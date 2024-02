María Pérez y Manuel Titos, catedrático de la UGR, Medallas de Oro de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha acordado los nombramientos de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), y del artista José Mercé con el título de Hijo Predilecto de Andalucía. De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha designado a las personas e instituciones que recibirán el resto de distinciones en la ceremonia oficial del Día de Andalucía, que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de Febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Así, la Medalla Manuel Clavero Arévalo, que se concede en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía, ha recaído en el grupo musical de los años setenta Jarcha, referente de la Transición.

El resto de las distinciones serán para la Revista Literaria Ánfora Nova y el Excelentísimo Ateneo de Sevilla (Medallas de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras); para los grupos musicales Danza Invisible y Los Romeros de la Puebla (Medallas de Andalucía de las Artes); las deportistas María Pérez García y Sarah Almagro (Medallas de Andalucía del Deporte); la Plataforma Andaluza de Voluntariado y al comunicador Juan y Medio (Medallas de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia); a la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias y a la investigadora Eva María Laín (Medallas de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud); al artista Pablo López y al rejoneador y fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Álvaro Domecq Romero (Medallas de Andalucía a la Proyección de Andalucía); al catedrático Manuel Titos (Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental); a la cooperativa DCOOP y al constructor José Luis Sánchez Domínguez (Medallas de Andalucía de la Economía y la Empresa); y al Cuerpo Nacional de Policía y a la Cruz Roja Andalucía (Medallas de Andalucía a los Valores Humanos).

Medalla de Andalucía del Deporte para María Pérez García

La atleta granadina María Pérez, galardonada con la Medalla de Andalucía del Deporte, ha agradecido este reconocimiento en un momento destacado para el deporte olímpico y paralímpico, reconociendo que para ella es "importante" además haberlo conseguido junto a la surfista Sarah Almagro como evidencia de la "igualdad" que debe existir en todos los ámbitos de la sociedad.

Nacida en abril de 1996 en la granadina localidad de Orce, María Pérez García siempre estuvo atraída por el deporte y por el atletismo. Desde los 11 años, bajo la dirección del que desde entonces es su inseparable entrenador, Jacinto Garzón; practica la marcha atlética, disciplina que le ha llevado a sus mayores éxitos y reconocimientos deportivos. En su brillante trayectoria, fue bicampeona mundial de marcha en el Mundial celebrado en Budapest (Hungría) en 2023 y campeona europea en 2018 en Podebrady (República Checa).

En declaraciones a Europa Press, la atleta ha reconocido que, como andaluza, esta medalla es "algo muy importante", así como poder compartirla con las pocas personas ilustres que la ostentan. Se ha referido también a la trascendencia del artista José Mercé, nombrado en esta edición Hijo Predilecto de Andalucía, y en especial a la surfista Sarah Almagro, la otra deportista galardonada con la Medalla de Andalucía del Deporte.

"Me agrada que el deporte olímpico y paralímpico estén dentro en un momento importante (...) y mostrar que no hay diferencia con tener discapacidad o no para obtenerlo". "Soy una persona que siente mucho la igualdad para todos los ámbitos", ha agregado la altela granadina, que si bien fue precoz en sus inicios en una de las disciplinas atléticas más complicadas, más lo fue aún en su internacionalidad, ya que lo es desde 2013, con sólo 17 años, representando a España en el Europeo sub-18 de Dudince (Eslovaquia).

A partir de ese momento, 19 participaciones entre Mundiales Juveniles, Júnior, Campeonatos iberoamericanos, Mundiales de Atletismo, Europeos de Atletismo y Juegos Olímpicos, siendo parte de la delegación española de los JJOO de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia) y participando en la prueba de los 20 kilómetros, donde fue cuarta y logró Diploma Olímpico.

Logró su primera medalla en la Copa Europea Júnior de Marcha celebrada en Murcia en 2015 (fue bronce en los 10 kilómetros marcha), consiguiendo posteriormente tres medallas de plata en el Iberoamericano de Río de Janeiro 2016 (en los 10.000 metros), en el Europeo sub 23 de la ciudad polaca de Bydgoszcz y la Copa Europea de Marcha de Podebrady (República Checa), ambas en los 20 kilómetros.

