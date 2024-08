La mancha en las playas de Los Yesos y Melicena son algas marinas

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha salido al paso de las declaraciones de la alcaldesa de Sorvilán en la que acusaba a la Mancomunidad y a la empresa concesionaria del ciclo integral del Agua, Aguas y Servicios de un vertido en la playa de Los Yesos, determinando que un examen ocular ha constatado que se trata de algas invasoras (alga asiática), cuya limpieza corresponde al propio Ayuntamiento.

Rafael Caballero ha declarado que "tras un examen exhaustivo del funcionamiento del emisario de Sorvilán han constatado que funciona correctamente y que en ningún caso se trata de vertidos de aguas residuales".

Caballero ha aclarado que, además, "la Junta de Andalucía hace periódicamente y más en verano, controles de la calidad del agua en todas las playas de Andalucía y también en la Costa Tropical y si hubiera sido un vertido por aguas residuales nos lo habrían advertido y cerrado la playa al uso de bañistas".

El presidente de la Mancomunidad ha recordado a la alcaldesa que "los ayuntamientos son los competentes en la limpieza de las playas y del agua del mar, por lo que recomiendo a la alcaldesa que para el año que viene contrate un servicio de limpieza y mantenga limpias las playas de Melicena y Los Yesos que pertenecen a su municipio".

Asimismo, Rafael Caballero ha indicado que, "desde que tomamos posesión el pasado mes de septiembre de 2023, hemos acelerado el proyecto de la depuradora de La Mamola que dará servicio a toda esta zona y ya se han hecho las expropiaciones de los terrenos en menos de un año de gobierno, aprovechando el impulso que en depuración de aguas está dando el gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno y de manos de la exconsejera Carmen Crespo".

Las obras están previstas que comiencen durante el último trimestre de este año.

Para finalizar, Rafael Caballero ha reiterado que "el emisario no es el culpable de las algas marinas aparecidas en las playas de Los Yesos y Melicena y esperamos que la alcaldesa de Sorvilán no vuelva a echar balones fuera, culpando a otras administraciones de no mantener sus playas limpias y en perfecto estado, contratando a una empresa de limpieza". También ha recordado "el compromiso de esta Mancomunidad con los municipios de la Costa Tropical y es en Sorvilán donde precisamente en las próximas semanas se acometerán obras para mejorar la presión del agua en Melicena con un presupuesto superior a los 16.000 euros".