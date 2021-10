Más del 70% de pacientes andaluces inmunodeprimidos ya han recibido la tercera vacuna

El director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, David Moreno, ha destacado este lunes que más del 70% de los pacientes andaluces inmunodeprimidos han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, apuntando que "son un grupo complejo, hay que llamar uno a uno para comprobar si necesitan la dosis de refuerzo", aunque "aún así, se avanza rápido".

En esta línea, Moreno ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que "en las residencias de mayores ya se ha completado la vacunación con la tercera dosis".

Ha recordado que a partir de este lunes empiezan a vacunarse los mayores de 70 años con la tercera dosis y ha detallado que "tienen que solicitar cita previa, que va a estar combinada con la vacuna de la gripe y que la cita es conjunta para las dos vacunas". "Las personas que la soliciten tienen que haber pasado seis meses desde que completaron la pauta de vacunación", ha apostillado.

Respecto a la vacuna de la gripe, Moreno ha precisado que la Junta "ha iniciado una campaña para concienciar de la importancia de este proceso de vacunación". "Es una época en la que interesa mucho prevenirla, no solo por los motivos intrínsecos a la gripe, sino porque ayuda al sistema sanitario a tener menos personas con síntomas que pueden confundirse con el Covid-19", ha añadido.

Tercera dosis a menores de 70 años

El director del Plan de Vacunaciones en Andalucía ha subrayado que "no se sabe cuándo se podrá bajar de la edad de los 70 para empezar a vacunar a otros grupos", remarcando que "se está monitorizando cuánto dura la inmunidad de la vacuna en cada grupo de edad".

Ha señalado que "en los mayores de 70 ya se ha visto que la inmunidad ha bajado", por lo que "nos hemos adelantado antes de que esa bajada conlleve a nuevos casos". "A lo mejor en otros grupos no ocurre esa bajada y no es necesaria la tercera dosis", ha advertido.

Además, Moreno ha mantenido que las personas menores de 65 años que hayan pasado el Covid antes de vacunarse "no necesitan una segunda dosis", explicando que "es algo que está científicamente demostrado" y "sabemos que puede causar confusión porque hay países que la exigen".

"La mayoría de personas hospitalizadas son no vacunados"

Sobre la vacunación en menores de 12 años, ha puesto de relieve que el Ministerio de Sanidad "tiene un grupo de trabajo específico para este asunto que está viendo el balance de riesgos y beneficios de la vacunación a los niños". En esta línea, ha manifestado que "los casos de Covid en los niños no son graves, aunque hay muchos casos en los que los síntomas persisten y crean problemas escolares o de integración social".

Por último, Moreno ha indicado que la mayoría de las personas que están hospitalizadas "son no vacunados", algo que "se lleva observando durante toda la campaña". "Aún hay más de 500.000 andaluces que no se han querido vacunar, aunque diariamente se vacunan personas que en principio no han querido hacerlo", ha concluido.