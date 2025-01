Miguel Rubio pide "perdón a la afición" y desmiente que cobre más que Uzuni

Miguel Rubio ha pedido "perdón a la afición" del Granada tras la derrota del conjunto rojiblanco frente al Levante, en un encuentro del que salió señalado por cometer varios fallos. A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, que minutos después ha borrado, el central nazarí se ha excusado por sus "errores en los últimos partidos y en especial" el choque del Ciutat de Valencia. El suyo fue, según ha calificado, "un rendimiento totalmente inaceptable y bochornoso".

"Toca levantarse y trabajar más que nunca para superar el mal momento y ayudar al equipo a estar donde realmente merecen el Granada y su afición", continúa el post ya eliminado. En el mismo, ha aprovechado para salir al paso de los rumores que en las últimas semanas han señalado que su sueldo estaría entre los más altos de la primera plantilla rojiblanca, por encima incluso de los emolumentos de Myrto Uzuni. "También aprovecho para aclarar que la información que circula acerca de los salarios es total y absolutamente falsa", sostiene.

"Puedo garantizar que no estoy ni he estado nunca ni en el top 10 de los mejores salarios de la plantilla, ya que mi contrato no se ha modificado desde mi llegada al equipo", ha argumentado. Por ello, se ha desmarcado de la salida del goleador albanés, a quien ha despedido. "Por lo tanto mi salario no tiene ninguna influencia ni absolutamente nada que ver con el caso de Myrto Uzuni, al que quiero muchísimo, es un gran amigo y le deseo lo mejor", concluye el mensaje.

Ausente contra el Sporting

El zaguero vio precisamente durante el compromiso frente al Levante su quinta cartulina amarilla en lo que va de curso. Salió de zona en un ataque de Iván Romero muy escorado a la banda y le obstruyó para tratar de suprimir el peligro, por lo que Mallo Fernández le mostró la tarjeta. Será baja, por tanto, para el encuentro frente al Sporting de Gijón, en el que Fran Escribá, además, perderá a Oscar Naasei, que jugó en casa del Xerez con el Recreativo Granada y fue expulsado. A la espera de conocer si Pablo Insua se recupera a tiempo de sus molestias, el técnico solo podría contar con Loïc Williams, Ignasi Miquel y Manu Lama para el centro de la defensa.

Villar y la rajada de Reinier

Gonzalo Villar también empleó su perfil de Instagram para pedir disculpas tras el encuentro, en el que erró en el segundo gol del Levante. "Pido perdón a nuestra afición y a mis compañeros por mi fallo de hoy, que arruina el buen trabajo que estábamos haciendo y que provoca la derrota que es completamente mía", se culpabiliza, antes de llevar su atención a la próxima cita del cuadro nazarí. "A levantar la cabeza y ganar el domingo. Os lo devolveré con creces, lo prometo", terminó.

Más escueto fue Reinier, que en una historia que también duró pocos minutos expresó su enfado con el colegiado del encuentro. "Ayer jugamos contra 12", expuso. Acompañó el breve mensaje con tres fotografías de su gol anulado en el minuto 90, por una falta que, precisamente, cometió Miguel Rubio al tratar de rematar un centro. El rechace le cayó al brasileño, que conectó una volea a la red, pero no subió al marcador.

