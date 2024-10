Comedido como siempre, incluso en un triunfo de los que elevan las pulsaciones, Fran Escribá ha puesto en valor la "victoria dificilísima" del Granada en casa del Castellón. "Es un rival que genera muchas cosas, de los que siempre, cuando vemos los partidos, decimos que lo lógico es quedar 2-3, 4-4… El equipo estuvo bien", ha considerado, si bien ha lamentado que la lesión de Loïc Williams y el consecuente cambio atrás le "desajustó mucho". "Ahí vino la remontada de ellos. nos hicieron daño y llegamos al descanso con situación de peligro", ha desgranado, aunque a su modo de ver el cuadro nazarí ha estado "muy serio".

"Ajustamos muy bien con el sistema, cambiando al rombo, en la salida de ellos por dentro", ha expuesto el entrenador del Granada, quien considera que "los dos equipos lo han dado todo". "Nos encontramos el premio de dos goles y el triunfo. Una victoria muy sufrida", ha insistido, para seguidamente afirmar que sí esperaba un partido así "a nivel de juego". "Sabemos que en la forma de jugar del Castellón hay mucho juego directo e incorporación de centrales que te generan superioridad. Esas segundas jugadas siempre son un problema, y lo hemos visto", ha argumentado, aunque no veía venir los vaivenes en el marcador. "Esperas ponerte por delante y que sea definitivo, pero no", ha señalado.

"Los dos hemos generado suficientes ocasiones. Nosotros tuvimos acierto y ellos también. Es un equipo que genera mucho, pero también que se le genera mucho. Tenía claro que un 0-0 no iba a ser. Confiaba en ganar y en encajar poco", ha ahondado Escribá, quien, pese a enlazar la cuarta victoria consecutiva, asevera que su equipo todavía no ha "hecho nada". "Estamos en una situación más cercana de lo que queremos, pero esto es una maratón y estamos en el kilómetro 11. Viene un partido muy difícil, como lo son todos en esta categoría", ha incidido, tras lo que ha añadido que "el grupo está fuerte, se encuentra bien". "Cuando estás mal, un golpe como el que hemos recibido te genera mucha zozobra", ha puntualizado.

Cuestionado sobre la polémica celebración de Uzuni, enfrentado con la grada, ha manifestado su seguridad en que "no ha hecho nada fuera de lugar". "Muchas veces un jugador celebra algo y parece que está provocando", ha apostillado, pese a que, ha aclarado, no ha visto lo sucedido. Sí se ha expresado con mayor rotundidad con respecto a la expulsión de Ignasi Miquel. "La segunda tarjeta no la veo, pero la primera no tiene ningún sentido y condiciona a un central. Se nos ha lesionado un jugador y se ha sancionado a uno", ha esgrimido.

Dick Schreuder

Por su parte, Dick Schreuder se ha mostrado "contento" con el juego de su Castellón. "Creo que jugamos muchos partidos en el último partido. Hemos estado bien con balón, saliendo desde atrás. Si cometes errores estúpidos en defensa, ellos te matan. Estoy satisfecho por cómo hemos jugado el partido, ante un equipo como el Granada. Estoy contento", ha analizado el técnico local, quien no ha manifestado disconformidad con respecto a la pena máxima que ha condenado a su equipo. "Si el VAR dice que es penalti, es penalti. Necesitamos defender mejor en el segundo mejor, en el primero teníamos que haber golpeado mejor el balón", ha profundizado.