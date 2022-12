Moreno anuncia la renovación de los 12.000 sanitarios del SAS que acaban contrato el 31 de diciembre

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que se van a renovar a los 12.000 sanitarios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) que finalizaban su contrato el 31 de diciembre. Así lo ha señalado Moreno durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Ideales 2022 en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

"Hoy se ha empezado a llamar a los 12.000 sanitarios que finalizaban contrato el 31 de diciembre. Serán renovados. Seguirán trabajando en el SAS desde enero de 2023", ha indicado el presidente, quien ha destacado que "Andalucía continúa reforzando su Sanidad Pública".

El presidente ha lamentado que finalmente Granada no sea sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial porque, según ha dicho, "había unas expectativas altas porque estábamos preparados para ello y porque no había ninguna candidatura mejor que ésta. Lamento enormemente que no se haya tomado una decisión que iba a beneficiar a Granada, a Andalucía y al conjunto de España. Pedimos transparencia porque tener toda la información posible da certidumbre. Si alguien quiere o necesita asesoramiento jurídico el Gobierno andaluz estará también a su lado”.

De este modo, ha reiterado que “ello no nos debe hacer retroceder ni un centímetro en nuestra ambición por situar a Granada como referencia mundial en Inteligencia Artificial”, por lo que ha insistido en que tratarán de que ésta lidere y tenga peso específico en la Estrategia andaluza de Inteligencia Artificial que estará lista en 2023.