Marifrán Carazo y Jesús Ibáñez presumen de la "gestión granadina" de Sierra Nevada: "Los diamantes hay que pulirlos"

Sierra Nevada ha acogido en la tarde de este viernes el estreno de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital'. La charla, moderada por Juan Prieto, director del diario líder nativo digital de la provincia, que cumple 20 años este 2023, ha contado con la participación de Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa. Los dos responsables han hecho un repaso del crecimiento y la renovación de la estación de la mano de una "gestión granadina".

Juan Prieto ha comenzado repasando el fantástico 2022 que ha tenido GranadaDigital, que ha batido sus mejores cifras de visitantes y seguidores en redes sociales. Jesús Ibáñez ha destacado que la estación está de gala este fin de semana con la disputa de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross. “Cuando se habla de competición fuera de España hay una referencia: Sierra Nevada. Tenemos una referencia muy amplia y se ha hecho un circuito espectacular. Anoche cayó una tromba de agua y las máquinas estuvieron trabajando para que todo estuviese perfectamente”, ha manifestado el responsable.

"Nos pusimos en manos de los mejores"

Jesús también ha agradecido la confianza recibida hace cuatro años para recorrer un camino importante dentro de una de las joyas de la corona de la provincia. “Ha sido una apuesta muy importante del presidente y de Marifrán. Los diamantes hay que pulirlos porque sino no valen”, ha expresado el representante de Cetursa.

Marifrán Carazo ha hecho hincapié en el “impacto” que tiene Sierra Nevada a través de las “posibilidades” que ofrece. “Hemos asumido que hay que realizar inversiones. Ya se ha realizado la mayor inversión histórica desde los años 90 con 52 millones de euros para poner a punto esta estación para nuevos retos”, ha desgranado la mandataria. La consejera ha resaltado el incremento de usuarios transportados por Emile Allais y Alhambra, los nuevos telesillas de esta temporada.

La mandataria de la Junta de Andalucía ha recalcado la importancia de trabajar en el plan estratégico para la estación. “Nos pusimos en manos de los mejores porque sabíamos que nos tenían que ayudar consultoras que supiesen de nieve, pero que también nos marcasen un camino de crecimiento sostenible”, ha explicado Carazo. Además, ha señalado que la digitalización juega un papel clave a la hora de optimizar la superficie esquiable. El plan estratégico también contempla el objetivo de “multiplicar la oferta” de Sierra Nevada para atraer más visitantes, pero siempre con “sostenibilidad”.

El consejero delegado de Cetursa ha incidido en que el objetivo es generar atracción a través de más camas disponibles en la oferta de pernoctación. “Todos nos retroalimentamos de la capacidad que tenemos. Todos los servicios de Sierra Nevada generan riqueza en nuestra economía. No somos una tierra rica, pero podemos serlo”, ha planteado Jesús Ibáñez, quien ha presumido de cifras como la generación de 600 millones anuales. Posteriormente ha ahondado en el funcionamiento de los cañones eléctricos para la generación de nieve, necesarios para la actividad de la estación. Marifrán ha indicado que la renovación de los cañones será ya de un 100% el próximo año. La consejera ha presumido de que todo el trabajo de estos últimos años se ha llevado a cabo con “gestión granadina”.

Una empresa "100% pública" por primera vez

Jesús Ibáñez ha “desmentido el bulo” de que Sierra Nevada se gestione desde Sevilla. “Desde el 1 de enero somos una empresa 100% pública por primera vez en nuestra historia”, ha aseverado el responsable. “Nunca hemos repartido dividendos. Hemos tenido vocación de prestar servicio a esta tierra”, ha reiterado Ibáñez, quien ha recordado los días más duros de la pandemia en la estación, que llegó a vivir una jornada con sólo cinco esquiadores.

Otro de los posibles proyectos para el futuro es el teleférico que podría unir Granada con Sierra Nevada. Marifrán Carazo ha asegurado que si una iniciativa privada vuelve a mostrar interés por esta idea, la Junta estará dispuesta a que se acometa. Respecto a la ampliación, la consejera de Fomento ha expresado que había otros retos previos que se debían gestionar. “En poco tiempo, con mucho trabajo, ya estamos consiguiendo mejorar el esquí en nuestra estación reordenándolo y reorganizándolo”. Por otro lado, ha dejado claro que la aprobación ambiental es una parte innegociable.

“Dentro de nuestra estación tenemos una línea que baja desde el Veleta hasta Pradollano, pasando por Borreguiles, donde se concentra la mayor cantidad de gente. Necesitamos expandirnos al lateral dentro del dominio esquiable”, ha desgranado Jesús Ibáñez, que ha adelantado que el próximo año se estrenarán unos remontes dedicados al entrenamiento de jóvenes deportistas, muchos de ellos provenientes de provincias andaluzas o Madrid.

"Ahora me toca trabajar por Granada en exclusiva"

La candente actualidad ha empujado a Juan Prieto a preguntar a Marifrán Carazo sobre su futura dimisión para iniciar la precampaña a la alcaldía de Granada. “En estos meses he seguido trabajando, ultimando proyectos, compatibilizando con la candidatura y no fallando en ninguno de los sentidos”, ha comentado la popular entre risas. “Estoy muy contenta. Traigo una experiencia y un rodaje como consejera. He intentado rescatar proyectos pendientes y ahora me toca trabajar por Granada en exclusiva”, ha declarado la candidata, que alberga ilusión por “ser su primera alcaldesa”.

El director de GranadaDigital ha adelantado que el próximo acto con motivo del 20 aniversario del medio será una entrega de premios en Fermasa, la primera de las cuatro programadas en distintos puntos de la provincia. El acto ha finalizado con la entrega de un presente conmemorativo por parte de Manu Bayona, director general de GranadaDigital, a los dos protagonistas de esta primera cita de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital', que ha comenzado por todo lo alto.

Galería