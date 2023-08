'Motril Feminista' convoca una manifestación bajo el lema 'Jenni Hermoso, Motril sí te cree"

El 'Caso Rubiales' sigue latente entre la ciudadanía. La huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, sumada a las últimas declaraciones de su tío, Juan Rubiales, avivan aun más la llama de rechazo hacia los comportamientos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la final del mundial y su beso a Jennifer Hermoso.

La asociación 'Motril Feminista' ha convocado para este próximo viernes 1 de septiembre una manifestación, a la que se suman las plataformas 8M y 25N contra la violencia de género, en señal de "profundo rechazo a los actos, declaraciones y actitudes de Luiis Rubiales".

Bajo los lemas 'No más machismo en el fútbol', 'Jenni Hermoso Motril sí te cree' y 'Se acabó', el colectivo feminista de Motril se concentrará a partir de las 19:00 horas en un recorrido que partirá desde la Plaza de la Aurora hasta el Cerro de la Virgen. La asociación ha emitido un comunicado en el que asegura lamentar "profundamente comprobar cómo sigue siendo absolutamente imprescindible el feminismo como movimiento social para reivindicar la defensa de los derechos que están en constante peligro de vulneración con las excusas y justificaciones más banales, y lo que es más grave en este caso, el intento de repartir culpas entre víctima y agresor".

'Motril Feminista' señala en su escrito que les produce "un enorme bochorno ver cómo este individuo arrastra por el fango el nombre de nuestra ciudad, y como su misógino ego desmedido opaca e invisibiliza un gran logro del deporte, cuando deberíamos estar celebrando con las estrellas, que son las futbolistas, las campeonas".

Desde la asociación se dirigen directamente a Rubiales para decirle que "ya está bien", recalcando que no van a consentir "que se haga la víctima y culpabilice a Jennifer Hermoso". Aseguran, continúa el escrito, que "no podemos entender sus insultos, su chulería, su prepotencia, su falta de ubicación que le hace pensar que él es ahora quien reparte el carnet de feminista, su comportamiento soez y maleducado por no hablar de las faltas de respeto que hemos sufrido todas las personas que lo hemos visto en los medios de comunicación y a quienes ni siquiera ha considerado pedir disculpas".