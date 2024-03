Mismo sino para un Covirán Granada aguerrido y mejorado (89-83)

Cambio de imagen en el Covirán Granada. Las semanas de descanso y, sobre todo, las llegadas de Jacob Wiley y Elias Valtonen han dado un giro radical al juego de los rojinegros que, pese a perder en el Santiago Martín ante Lenovo Tenerife, han mostrado una cara más competitiva y agresiva. No dudó Pablo Pin en darle la titularidad a Jacob Wiley en su primer partido con el conjunto granadino. Apuesta totalmente acertada. Tras unos primeros cinco minutos en los que ambos equipos tantearon el terreno y el juego se caracterizó por las pérdidas y los tiros errados, el Covirán Granada dio el primer gran golpe del partido gracias a Wiley y un triple de Cheatham que puso el 7 a 10 en el marcador. Paró el partido Txus Vidorreta para dar entrada a la artillería pesada. Con Shermadini, Guy y Fitipaldo en pista, los aurinegros empezaron a encontrar su juego, especialmente desde su lugar favorito de la pista: el triple. Pin cambió radicalmente el quinteto en pista dando también los primeros minutos a Valtonen. Aunque el alero finlandés superó con buena nota su primera presencia como roijnegro, la rotación no benefició a los granadinos que se marcharon dos puntos por debajo al segundo cuarto (19-17).

Llegado el segundo acto, apareció David Kramer. Al alemán le ha venido bien el tiempo de descanso y su viaje con su selección. El alero se echó a la espalda a su equipo para, desde el triple firmar los mejores minutos del Covirán en la Laguna. Con un quinteto mucho más físico y de altura configurado por Felicio, Kramer y Wiley y con Lluís Costa como director de orquesta, los granadinos anularon por momentos a Gio Shermadini, gran referente de los canarios al término del primer periodo e inicio del segundo. Le llegó a dar la vuelta al marcador el Covirán consiguiendo un pequeño colchón de puntos que los aurinegros no tardarían demasiado en solventar. Si no se puede jugar en la zona, habrá que volver al tiro exterior. Esto debieron pensar los jugadores locales pues desde el ecuador del segundo periodo apostaron toda su suerte al triple. Uno tras otro fueron cayendo los tiros de tres puntos llevando a Pablo Pin a detener el juego. La entrada de Jaime Fernández terminó por decantar la balanza antes del entreacto. La rapidez y desparpajo del ex jugador de Unicaja pilló descolocado a un Covirán Granada que bajó dos puntos su intensidad en la defensa, permitiendo un parcial de 18 a 4 que dejó el luminoso en el 47 a 38.

Nueve puntos de diferencia aun eran salvables, todo dependería de la actitud y el acierto en el regreso al parqué. Intención de darle la vuelta al marcador no faltó por parte de los rojinegros, pero el acierto de cara al aro no estuvo de su parte. El Lenovo Tenerife subió la intensidad de su defensa. Con el paso de los minutos, los locales metían cada vez más manos, estaban por todas partes, mientras que el Covirán llegaba al trágico punto de desesperación que los lleva a dejar el juego en equipo a un lado y pasar a las individualidades. Ni siquiera Kramer o Wiley pudieron evitar que los canarios se moviesen plácidamente entre los 11 y 14 puntos de diferencia. Llamativa fue la presencia durante varios minutos de Germán Martínez. Bien fuese por pruebas o bien por darle descanso al resto de bases, Pablo Pin apostó por el granadino, que fue clave en las últimas jugadas para dejar la renta de los locales en 13 puntos (68-55).

Parecía perdido el partido. En jornadas anteriores en este punto se veía a un Covirán ya derrotado, pero este equipo ya es diferente. La distancia en el marcador se olvidó, se dejó a un lado para, jugada a jugada construir una remontada arraigada en el orgullo. Arrancó el cuarto con una falta sobre Malik Dime que convirtió los dos tiros libres. Después, una técnica sobre Txus Vidorreta dio un nuevo lanzamiento desde la línea de personal que anotó Lluís Costa. No se aprovechó la siguiente posesión, pero una recuperación de Jacob Wiley sentenció el primer golpe de los granadinos. 0-5 de parcial de y tiempo muerto con el 68 a 60. Dio entrada el técnico aurinegro a Kyle Guy, pero como se dice comúnmente, el Covirán estaba con la flechita hacia arriba. Metió en bonus a su rival a falta de siete minutos para el final del partido y, sin precipitaciones, con calma y, sobre todo, sin nada que perder, los rojinegros pasaron del -13 al -2 en el marcador. Wiley volvió a ser vital en su primer partido con el Covirán dando una energía y una verticalidad al juego más que necesaria. Mención especial también para Germán Martínez que, ante la baja de Rousselle, gozó de unos minutos que supo aprovechar, especialmente en la segunda mitad del encuentro. Esa energía que a veces le desborda le sirvió para robar balones y ahogar a su rival desde la defensa. Darle la vuelta al partido era posible, pero las fuerzas y el acierto no llegaron hasta el final. Un triple de Marcelinho Huertas que puso el 77 a 72 fue la primera señal de que la victoria se quedaría en la Laguna. No bajó los brazos el Covirán, pero el fondo de armario y la calidad de los locales era superior. Quinta derrota consecutiva para el Covirán, pero esa tiene un sabor no tan amargo (89-83). La imagen del equipo es diferente, hay esperanza y brotes verdes por doquier. Una de las grandes finales llegará el próximo fin de semana ante Bilbao y ese sí es de obligado triunfo.

Ficha del partido:

Lenovo Tenerife: Huertas, Salin, Diop, Doornekamp, Cook - quinteto inicial - Shermadini, Fitipaldo, Guy, Abromaitis, Fernández, Sastre, Guerra.

Covirán Granada: Cheatham, Costa, Tomàs, Kramer, Wiley - quinteto inicial - Díaz, Felicio, Martínez, Valtonen, Dime, Iriarte.

Parciales: 19-17; 28-21 - descanso - 21-17, 21-28

Incidencias: partido correspondiente a las jornada 23 de la ACB disputado en el pabellón Santiago Martín de San Cristobal de la Laguna. Jonathan Rousselle fue baja por unas molestias en los isquiotibiales.