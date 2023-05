El Granada desembarca en Anduva con la ilusión de abordar el ascenso

Día de ilusión y nervios para el Granada y su gente. El equipo afronta este sábado a partir de las 18:30 horas su primera jornada en la que las opciones de ascenso matemático son reales. Era poco menos que imposible prever este escenario tras una temporada cargada de altibajos en la zona noble de la clasificación de Segunda División, pero los números nunca mienten. Enfrenta estará el Mirandés, un rival que no se juega un objetivo deportivo, pero la historia del deporte está cargada de ejemplos de que esta circunstancia no significa nada. El 20 de mayo de 2023 puede grabarse en la memoria de una afición acostumbrada a celebrar ascensos fuera de casa. En torno a unas 1.500 gargantas estarán presentes en Anduva para dar aliento a sus futbolistas, que pueden dar una alegría mayúscula lejos de Los Cármenes tras un curso en el que buena parte de las salidas han sido poco menos que una visita al dentista.

El entrenador del Granada, Paco López, tiene disponible a casi toda su plantilla. Jorge Molina y Rochina, descartados desde hace tiempo a causa de sus graves lesiones, y Raúl Fernández, aquejado de una fisura costal, son las únicas bajas para la gran cita. El técnico recupera a Sergio Ruiz tras cumplir la sanción impuesta por su polémica expulsión por doble amarilla ante el Alavés. El cántabro retorna para unirse al abanico de opciones del centro del campo, la línea donde el preparador debe tomar decisiones una vez más. Existen muchas alternativas para elegir la pareja de baile para Pol Lozano. Melendo jugó a su lado en el compromiso frente al Lugo, pero si el catalán regresa a la mediapunta, su hábitat natural, uno de los jugadores de la parcela ofensiva tendrá que ser sacrificado en pos de fortalecer el centro del campo.

La tripleta de mediapuntas alineada en el último encuentro, Bryan Zaragoza, Uzuni y Puertas, hicieron méritos en forma de goles y asistencia para presentar credenciales. La posición de Uzuni en el once inicial será fundamental para el planteamiento de Paco López. Si el entrenador manda al banquillo a Weissman, el albanés tendría que ejercer de punta de lanza, pero si el técnico no apuesta por esta idea tendrá que sentar a Puertas o Bryan Zaragoza. La decisión es de aúpa, pues el '10' es un peso pesado en el equipo, mientras que el malacitano ya ha demostrado con creces que su presencia sobre el tapete es una amenaza constante para el rival. Además, también existe la posibilidad de devolver a José Callejón al once si el preparador considera que requiere de su experiencia para este partido trascendental.

La retarguardia presenta menos quebraderos de cabeza para el cuerpo técnico. Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Carlos Neva se han erigido en la defensa titular, que escoltará a André Ferreira. El muro rojiblanco tiene la misión de frenar a Raúl García, el segundo máximo goleador de la categoría. El atacante accitano y Uzuni comparten la responsabilidad de anotar la mayoría de tantos de su equipo. El segundo jugador con más goles en liga del Granada es Callejón con cuatro, mientras que en el cuadro vasco son Pinchi y Roberto López con seis.

El bloque de Etxeberria es el cuarto más goleado de Segunda División, pero ha logrado superar dificultades hasta alcanzar la tranquilidad de la permanencia. La dinámica de las últimas semanas tiene un peso significativo en que el Mirandés respire ya aliviado, pues ha sumado una única derrota en sus últimos cinco compromisos, en los que ha tumbado a rivales como Levante o Burgos. Los de Paco López, como ante el Lugo, deben ser conscientes de que hablar de 'partido trampa' ya sería una trampa, y más teniendo en cuenta que los jabatos quieren cerrar el curso en su feudo con el mejor sabor de boca posible ante su afición, que va a ver como el negro de sus colores se mezcla en sus gradas con el blanco de la legión visitante.

El encuentro de ida fue una buena muestra de los peligros que tiene el Mirandés, que apretó las tuercas al Granada con un picotazo de Raúl García tras un error en un pase en campo propio por parte de la defensa rojiblanca. Los de Etxeberria son un cuadro joven y valiente que no teme a arriesgar.

Tras un largo recorrido de 40 jornadas, llegan las apasionantes tardes de transistores. Habrá quienes opten por mirar los resultados en aplicaciones móviles, pero los más románticos, y mayores en el DNI, tendrán un auricular conectado a otros estadios. Para ser equipo de Primera este mismo sábado, el Granada necesita ganar y un tropiezo por parte de Eibar, que juega ante el Sporting en casa, y Levante, que visita al Villarreal B. De darse este escenario, no sería necesario mirar a Las Palmas y al Alavés, pues el enfrentamiento entre canarios y babazorros en la última jornada asegura que únicamente uno de los dos podría adelantar al Granada en caso de derrota ante el Leganés. Este lunes se cumplirá un año del descenso del pasado curso, un mal recuerdo que puede quedar atrás con un regreso a Primera por la vía rápida.

Alineaciones probables:

CD Mirandés: Herrero; Juanlu, Barbu, Raúl Navas, Álex Martín, Salinas; Oriol Rey, Álvaro Sanz, Roberto López, Pinchi y Raúl García.

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pol Lozano, Sergio Ruiz; Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni y Weissman.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego.