'Mari(dos)', el estreno para romper con la educación machista que llega este viernes a los cines

Mari(dos) es la nueva película protagonizada por Paco León y Ernesto Alterio que llega a las salas de cine el próximo viernes 10 de marzo. Lo hace mediante una comedia que disfraza de ironía una crítica a la educación machista en un filme que deconstruye la masculinidad y proyecta nuevos modelos de familia.

Ambos actores se han pronunciado en la misma línea que el mensaje que busca transmitir la comedia asegurando que los hombres también son "víctimas de la educación machista". En este mismo sentido, Paco León en palabras a Europa Press ha añadido que le "parece sano que la comedia normalice y se ría de este desconcierto que tiene en la actualidad el macho" y que "es interesante ver los daños y lo víctimas que somos todos de esa educación machista".

Por su parte, Ernesto Alterio también ha destacado la importancia de luchar para deconstruir la masculinidad porque "en la sociedad patriarcal el hombre es el centro de todo" y confía en que aún quede "camino por recorrer" a pesar de haber avanzado.

Tampoco ha querido pasar la oportunidad de referirse a la educación machista la directora de la comedia, Lucía Alemany, que coincide con los actores al señalar que la educación ha "reprimido" al hombre y ahora "por suerte se le dice (a los hombres) que también pueden llorar. Otro de los temas que aborda la película es el de la transexualidad representada en una de las hijas del personaje de Alterio que pide que le llamen 'Luis' y le corten el pelo. Respecto a ello, Alemany ha transmitido la importancia de que "los padres miren a sus hijos y vean qué hay ahí" y "que no intenten que sean lo que no son porque entonces les van a destrozar la vida".

Mari(dos) no se trata del primer largometraje de Lucía Alemany, que ya estuvo al frente de 'La inocencia', pero sí se estrena en la apuesta por el género de comedia. La directora se ha referido a cómo desearía que calara su película en el público: "Me gustaría que tuviera un punto de reflexión sobre un padre que no acepta a sus hijas y luego repara un vínculo" y ha adelantado que "el personaje de Alterio (Emilio) empieza siendo muy macho y acaba deconstruyendo su masculinidad para sentir".

Alemany se ha referido también a sus sensaciones al experimentar en un género nuevo para ella. Habla de "miedo" al ser un género "desconocido" y reconoce que le sorprendió que le propusieran comandar esta cinta. Sin embargo, no se lo pensó, pese a ser consciente de los riesgos que entrañaba: "Cuando me dijeron de hacerla pensaba que no sabría hacerla. Era dar un salto mortal en mi carrera y podía haber salido muy mal".