Su año, sin lugar a dudas, fue 2023, en el que logró tres medallas de oro. Primero en la Copa Europea de Marcha que volvió a celebrarse en Podebrady, en la prueba de 35 kilómetros, donde consiguió el récord mundial. Y posteriormente en las disciplinas de 20 y 35 kilómetros del Campeonato Mundial que se celebró en Budapest el pasado verano y que inmortalizó a la atleta granadina. Por si fueran pocos sus éxitos deportivos, María Pérez García además estudia el grado en Educación infantil en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Medalla de Andalucía al mérito medioambiental para Manuel Titos, catedrático de la UGR

El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Sierra Nevada, Manuel Titos, ha recibido con satisfacción la concesión de la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental, que recogerá el próximo 28 de febrero en Sevilla, tras 30 años en que como historiador siempre ha vuelto a Sierra Nevada, cuyo conocimiento para su mejor conservación siempre ha sido una "obsesión" a la largo de su carrera.

"Siempre he vuelto a Sierra Nevada", ha reconocido este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada jubilado, doctor en Filosofía y Letras por esta misma institución académica, en declaraciones a Europa Press tras el anuncio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Andalucía, de las distinciones que la Junta entregará con motivo del 28F.

Para el historiador granadino, el entorno de Sierra Nevada "siempre" ha sido "un objetivo de disfrute" y "admiración" además de objeto de trabajo, más allá de otras líneas de investigación en historia económica o cultural que ha seguido durante las últimas décadas. Así, haciendo el hoy Parque Natural y Nacional uno de sus "objetivos permanentes", Titos avanzó en cómo "conocer mejor" este espacio para legarlo a las generaciones venideras "en mejores condiciones".

Así las cosas, "ha sido una obsesión mía desde hace 30 años y estoy muy contento de que se valore desde la Junta de Andalucía este trabajo realizado por una persona ajena a la geografía" y "al ambientalismo", desde la base de que "todos tenemos la obligación y la posibilidad de contribuir a que los objetivos de la relación del ser humano con la naturaleza sean cada día más estables y mejores", ha afirmado Titos, a quien trasladó personalmente la noticia de esta distinción este pasado martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Sobre la más que actual controversia en torno a la conciliación de desarrollo económico y sostenibilidad, Titos ha explicado que en el Consejo de Participación de Sierra Nevada "la tensión es constante" en torno a la misma, partiendo de la base de que son "muchos" los "desafíos" que afronta este espacio natural en el futuro próximo. "Pero, afortunadamente, yo creo que la mentalización de que los recursos son limitados, y que debemos de velar por ellos y de entregarnos a su custodia y a su conservación, es algo que se va abriendo paso cada vez con menos discusión", y así, "si todos nos vamos convenciendo cada vez más, iremos poniendo los medios para que todos estos debates se reconduzcan".

Según ha detallado la Junta en una nota tras el Consejo de Gobierno, Titos es el gran investigador e historiador de Sierra Nevada, un territorio que conoció primero como montañero y más tarde como estudioso. Es autor o coordinador de 60 libros y de unos 200 artículos en revistas especializadas, y ha participado en 15 proyectos de investigación y realizado varias estancias en centros extranjeros. Sus comunicaciones y ponencias en congresos, seminarios, coloquios, simposios y reuniones científicas superan el medio centenar.

También ha dirigido diez tesis doctorales y numerosos trabajos de fin de carrera y doctorado, y ha comisariado varias exposiciones y coordinado algunas colecciones bibliográficas. Entre sus distinciones se encuentra el Premio LID de Historia Empresarial, la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de Granada, y la de Oro de la Provincia de Granada otorgada por la Diputación.

En 2020 recibió el premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la mejor actividad formativa impartida en modalidad on-line por la dirección del Massive Open Online Course Sierra Nevada, en el que participaron más de 15.000 estudiantes de todo el mundo. Entre sus libros, se encuentran 'Sierra Nevada: testimonios de un milenio', 'El duque de San Pedro de Galatino', 'Los Diez Amigos Limited', 'Estudiantes, obreros y campesinos', 'Epistolario Manuel de Falla-Leopoldo Matos (1909-1936)', o 'Memorias del conde de Benalúa'.