Mariah Carey no da tregua y mira ya a Navidad con su tema más icónico

Era cuestión de tiempo y ya está aquí. El archiconocido ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey ya ha regresado con fuerza para mirar a la Navidad, aunque no esté precisamente a la vuelta de la esquina.

La artista estadounidense ha lanzado ya en sus redes sociales un vídeo promocional para recordar que, durante las próximas semanas, su icónico tema resonará con mucha frecuencia en todos los rincones del mundo. Carey ha despedido así la celebración de Halloween para enfundarse ya su traje de Mamá Noel.

Como siempre, las redes sociales ofrecen los numerosos puntos de vista de la población. Hay personas que arden en deseos de sacar sus jerséis navideños y empezar a planificar sanos regalos de amigo invisible mientras comen mantecados y polvorones. En el otro lado del ring, hay ciudadanos que se erigen como 'El Grinch' para mostrar resistencia hasta los últimos días del año con la esperanza de que el Sorteo Extraordinario de Navidad les de un motivo verdadero de alegría en sus navidades. La diversidad es así de maravillosa y disfrutarla es lo mejor que se puede hacer. Feliz inicio de previa Navidad a quienes lo deseen.