?

Las calles de Motril que se incluirán en esta Zona de Bajas Emisiones serán el camino de las Cañas, Mercado Alto, Cuatro Esquinas, calle Nueva, avenida de Andalucía, avenida de Salobreña, José Felipe Soto, Borde de la Acequia, Plaza de la Tenería, San Agustín, Calle Ruiz, Señor De Junes y Rambla del Manjón.

El teniente de alcalde de Movilidad, José Peña, ha destacado el hecho de que “Motril no cuenta con valores de contaminación elevados” algo que se debe especialmente “en general todo lo que engloba a Motril como nuestra gran situación geográfica junto al mar o el escaso flujo de coches por nuestra ciudad”, además de que “la implantación de esta zona de bajas emisiones no afectará ni a los motrileños ni motrileñas ni al comercio ni servicios que se encuentran vinculados con la actividad económica de las zonas que se incluyen en la zona”.

“Desde el Ayuntamiento de Motril nos pusimos a trabajar en la implantación de este proyecto y así dar cumplimiento a la normativa que obliga a que, municipios de más de 50.000 habitantes como es el caso de nuestra ciudad, deben implantar una zona de bajas emisiones, algo que desde este equipo de Gobierno hemos realizado siempre pensando en nuestros vecinos y con el objetivo de afectar en la menor medida posible tanto al comercio como a los servicios y a la vida diaria de los motrileños, por ello estudiaremos en estos 3 primeros años de pruebas de la zona todas las reacciones, datos ambientales y de movilidad para así poder efectuar esta zona en las mejores garantías posibles” ha exclamado el teniente de alcalde de Movilidad.

Una vez finalice el periodo de estudio, el área de movilidad ha informado sobre los diferentes vehículos que tendrán libre acceso, circulación y estacionamiento por las calles limitadas en la zona de bajas emisiones. Estos vehículos serán los que cuenten con distintivo ambiental 0, ECO y C; los vehículos con distintivo ambiental B y los que carezcan de etiqueta ambiental que estén domiciliados en el Impuesto sobre Vehículos de Transmisión Mecánica en la ciudad de Motril; los vehículos de transporte publico colectivo regular de viajeros de uso general; los vehículos con licencia municipal de taxi y vehículos de alquiler con conductor VTC; los vehículos que tengan la consideración de vehículos históricos, conforme a los dispuesto en el Real Decreto 1247/1995; Y los vehículos de motor concebidos para el transporte de mercancías englobados dentro de las categorías N1, N2 y N3.

También tendrán acceso, previa comunicación y comprobación de sus matrículas, los vehículos de asistencia sanitaria; vehículos de personas de movilidad reducida o con el que se desplacen de manera habitual, lo conduzcan o no, siempre que tengan visible la tarjeta; los vehículos de las Fuerzas de Seguridad del Estado así como la Policía local, la grúa municipal, los servicios funerarios, la limpieza e higiene urbana, alumbrado u otros servicios municipales, los de extinción de incendios, Protección Civil y salvamento; los vehículos grúa para el remolque de vehículos, vehículos taller y auxilio en carretera, así como otros servicios que actúen en caso de emergencia; los que presten servicios de seguridad privada, vehículos taller y auxilio en carretera, así como de otros servicios que actúen caso de emergencia; los vehículos cuyos titulares estén empadronados en la zona de bajas emisiones, además de los vehículos de propietarios de plazas de garaje particulares o vehículos de arrendatarios que acrediten plaza de garaje.

Por otro lado, no podrán acceder ni circular por esta Zona de Bajas Emisiones vehículos con distintivo ambiental B o sin distintivo que no estén domiciliados en el Impuesto de Vehículos de Transmisión Mecánica en Motril.

El teniente de alcalde de Movilidad ha querido finalizar la comparecencia agradeciendo “el gran trabajo que han realizado los técnicos y encargados municipales que han redactado y elaborado este pliego”, a la vez que ha enviado un mensaje de tranquilidad pues “esta zona no supondrá ningún agravio para la ciudadanía de Motril y servirá para dirigirnos en el camino de la transición hacia un modelo de movilidad sostenible en nuestra ciudad”.