María Pérez: "Sabe a gloria, le debía una medalla a mi abuela María"

Durante la mañana de este jueves, la granadina María Pérez le ha dado una alegría a toda España tras obtener la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras haber terminado la prueba y aún muy emocionada, la deportista de Orce ha analizado su increíble carrera y ha indicado que "tenía que estar ahí" y "mantenía la calma", pero que "no sabía cómo iba". "Me he arriesgado y he dicho, venga, ya está", ha señalado.

Es que, sin duda, con este triunfo, la atleta granadina marca un hito en su carrera, tras haber estado muy cerca de lograrlo en los últimos Juegos: "Sabe a gloria, le debía una medalla a mi abuela María. En Tokio se me quedó en las lágrimas. Quiero disfrutar, darle un abrazo a mis padres".

Además, se ha referido también a sus complicados meses previos a la competición, en los que sufrió una lesión en noviembre y dos virus en primavera. Sobre esto, María Pérez ha indicado que lleva "un año difícil". "Al final me ha costado, pero bueno, se ha conseguido", ha comentado.

Según ha destacado, le alegra haber brindado un momento de emoción para todos los españoles: "Creo que es lo que he dicho siempre, es el mensaje que he dado. Quería alegrar, emocionar y poner en tensión a todos los españoles y creo que lo he hecho". Y, antes de finalizar sus declaraciones, María Pérez no se ha olvidado de su provincia, dedicando unas palabras a su tierra: "Un saludo muy fuerte a Orce y a Granada, que esta medalla es de todos".